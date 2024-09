Barrio rico, barrio pobre: las diferencias en el mantenimiento de limpieza y jardinería en València

El Ayuntamiento de València formalizó a finales de julio del pasado año los nuevos contratos de limpieza y recogida de basura de la ciudad, lo que debía suponer una mejora para el bienestar de la ciudadanía y la actividad comercial en general. Gracias a la entrada de las nuevas contratas, se debía incrementar en un 7,80% la dotación del personal en las zonas 1 y 2 de València, al pasar de 873 a 941 trabajadores. En paralelo, se preveía un aumento del uso de maquinaria en las zonas reseñadas de casi un 40%, al pasar de 278 a 389 vehículos. En el caso de la limpieza de pintadas y retirada de carteles, el incremento es del 100% al pasar de seis a 12 operarios y de cinco a 10 vehículos, todos ellos furgonetas eléctricas con cero emisiones. El valor total del contrato adjudicado al final del anterior mandato asciende a 1.055,76 millones de euros en los próximos 15 años.

En el caso del mantenimiento de parques y jardines, el nuevo contrato empezó a funcionar en septiembre de 2022 y sobre el papel también incluía notables mejoras al contar con un presupuestos de 21,2 millones de euros en cuatro años, un incremento del 46% respecto al anterior firmado en el año 2015, con el PP aún en el ejecutivo municipal. Así, implicaba un incremento del 29% del personal adscrito al servicio de mantenimiento de los espacios ajardinados y del 80% en la gestión y poda del arbolado viario.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que sobre todo en materia de limpieza influye mucho el civismo de las personas, pese al mayor gasto destinado a ambos conceptos, la realidad es que la mayoría de los barrios, sobre todo los periféricos, no solo no han notado una mejoría, sino muy al contrario afirman que en los últimos meses la situación ha empeorado, tal y como indican varia asociaciones vecinales consultadas por elDiario.es.

Muchas de ellas como El Grau, Saidïa, Malilla, Sant Isidre, Albors, La Torre, Malva-rosa o Natzaret (informe completo al final de la información) coinciden en señalar que el barrido de las calles, si bien no ha mejorado de forma reseñable, se mantiene en unos niveles más o menos adecuados, pero sí que confirman un empeoramiento o un déficit en aspectos como el baldeo, la recogida y limpieza de contenedores, y la retirada de enseres, de pintadas o de excrementos caninos. Lo mismo sucede en cuanto a la jardinería, donde destacan importantes deficiencias en cuanto a mantenimiento, poda y limpieza y replantado de alcorques.

La situación contrasta claramente con las calles más céntricas o con las zonas más turísticas de la ciudad, un hecho que ha puesto de manifiesto el concejal de Compromís Sergi Campillo, exresponsable de las áreas de limpieza y parques y jardines en el anterior mandato: “Estamos recibiendo muchas quejas. A pesar de que dejamos aprobados los nuevos contratos de limpieza y jardinería con importantes mejoras, la realidad es que la ciudad está más sucia, sobre todo en las zonas de la periferia. Lo que estamos comprobando es que el contrato de limpieza no se está desplegando al 100%, por ejemplo la renovación de contenedores no se ha completado, tampoco la de la flota de camiones que se debían sustituir a los meses. La sensación es que el PP y Vox no están fiscalizando como deberían a las contratas”.

Campillo lamenta además que el actual equipo de Gobierno municipal tan solo ha publicado en lo que va de un año un infobarómetro el pasado mes de abril, la encuesta en la que hasta ahora se preguntana a la ciudadanía la opinión por los diversos servicios del Ayuntamiento. Sin embargo, en esta ocasión se centró en temas relacionados con la salud y el deporte y se eliminaron las preguntas relacionadas con la gestión municipal.

En el anterior infobarómetro realizado entre los meses de diciembre y enero, la falta de limpieza fue señalada como el principal problema de la ciudad, seguida del tráfico y los problemas de circulación y en tercer lugar la falta de seguridad, seguida muy de cerca (a una décima) por los problemas de acceso a la vivienda debido a la falta de oferta y los elevados precios de los alquileres.

La concejala del PSPV Elisa Valía lamenta que la alcaldesa. María José Catalá, “ha recibido el contrato con mayores recursos de la historia de la ciudad, y la ciudad está cada vez más sucia, de forma desigual, eso sí; mientras el centro no tiene problemas de acumulación de suciedad en la calle, los barrios que no son céntricos tienen que convivir con contenedores sin recoger, olores y una dejadez indigna para una ciudad como València”. Según la edil socialista, “no es una cuestión de recursos, es una cuestión de la mirada sobre la ciudad: el centro, donde se concentran visitantes, está razonablemente limpio, pero los barrios, donde no llegan los turistas, abandonados”.

Fuentes del Servicio de Parques y Jardines que gestiona el portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, ha negado que haya diferencias de trato entre el centro y la periferia y han explicado que junto con las empresas contratadas, se sigue una agenda periódica y bien planificada que establece de manera mensual qué áreas y tipos de vegetación requieren atención: “Se trabaja de forma organizada, continua y con regularidad en todos los barrios y distritos de la ciudad de Valencia Los árboles tienen su época de crecimiento vegetativo durante la estaciones de primavera y verano por tanto se establecen agendas de actuaciones dependiendo de cada especie arbórea y de su momento más adecuado para la poda”.

Además, han añadido que “de esta planificación mensual, el servicio responde de manera inmediata a cualquier solicitud urgente o específica que llegue a través de asociaciones de vecinos o ciudadanos”. Esto incluye casos como “árboles cuyas ramas pueden estar invadiendo balcones o viviendas, un problema que, aunque puntual, es gestionado con prontitud por el equipo”. Según explican, “se atiende a casi medio millón de árboles en Valencia y se tiene un control de todos los ejemplares. El servicio actúa con celeridad siempre cuando surge una incidencia y cualquier problema en cualquier distrito que requiera una intervención rápida recibe la atención necesaria”.

Desde la Delegación de Limpieza que gestiona el concejal del PP Carlos Mundina no han realizado declaraciones al respecto.

La percepción de los barrios

Asociación Vecinal de El Grau-Port: “Están las calles bastantes sucias. Los contenedores de las calles secundarias están en un estado lamentable. Las zonas ajardinadas están bastante mal y los árboles de las calles muy abandonados. La situación ha empeorado. Hay muchas ratas y cucarachas”.

Asociación Vecinal de Polo y Peyrolón. “Los jardines están secos, el césped muerto y seco. La limpieza bastante mal, hay falta de baldeo. Palmeras, moreras y el resto de árboles sin podar. Ha ido a peor”.

Asociación Vecinal Saidïa “El mayor problema es la cantidad de basura amontonada alrededor de los contenedores. El baldeado es mínimo y en las mismas calles. Hay calles que no se limpian o reciben una atención del servicio muy baja. La poda de palmeras para evitar la caída de palmas y prevenir el anidamiento de ratas es escasa, siendo uno de los problemas que más importa al vecindario. La falta de limpieza y desbrozado en algunos alcorques es más que patente. Al inicio de la legislatura hubo una mejora de los jardines y parterres. Actualmente se ha vuelto al mismo nivel de falta de mantenimiento. Sería recomendable la puesta en marcha de una campaña de concienciación sobre la obligación de limpieza de las micciones de perros por los dueños”.

Asociación Vecinal de Massarrojos. “Parece que barrer sólo se realiza en profundidad en centro de población (alcaldía, plaza de iglesia, y alrededores). El baldeo no llega a las calles del exterior. Los contenedores no se limpian con la frecuencia requerida. Ha hecho mucho calor, y huele bastante mal en la zona de los mismos. En la calle 1 d’Octubre plantaron en su día 'lledoners', nunca los han podado. Las copas son muy grandes y tapan la luz de las farolas, quedando la acera a oscuras. Estos árboles no los riegan, ni los tratan, algunos parecen que sus hojas han disminuido por falta de agua. Dicen algunos vecinos que pagan impuestos como si estuvieran en el centro de València, pero tenemos trato de tercera categoría”.

Asociación Vecinal de El Palmar. “El trabajo de los barrenderos de la contrata es impecable, muchas veces excediendo sus responsabilidades con tareas como limpieza de terrazas concedidas en espacio público y arrancar las hierbas que crecen entre las fachadas y las aceras. Las instalaciones dependientes de organismos autónomos son muy deficientes en mantenimiento general, incluyendo jardinería y poda. Hablamos del caso de la piscina municipal del Palmar y las zonas de los parques dedicadas a instalaciones deportivas elementales, todas ellas dependientes de la Fundación Deportiva Municipal. Hemos tenido incidencias importantes como el desprendimiento de grandes ramas, ortigas en zonas deportivas, presencia de panales de avispas y zonas de césped artificial sin mantenimiento que ocasionan tropiezos por el desgaste del tapiz e infestación de insectos como pulgas”.

Asociación Vecinal AVEGAS. “El vaciado de contenedores podría hacerse con mayor frecuencia. El mantenimiento de las palmeras consideramos que es adecuado, están bien cuidadas. El mantenimiento de los jardines del Paseo de Blasco Ibáñez hemos detectado un mayor cuidado en detalles pequeños, sigue haciendo falta una importante remodelación acorde con uno de los jardines históricos más importante de la ciudad”.

Asociación Vecinal de Malilla. “Falta más barrido, falta baldeo en muchas calles como en la calle Doctor Carlos Caballé Lancry y Derechos Humanos entre otras. Los alcorques están llenos de hojas caídas y basura. Los contenedores necesitan mantenimiento, no se trata de ubicarlos y olvidarse de ellos, necesitan ser limpiados más a menudo y ser revisados para evitar que se queden abiertos o que el pedal esté roto durante mucho tiempo. Los jardines parecen totalmente abandonamos. Hay gran cantidad de alcorques sin árboles, llenos de malas hierbas.

Asociación Vecinal Sant Isidre. “Hasta principio de verano, con la limpieza estábamos relativamente satisfechos, puesto que había mejorado respecto a otros años. En cuanto al barrido y baldeo no vemos un trabajo continuo. Cuando pasa la máquina barredora, las hojas siguen pegadas. Cuando se utiliza el chorro a presión sí que se eliminan las hojas, pero la caída de las mismas es continua. En cuanto a jardinería, poda y parques, echamos de menos la limpieza del parque en sí mismo, así como una gran poda, en general. Los bancos del Parque Viejo de San Isidro (Calle José Andreu Alabarta con calle Mariano de Cavia) necesitan una renovación”.

Asociación Vecinal de Benicalap-Entrecamins. “El barrido de las calles se realiza a diario en la mayoría de las calles del barrio de Benicalap. El baldeo se lleva a cabo periódicamente, aunque consideramos que la frecuencia debería aumentar debido a la gran cantidad de perros que mean a diario en las aceras. Los enseres dejados alrededor de las islas de contenedores permanecen varios días sin recoger. La cantidad de enseres es considerable, así como el esparcimiento de basura de todo tipo alrededor de los contenedores por parte de las personas que rebuscan en la basura. El cuidado, mantenimiento y poda de los jardines ha mejorado en general pero no hay reposición de los árboles muertos que permanecen en los alcorques. Ha habido mejoría, aunque insuficiente. En el parque de Benicalap la zona de juegos infantiles lleva más de un año vallada por falta de arreglo y mantenimiento”.

Asociación Vecinal Creu Coberta. “La limpieza sigue más o menos igual. Sí parece que han puesto más brigadas de limpieza, pero con el incivismo social no se nota esa teórica mejora”.

Asociación Vecinal San Antonio de Saidïa. “En general el barrio sigue estando sucio; en concreto con respecto al barrido la situación es buena, sobre el baldeo deja bastante que desear, la recogida de basura y contenedores es insuficiente, faltan contenedores de papel y muy a menudo debido al incivismo de algunos vecinos los contenedores se encuentran rodeados de restos de obras, muebles y maderas. El mantenimiento de parques y jardines es desastroso, a pesar de que se les pasa información precisa del estado de los jardines al responsable del Ayuntamiento. También se han hecho peticiones y quejas en el Consejo de distrito de Transits, que no han tenido respuestas ni soluciones. En los últimos meses ha empeorado”.

Asociación Vecinal La Isla. “La recogida de cartón sería conveniente ofrecer a establecimientos que depositan cantidad de cartón. Respecto a la barrida y baldeo deben pasar más frecuente cepillado de las mismas con más frecuencia”.

Asociación Vecinal Albors. “El barrido se mantiene bien. Baldeo no se ha vuelto a ver desde hace meses. Recogida de basura y contenedores, en verano han ido a destiempo con momentos de salirse de todos los contenedores la basura. En cuanto a jardinería, sí que se han repuesto algunos árboles en los alcorques. En los meses de verano ha habido un empeoramiento de parques y jardines y limpieza, sin duda”.

Asociación Vecinal San Vicente Mártir-Boulevar Sur. “En los jardines la Avenida del Doctor Tomas Sala entre los números 39 y 51, se arrancaron varios árboles y jamás fueron remplazados, también el vandalismo sustrajo parte del vallado metálico. Debido la cercanía de una discoteca, las calles Primero de Mayo, Tomas de Villarroya, San Vicente Mártir, Capitular de Gandía, Avda. Dr. Tomas Sala y el parque Infantil de la Torre Macana, amanecen los viernes, sábados y domingos llenos de basura, excrementos, meadas, botellas y papeleras rotas. En estos puntos falta de baldeo”.

Asociación Vecinal de La Torre. “En general los vecinos consideran que las calles y aceras están sucias. El baldeo se hace regularmente, pero la gente continúa tirando basura, no se recogen los excrementos de los perros. El vaciado de los contenedores es correcto pero mucha gente deja las bolsas de basura en el suelo, muebles viejos, cristales. El barrido es diario, pero no se ven a muchos operarios. En los jardines se tendría que actuar más a menudo porque la maleza crece mucho, hay zonas que podan y limpian, pero hay otras zonas que tardan en hacerlo y la vegetación se desboca”.

Natzaret. “Insalubridad y malos olores de contenedores por falta de limpieza interna y externa. Reclamamos limpieza más frecuente durante los meses de más calor para evitar malos olores y proliferación de insectos. Los excrementos de tórtolas ensucian las aceras donde hay árboles. Urge control para evitar proliferación en nuestro barrio. En cuanto a las palmeras hay que extremar el control plagas de ratas, incluidas las que anidan en la parte superior de las palmeras en las parcelas de Benimar. Falta reposición árboles en alcorques vacíos. Pintadas vandálicas que ensucian y degradan la Estacioneta de Nazaret y el cementerio municipal. Exigimos la limpieza río. En esta parte de la ciudad el final del cauce histórico del Turia está contaminado desde el siglo pasado, y con cada episodio de lluvias llega más suciedad por vertidos residuales sin tratamiento como volvió a suceder el 4 de septiembre. Reclamamos retirada de lodos contaminados, depósitos de tormentas y limpieza con soluciones basadas en la naturaleza”.