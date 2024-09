La violència sexual copa tots els judicis de l'Audiència Provincial de València de la setmana vinent

El negacionisme de la violència contra les dones que difon l'extrema dreta xoca amb la realitat del dia a dia als jutjats espanyols. Un exemple revelador: tots els judicis assenyalats per a la setmana que ve a l'Audiència Provincial de València versen sobre procediments relatius a la violència sexual. Als vuit judicis programats, tots els acusats són homes i només en un la víctima és un home, de 14 anys. Les set restants víctimes són dones, cinc menors d'edat en el moment dels fets enjudiciats.

Dilluns

El calendari arrenca dilluns amb tres judicis el mateix matí. La secció primera jutja un home acusat de violar, insultar i amenaçar una dona amb qui va mantenir una relació sentimental sense convivència durant un mes i mig. La víctima va conèixer l'acusat en una aplicació de contactes. El setembre del 2022, la parella es va trobar amb el marit d'ella, amb qui mantenia una relació oberta, i el va abraçar i va fer un bes. Després, l'encausat li va demanar explicacions i li va requerir el telèfon mòbil. Davant la negativa de la dona, hi va haver un forcejament, l'home va aconseguir treure-li el terminal i el va trencar llançant-lo a terra.

Dies després, tots dos van mantenir relacions sexuals consentides en un lloc apartat d'una localitat de la comarca de la Foia de Bunyol. En acabar, l'home li va requerir el telèfon i va revisar les trucades i els missatges. Quan veia una conversa amb un home al telèfon, segons la Fiscalia, “la insultava i la galtejava”. “A continuació, la va agafar fortament del braç i, presumptament, va mantenir relacions amb ella sense que la dona oposés resistència per por que li causés un mal més gran després d'haver rebut diverses galtades”, abunda l'acusació pública.

La dona va estar retinguda unes sis hores tot i que li demanava que la portara a casa. L'endemà, l'home la va trucar diverses vegades i es va plantar a la porta de casa, on la va insultar a crits i li va escriure missatges amenaçadors a ella ia la seva filla. La Fiscalia sol·licita inicialment una pena de 22 anys i dos mesos de presó pels presumptes delictes d'agressió sexual, maltractament, amenaces, detenció il·legal, coaccions i vexacions.

La mateixa jornada, la secció segona de l'Audiència de València jutja dos germans per als quals la Fiscalia sol·licita penes de cinc i tres anys i mig de presó pels presumptes delictes d'agressió sexual i de lesions per a cadascun. Els dos homes, segons el Ministeri Fiscal, van agredir sexualment una menor de 17 anys amb què van coincidir el 9 de desembre del 2022 en un pub d'una localitat de la comarca de la Safor. En un primer moment, un dels germans la va abordar diverses vegades de forma lasciva i va intentar besar-la i tocar-ne les parts íntimes, “malgrat el continu rebuig de la víctima”. Poc després, a l'exterior del local, els dos germans van lluitar amb la menor per un paquet de tabac. Mentre l'un la immobilitzava per l'esquena i continuava amb els tocaments, l'altre la va colpejar a la cara i el va tirar dels cabells. Van acabar empenyent-la contra l'asfalt i donant-li un cop de puny. La víctima va patir una ferida a la barbeta per a la qual va necessitar tractament quirúrgic.

La secció tercera tanca la jornada de dilluns amb un judici en què la Fiscalia sol·licita de forma provisional 21 anys de presó pels presumptes delictes agressió sexual, robatori amb violència i detenció il·legal per a un home que va violar, va robar i va impedir la sortida de casa seva a una dona amb qui havia contractat un servei sexual. El 14 de novembre del 2022, la víctima va anar a la vivenda on l'acusat tenia llogada una habitació. L'home, segons el relat del Ministeri Públic, la va amenaçar amb un ganivet de grans dimensions, el va lligar les mans a l'esquena i la va obligar a entrar amb el mòbil en l'aplicació del banc perquè li transferís 330 euros. A continuació, i malgrat les peticions de la víctima perquè la deixés marxar, la va violar dues vegades mentre seguia lligada.

Dimarts

Dimarts, la secció primera acull un judici en què la Fiscalia demana inicialment 10 anys i quatre mesos de presó per a un home acusat d'agredir sexualment, maltractar i insultar la seva parella sentimental, que era menor. Els fets es van produir entre el 2019 i el 2023, quan la víctima va denunciar. Des de l'inici de la relació, segons l'acusació pública, l'home es va aprofitar de la poca edat de la víctima i de la seva especial vulnerabilitat per menysprear-la, insultar-la i controlar-li el telèfon mòbil i la roba que vestia.

El març del 2022, després d'una discussió, l'hauria copejat i arrossegat pels carrers d'un municipi de la comarca de la Ribera Alta fins a la vivenda de l'acusat, on la va forçar sexualment. Gairebé un any més tard, un cop acabada la relació, el processat i la víctima, que mantenien amistat, van quedar a València. Durant aquesta trobada, relata el Ministeri Públic, l'home va començar a tocar la dona a les seves parts íntimes i, després de la negativa d'ella davant aquesta actitud, el va enganxar, la va empènyer i la va tirar a terra. La Fiscalia l'acusa de dos presumptes delictes d'agressió sexual, dos delictes d'amenaces i un de maltractament.

Dimarts mateix, la secció segona de l'Audiència de València jutja un home acusat de mantenir relacions sexuals amb una menor, de 14 anys a l'inici dels fets. El processat i la víctima es van conèixer fa quatre anys a les reunions de la congregació religiosa a què tots dos pertanyien. Al gener de 2021, van iniciar una relació sentimental en el marc de la qual, el processat (de 22 anys en aquell moment) li va demanar que li enviés fotos de contingut eròtic i, mesos després, l'home va començar a trucar-la per videotrucada per mantenir sexe . El juny d'aquell any, la menor va anar a casa de l'encausat, a València, on van mantenir relacions sexuals. La Fiscalia demana provisionalment a l'home una pena de 20 anys de presó pels presumptes delictes d'abús sexual i corrupció de menors.

La secció tercera tanca la jornada de dimarts amb un judici a un acusat d'agredir sexualment una amiga, de 17 anys en el moment dels fets. L'agressió, segons manté l'acusació pública, va tenir lloc el 9 d'abril del 2021, quan l'encausat i la víctima estaven xerrant als afores d'una localitat de la comarca del Camp de Túria i l'home va agafar la noia fortament del coll i la va forçar sexualment malgrat la negativa d'ella. La Fiscalia sol·licita inicialment per a l?acusat una pena de vuit anys de presó per un presumpte delicte d?agressió.

Dimecres

Dimecres, la secció tercera jutja un home acusat de fer tocaments a la zona genital de la seva filla, de set anys a l'inici dels fets, quan aquesta dormia o quan estaven junts mirant la televisió a la casa on vivien, a un municipi de la comarca de l´Horta Nord. A més, l'estiu del 2021, l'home va colpejar el cap de la menor contra un sortint de metall de l'ascensor perquè estava enfadat amb la xiqueta. També va colpejar el seu fill, amb una discapacitat física i psíquica del 89%, quan es va despertar una de les nits que es quedava a dormir a casa de l'acusat. La Fiscalia demana una pena de sis anys i 11 mesos de presó

Dijous

Finalment, la secció quarta de l'Audiència Provincial de València jutja dijous un home acusat d'agredir sexualment el seu fill de 14 anys, que es trobava passant les vacances a la capital del Túria en virtut d'un règim de custòdia compartida de els progenitors. Els fets van passar el 17 de juliol passat, quan l'home va proposar al menor portar-lo a una discoteca, a la qual cosa ell es va negar. La Fiscalia sosté que l'acusat el va deixar sol a l'apartament que ocupaven, va tornar de matinada borratxo i es va ficar al mateix llit que el seu fill. Ja al matí, presumptament, li va fer tocaments i es va masturbar davant de la víctima. La Fiscalia demana per a l'acusat provisionalment una pena de sis anys de presó per un delicte d'agressió sexual.