L'alcalde de Riba-roja critica la intenció de Conselleria d'emportar-se la ITV a Torrent perquè perjudica una zona “eminentment logística”

L'alcalde de Riba-roja, Robert Raga (PSPV), ha lamentat la decisió del Consell de construir la nova estació d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en el municipi de Torrent, després de la signatura del protocol d'intencions subscrit recentment entre la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, en la seua condició de presidenta de Sitval i l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado (PP).

L'alcalde ha manifestat el seu descontentament i ha desmentit que no s'haguera realitzat cap gestió per a garantir el servei. “L'Ajuntament va oferir diverses parcel·les dotacionals al Consell del Botànic per a poder reubicar les instal·lacions en el terme de Riba-roja de Túria” i lamenta, “l'àrea industrial de Riba-roja és estratègica i eminentment logística, alberga el Parc logístic de València amb empreses que tenen registrats un gran nombre de camions” i matisa, “respectem la decisió de reubicar-la a Torrent però no la compartim”.

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria va fixar el 31 de març de 2024 com a data límit en la qual el municipi recuperara els terrenys de 15.989 metres quadrats del polígon del Oliveral, fins a la data utilitzades per a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

L'acord de cessió dels terrenys va ser rubricat entre totes dues parts –Ajuntament de Riba-roja i Seguretat i Promoció Industrial (Sepiva)- al maig de 1988 i en ell s'establia una vigència de 33 anys per un bé de propietat municipal qualificat com a sòl urbà industrial edificable, segons la nomenclatura de la referència cadastral. D'aquesta manera, la Generalitat disposava d'un espai per a la revisió dels vehicles i turismes de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Els 33 anys previstos en el protocol bilateral inicial van concloure el 20 de maig de 2021, però el Sepiva va sol·licitar una pròrroga per a poder continuar utilitzant un emplaçament estratègic en la revisió dels vehicles durant, almenys, tres anys més.

En 2022, l'empresa Arkosligt va adquirir la parcel·la a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, després de posar-la a la venda el consistori. A fi de garantir el servei, la conselleria d'Innovació i Indústria va tancar fa unes setmanes el contracte de lloguer amb aquesta empresa a través d'aquest acord, la mercantil arrendarà durant els pròxims tres anys els terrenys a la Societat Valenciana d'ITV mentre finalitzen les obres de Torrent.

L'Ajuntament va argumentar la necessitat de recuperar aquest terreny, situat en ple polígon industrial del Oliveral i que durant anys va estar cedit a l'empresa gestora de la ITV, en constatar-se la necessitat de parcel·les destinades a ús industrial o de logística i va proposar la seua nova ubicació en parcel·les dotacionals d'entre 10.000 i 27.000 m² que el consistori disposa en la zona i en les quals estaria permesa l'activitat. “Existeix una demanda important de sòl industrial en Riba-roja, són moltes les empreses que busquen aquesta localització, per la qual cosa vam veure la possibilitat de reubicar la ITV en una parcel·la d'ús dotacional pròxima a aquest emplaçament que oferira les mateixes o millors prestacions”, matisa l'alcalde.

A aquesta premissa es va unir la necessitat de buscar un nou emplaçament a les actuals instal·lacions del Oliveral a conseqüència del trànsit que genera aquesta activitat i la insuficiència dels accessos a l'A3 i al Bypass que, de manera reiterada, ve denunciant l'Ajuntament.

Així, les noves parcel·les dotacionals propostes pel consistori per a albergar la ITV estaven subjectes a uns accessos concordes al moviment de vehicles que atrau aquest tipus d'activitat, com la nova rotonda planificada per la Diputació de València a l'altura de La Reva i el Pont de Baló, que agilitzarà la densitat de trànsit en l'àrea industrial. “Hem avançat en aquestes dues actuacions i en un termini de 2 o 3 anys estaran finalitzades, oferint una important descongestió de trànsit, especialment de vehicles pesants a aquesta zona industrial”, conclou.