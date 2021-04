La activista vecinal de Salvem el Botànic Trini Simó dará nombre al jardín de Jesuítas de València en el que se proyectó un hotel

El jardín municipal que se ubicará en el solar de los Jesuitas de València llevará el nombre de la historiadora del arte, activista vecinal e hija predilecta de la ciudad Trini Simó.

Así lo ha anunciado el alcalde, Joan Ribó, en el acto de firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Universitat de València para el diseño y ejecución del conocido como jardín de los Jesuitas; un acto en que el alcalde y la rectora Mavi Mestre han firmado el convenio que hará posible esta nueva zona verde en el centro de la ciudad, articulada con las ya existentes, y en el que también ha participado el vicealcalde, Sergi Campillo, así como el director del Jardín Botánico, Jaume Güemes. Ribó ha explicado que “escribimos una nueva página de la historia del paisaje que fue y será. Ahora que se habla tanto de supermanzanas, en València ya teníamos una, solo debíamos recuperarla y hacerla atractiva”.

En su discurso, el alcalde ha repasado la historia de lucha de Salvem el Botànic, un colectivo del que Trini Simó formó parte. Ribó ha recordado como “el 17 de junio de 1995, Salvem el Botànic convocaba un abrazo cívico para unir simbólicamente la manzana de Jesuitas y el Jardín Botánico en el que se proyectó un hotel, hoy previsto gracias a la plataforma vecinal y tras años de negociaciones junto al viejo Mestalla.

Unas mil quinientas personas la completaron. Aquel acto fue el inicio de una serie de movilizaciones que se sucedieron a lo largo de trece años para hacer frente a la presión inmobiliaria. Veintiséis años después, en satisfacción de una histórica demanda ciudadana urbanística, debemos hacer los honores a toda la gente que trabajó intensamente por el interés público”.

El alcalde ha afirmado que “el solar de Jesuitas no es un espacio cualquiera y no solo por su simbolismo. Este lugar ha sido testigo a lo largo de dos siglos de varias transformaciones urbanas desde que se derribaron las murallas. Aquí donde ahora estamos, era antes la periferia y como tal, huertas y más huertas. Cómo sabéis, nuestro gobierno no desaprovecha ninguna oportunidad para recuperar el paisaje agrícola despreciado durante décadas por el desarrollismo inmobiliario”.

En este sentido, Joan Ribó ha asegurado que “no podemos dejar más tiempo en barbecho 7.215 m² de la fachada septentrional del conjunto histórico en relación al jardín del Turia y toda la infraestructura verde del barrio del Botánico y de la ciudad. Además del concurso de proyectos, el paso siguiente será un Plan Director de todo el entorno, consecuente con el Plan Especial, que recupere la alquería de la calle Beat Bono y que dinamice esta manzana verde. Ahora que se habla tanto de supermanzanas, en València ya teníamos una, solo debíamos recuperarla y hacerla atractiva”.

Y todo esto porque, en opinión del alcalde, “somos conscientes de que el solar de Jesuitas forma parte de un área mucho más extensa que incluye todo el espacio ordenado en un instrumento urbanístico y que agrupa el Jardín Botánico, el templo de San Miquel y San Sebastián y la Puerta de Quart”.

Atendida la magnitud y simbolismo de la obra, Joan Ribó ha anunciado que “no podíamos sino invitar a los profesionales del ámbito de la arquitectura, el paisajismo, la biología o la botánica entre otros, a aportar las mejores ideas para contratar la redacción del proyecto de ajardinamiento del solar de Jesuitas, su dirección facultativa y también la intervención arqueológica. Se trata de un único encargo de cerca de 160.000 euros que ya tenemos reservados en el presupuesto municipal, adquiriendo el compromiso de ejecución de la obra por parte del Ayuntamiento”.

Para concluir su intervención, Ribó ha dicho que “el reto del solar de los Jesuitas también es social. No podemos ser indiferentes a una realidad que tenemos en el callejón aquí al lado. Debemos trabajar también conjuntamente para mejorar la situación de estas personas sin un hogar”.

Un jardín singular

El convenio firmado entre Ribó y la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, dará una solución integral al solar, de propiedad municipal, de forma que complemente la colección del Jardín Botánico de la Universidad y el Jardín de las Hespérides. El conjunto será un jardín singular que tendrá como motivo principal el cultivo valenciano y la agricultura urbana y que no se cederá a terceros. Tampoco incluirá los servicios habituales en los parques urbanos como zonas de juegos infantiles o espacio para perros.

El jardín será propiedad del Ayuntamiento de València, que se encargará tanto de la construcción como del posterior mantenimiento. Por su parte, la Universitat de València colaborará con el consistorio en la redacción del proyecto y la posterior dinamización didáctica y cultural del espacio.

La zona verde, visitable y abierta al público, será un espacio formativo alrededor de l'Horta, de su historia y biodiversidad, de la alimentación de proximidad y la sostenibilidad, la base científica del cual será aportada por la Universitat de València, que también se ocupará del aprovechamiento didáctico y educativo posterior y del mantenimiento a largo plazo del contenido científico.

Una comisión de seguimiento, formada por dos miembros de cada institución, controlará la ejecución del convenio, que tendrá una duración de cuatro años prorrogable por cuatro años adicionales más.

El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha asegurado en su alocución que “es un día muy especial y estoy muy emocionado de tantos años como llevábamos con este asunto. Todos sabemos cómo ha sido de complicado y, a la vez, lo fácil que ha sido cuando nos hemos puesto a trabajar”.

El vicealcalde ha afirmado que “el jardín del solar de los Jesuitas es un gran proyecto para València, que recogerá el pasado, el presente y el futuro, que conectará la tradición y las raíces con la reflexión y la ciencia”. El concejal ha destacado que “será un jardín municipal en que el Ayuntamiento se encargará de la ejecución y el mantenimiento y la Universidad colaborará en su diseño y explicación”.

Sergi Campillo ha subrayado que “no es habitual que las administraciones colaboren de forma simbiótica para conseguir un proyecto en común y, por lo tanto, este es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas”. El edil ha remarcado el carácter didáctico y educativo del nuevo jardín “para que la comunidad educativa aprenda el valor de la agricultura”.

Sergi Campillo ha destacado que el Ayuntamiento lanzará un concurso de proyectos para elegir al profesional o el equipo de profesionales que elaborará el diseño, realizará la intervención arqueológica y conducirá la dirección facultativa. El proyecto ganador será seleccionado por un jurado paritario y multidisciplinar donde habrá representantes del Ayuntamiento, la Universidad y personas externas a las dos instituciones, que decidirán de forma anónima el trabajo vencedor.

El concejal ha adelantado que el consistorio “quiere llamar a la participación y animar para que nos sorprendan” y, por eso, habrá tres premios de 10.000, 5.000 y 3.000 euros a los tres mejores proyectos. Sergi Campillo ha destacado que los participantes tendrán “libertad creadora” pero dentro del planteamiento general del proyecto, que es “un jardín singular inspirado en el paisaje agrícola valenciano y en l'Horta que rodea nuestra ciudad”.

Por su parte, la rectora de la Universidad, Mavi Mestre, ha agradecido “al alcalde y al vicealcalde su especial implicación para hacer realidad este acuerdo y por su visión de futuro para València”. Mestre ha asegurado que “hoy cerramos una etapa de transformación urbana”. La rectora ha afirmado que “el jardín de los Jesuitas será un espacio creado de la mano de la Universidad, que complementará el Botánico y será una transición, en forma de pulmón verde, al Jardín de las Hespérides y, más allá, al Jardín del Turia, un ejemplo internacional de espacio verde”.