“Llevan meses viniendo con coches y motos, normalmente trucados, y se ponen a hacer competiciones, caballitos o derrapes. Antes venían sobre todo los domingos por la tarde, pero en las últimas semanas vienen cada vez con más frecuencia, como mínimo una vez a la semana y se tiran horas, a veces hasta altas horas. El ruido es infernal, yo por ejemplo me estoy preparando unas oposiciones y no puedo estudiar, pero es que también habrá gente mayor o con problemas de salud que no tiene por qué aguantar esta situación”.

Vecinos del entorno del circuito urbano de Fórmula 1 que lleva 12 años abandonado desde que dejaron de celebrarse los grandes premios han denunciado así la situación que vienen padeciendo, tal y como puede apreciarse en el vídeo adjunto grabado este domingo 15 de septiembre por la noche.

Los residentes, que prefieren no identificarse, aseguran que han llamado en varias ocasiones a la Policía Local: “Los agentes han ido varias veces y han desalojado a el circuito, pero a los días vuelven a aparecer. Lo que pedimos es que cierren los accesos al trazado de forma que los vehículos no puedan acceder. La última vez que estuvo este grupo de individuos fue este domingo por la noche lo que impedía el descanso de los vecinos y vecinas”, lamentaron. Fuentes policiales han comentado a elDiario.es que en las últimas semanas han intensificado la vigilancia en la zona.

El circuito urbano está integrado en el programa de actuación integrada (PAI) de El Grau que está en fase de tramitación. El anterior equipo de Gobierno de Compromís y el PSPV propuso la reconversión del trazado en un paseo peatonal biosaludable, pero el actual ejecutivo del PP y de Vox consideró esta opción “un despilfarro de recursos”, por lo que se integrará como los viales de la futura zona residencial.

Actualmente, toda la parte adyacente a El Grau y Natzaret está semi vallada, abandonada e incluso ha proliferado un asentamiento de chabolas.

En junio del pasado año la Generalitat Valenciana abonó los últimos 7,5 millones de euros correspondientes al crédito de 60 millones de euros que se solicitó en su día para financiar parte de los costes de la construcción del trazado. El crédito empezó a pagarse en 2016 y tenía una vigencia de ocho años a razón de 7,5 millones anuales. Además, en concepto de intereses se abonaron 6,7 millones de euros, por lo que en total se han devuelto 66,7 millones.

La Generalitat Valenciana gastó otros 38,6 millones de euros adicionales (45 millones con intereses) en el desarrollo de las infraestructuras necesarias de acceso y conexión viaria de la ciudad con el Puerto de València (Alameda y avenida de Francia), por lo que se haría sin coste para las arcas públicas.