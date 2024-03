Catalá rechaza el cambio de nombre del jardín Trini Simó propuesto por sus socios de Vox en València

Superada la polémica por el intento por parte de Vox de cambiar el nombre del paseo Guillem Agulló de los jardines de Viveros de València, gracias a la moción presentada por el PSPV apoyada por Compromís y por el PP, el portavoz del partido de extrema derecha y socio de los populares en el equipo de Gobierno municipal, Juan Manuel Badenas, lanzó un nuevo órdago al PP y a la alcaldesa María José Catalá: cambiar el nombre del jardín Trini Simó, que se construirá junto al Botánico.

Trini Simó, historiadora del arte, activista vecinal e hija predilecta de la ciudad, formó parte del movimiento Salvem el Botánic que el 17 de junio de 1995 convocaba un abrazo cívico para unir simbólicamente la manzana de Jesuitas y el Jardín Botánico en el que se proyectó un hotel, hoy previsto en otro lugar gracias a la plataforma vecinal y tras años de negociaciones.

Badenas consideró este jueves que la denominación aprobada en el pasado mandato con Compromís y el PSPV al frente del Ayuntamiento, como reconocimiento al trabajo de la historiadora en defensa de la creación de un parque frente a la construcción de tres edificios, contiene “un sesgo de carácter político o ideológico”. No opina lo mismo, sin embargo, de que se haya bautizado al Puente de las Flores con el nombre de la exalcaldesa Rita Barberá: “fue una primera edil muy reconocida”, dijo.

Sin embargo, la alcaldesa María José Catalá ha rechazado este viernes la nueva propuesta de Badenas: “Yo no voy a polemizar y no voy a permitir que mi grupo, 13 de 17 concejales, se polemice con calles, con personas a las que se ha hecho un reconocimiento porque pensamos que no estamos aquí para esto. Hay parques y jardines nuevos, el teniente alcalde anunció cuatro nuevos y a cualquiera de esos que no tengan en este momento un nombre asignada se les puede poner el nombre de víctimas del terrorismo, en eso estoy de acuerdo”.

Catalá insistió en que “renombrar un parque que tiene nombre me parece que es polemizar, esta ciudad tiene que mirar hacia adelante y no hacer revisionismo” y añadió que “hay cosas que se pueden modificar, pero Trini Simó es una persona que destacó por el trabajo en favor de ese parque y no tiene sentido hacer esa revisión; todo lo que vaya en ese sentido el PP no lo va a aceptar, pero esto forma parte de desacuerdos normales entre dos partidos distintos”.

No ha sido la única que se ha mostrado crítica con la idea de Vox. El comisionado del Corredor Mediterráneo y catedrático de Geografía Humana por la Universitat de València, Josep Vicent Boira, apoyó públicamente a Simó en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Trini Simó escribió este libro en 1983 con fotos de Jarque. Fue fundamental para frenar la degradación del centro histórico y preservar el patrimonio de Valencia. Su dedicatoria: 'Al ciudadano, dueño, siempre, de la ciudad'. Hoy más que nunca, Trini Simó, en el recuerdo”. Posteriormente añadió: “El desconocimiento sobre lo que Trini Simó escribió (en este caso con la profesora María Jesús Teixidor) y lo que hizo por la historia urbana de València y por el mantenimiento de su patrimonio es muy preocupante. Tendremos que ir recordando lo evidente”.