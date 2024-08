La ZAL del port de València es reactiva 19 anys després d’arrasar l’horta i d’expulsar un centenar de veïns

La zona d’activitats logístiques (ZAL) del port de València es reactiva 19 anys després de quedar paralitzada per diverses sentències judicials. Aquesta setmana han arrancat les primeres faenes de moviment de terres i consolidació d’una de les parcel·les, tal com ha comprovat in situ aquest diari.

L’Ajuntament va concedir el mes d’abril passat la llicència d’obres a MSC per a la construcció d’una plataforma logística de fred per a l’emmagatzematge de productes d’alimentació de refrigerats i congelats, a més d’un espai d’oficines.

La construcció de la ZAL impulsada al final dels 90 pel PP de l’expresident Eduardo Zaplana amb el suport de l’alcaldessa llavors Rita Barberá van finalitzar el novembre del 2005 després d’arrasar una part important de l’horta productiva de la Punta i després d’expulsar quasi un centenar de veïns dels seus habitatges.

No obstant això, mai es va posar en marxa per les irregularitats comeses en la tramitació dels diversos plans urbanístics per haver-se modificat de manera d’indeguda la qualificació dels terrenys passant de ser d’horta d’especial protecció a urbanitzables, tal com van recollir diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) i fins i tot del Suprem.

La situació jurídica va canviar el mes de març passat quan el Suprem mateix va acceptar els recursos de la Generalitat Valenciana, llavors governada pel PSPV, Compromís i Unides Podem, i del Port de València contra l’última sentència del TSJCV que una vegada més donava la raó als veïns pel fet de considerar que, com que el recinte està assentat sobre sòl protegit, es requeria una avaluació ambiental ordinària i no simplificada com es va tramitar en l’últim pla especial aprovat el 2018.

El Suprem, no obstant això, avala la política de fets consumats en afirmar que, a efectes pràctics, el sòl ja havia deixat de ser rústic amb destinació agrícola per haver-se urbanitzat mitjançant les obres que van acabar el novembre del 2005 i és sobre aquest supòsit sobre el qual ha de fer-se l’avaluació ambiental, i seria correcta l’opció simplificada triada per l’Administració el 2018, ja que fer-la ordinària implicaria revertir els terrenys a horta i tornar a urbanitzar-los després, cosa que la sala de l’alt tribunal considera inviable. L’associació de veïns La Unificadora de la Punta, que fins ara havia guanyat pràcticament tots els recursos amb relació a la ZAL, va qualificar la sentència de “política”.

Després de la sentència del Tribunal Suprem, l’APV va iniciar dimarts passat 26 de març la tramitació per a posar en marxa la ZAL. Així doncs, va reactivar l’adjudicació de les primeres quatre parcel·les que estaven ja compromeses provisionalment des de juliol del 2020 a les empreses Grupo Raminatrans, QA Pimba, Medlog Iberia i MSC, que és la primera que ha obtingut la llicència. Al cap de pocs dies, en concret el 2 d’abril, l’Ajuntament va anunciar la concessió de la llicència d’obres a MSC.

Característiques tècniques

La futura nau industrial de MSC estarà equipada amb cambres frigorífiques (congelació, refrigeració i baixes temperatures) on es mantindran els productes a temperatures de 2 °C, 8 °C i -25 °C; tindrà un sistema automàtic de prestatgeries compactes i zona de prestatgeries mòbils per a faenes de preparació de comandes. L’edificació, a més, té oficines, laboratoris d’inspecció i vestidors, així com els corresponents molls de càrrega i recepció de mercaderies, diferenciats en origen vegetal i animal. Tot això suposarà una inversió de més de 30 milions d’euros.

La nau logística també disposarà en l’interior de sales tècniques auxiliars, vestidors i sala de descans de personal, sala de descans de transportistes, sales de control i habitacions de residus. En l’espai lliure de la parcel·la es distribueix l’aparcament per a vehicles i les vies de circulació i molls de càrrega i descàrrega per a camions. Situada en l’accés al recinte es localitza la caseta de control i en un altre punt de l’espai lliure està el dipòsit i la sala de bombes.