El PP se desmarca de Vox en València y vota junto a PSPV y Compromís mantener el nombre del paseo Guillem Agulló

El paseo de Guillem Agulló en los Jardines de Viveros de València mantendrá su nombre a pesar de la iniciativa impulsada por Vox para cambiarlo. El PP ya anunció tras conocer la propuesta de sus socios en el Gobierno municipal que no iba a secundarla y así se produjo este jueves cuando dejó solo al partido de extrema derecha en la moción que presentó en la Comisión de Bienestar Social, Patrimonio y Cultura y apoyó junto a Compromís la presentada por el PSPV.

Fue en 2018 cuando el anterior ejecutivo municipal gobernado por Compromís, PSPV y València en Comú decidió ponerle el nombre del joven antifascista con motivo del 25 aniversario de su asesinato a manos de un grupo de neonazis. En aquel momento, Vox no tenía representación y el PP y Ciudadanos se abstuvieron.

Los populares no hicieron ninguna valoración ni nota pública al respecto. Es más, el Ayuntamiento sí que remitió una nota sobre los acuerdos adoptados en la comisión en la que se aprobó dedicar sendas vías públicas en el callejero de la ciudad al poeta fallero Anfós Ramon i Garcia y a la pintora alicantina de vanguardia Juana Francés.

El resto de partidos, sin embargo, sí que se pronunciaron al respecto, incluido Vox, socio de Gobierno del PP que preside la alcaldesa María José Catalá: “El Partido Popular ha perdido una gran oportunidad. La primera, por situarse en el lado de la crispación y del enfrentamiento entre los valencianos. El PP ha votado en favor del mantenimiento de un paseo dentro de los jardines de Viveros que lleva el nombre de una persona que lamentablemente falleció ya hace años pero que su ideología era separatista, independentista y catalanista. El PP ha optado por votar a favor de la posición que mantienen el Partido Socialista del País Valenciano y Compromís”, ha asegurado el segundo teniente de alcalde y portavoz municipal de Vox, Juan Manuel Badenas.

La concejala del Grupo Municipal Socialista Maite Ibáñez se mostró satisfecha, ya que su formación consiguió que prosperara la moción que presentaron para blindar el paseo de Guillem Agulló frente a Vox. Un objetivo que alcanzaron con el apoyo de Compromis y del PP y que en su opinión pone en evidencia que “lo que tiene que hacer el Partido Popular de María José Catalá, si de verdad quiere promover la convivencia, es echar a Vox del gobierno”.

Ibáñez insistió en que Catalá “debe dejar de gobernar con Vox para que València deje de vivir en una situación preocupante en la que hay miembros de un gobierno que menosprecian a las víctimas del odio y ensalzan a maltratadores” y añadió: “Es peligroso tener compañeros de gobierno que justifican los delitos de odio y la discriminación, que menosprecian a víctimas de grupos neonazis, como el caso de Guillem Agulló, o que ponen en valor a un condenado por violencia de género”, en alusión al foro en el que participa el diputado nacional de Vox Carlos Flores.

La concejala de Compromís Lucía Beamud consideró “muy preocupante y lamentable que Catalá esté gobernando con un partido ultra y negacionista que no reconoce los valores democráticos ni los derechos”. Beamud recordó que “Guillem Agulló es símbolo de lucha antifascista, de la libertad de expresión y, por tanto, de valor democrático; algo que todo demócrata debería defender. Es absolutamente lamentable que la alcaldesa gobierne con un grupo que no defiende estos valores, como lamentable es que el Gobierno entero haya rechazado las propuestas de Compromís de instar a la Generalitat a recuperar los Premios Guillem Agulló o de asumirlos el Ayuntamiento si la Generalitat no lo hace”.

Vox quiere cambiar el nombre del jardín Trini Simó

Badenas afirmó también este jueves que “probablemente” no se mantendrá el nombre de la activista vecinal Trini Simó para el jardín que se creará en el solar de Jesuitas, junto al Botánico. Desde el PP no se pronunciaron al respecto, por lo que está por ver que finalmente se lleve a cabo el cambio de nombre. Trini Simó, historiadora del arte, activista vecinal e hija predilecta de la ciudad, formó parte del movimiento Salvem el Botánic que el 17 de junio de 1995 convocaba un abrazo cívico para unir simbólicamente la manzana de Jesuitas y el Jardín Botánico en el que se proyectó un hotel, hoy previsto en otro lugar gracias a la plataforma vecinal y tras años de negociaciones.

“Lo que vamos a intentar es que los jardines de la ciudad de València tengan el nombre de víctimas del terrorismo y, en todo caso, que se refieran a nombres de personas que tengan aceptación generalizada por parte de todos los ciudadanos, sin sesgo de carácter político o ideológico”, dijo Badenas.

Tras ello, preguntado por si con esos argumentos considera adecuado que el Puente de las Flores de València haya recibido también, a propuesta del PP, el nombre de la exalcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, respondió que esta fue una primera edil “muy reconocida” que recibió “de forma muy consecutiva” el respaldo de “grandes mayorías”, a pesar de las investigaciones por presunta corrupción que afectan a su cuñado, José María Corbín, en el marco del 'caso Azud'.

“Creo que Rita Barberá fue una gran alcaldesa de la ciudad de València. Y simplemente por el hecho de ser una alcaldesa muy reconocida y votada de forma muy consecutiva con grandes mayorías absolutas en la ciudad, creo que hace que el reconocimiento que se tenga que producir a esta persona sea muy mayoritario por parte de los valencianos”, expuso el portavoz de Vox.

Desde la oposición, Compromís calificó al actual ejecutivo local, presidido por María José Catalá, de “sectario por quitar el nombre de la activista vecinal Trini Simó al nuevo jardín del solar de Jesuitas”. El edil Sergi Campillo, exvicealcalde y exedil de Ecología Urbana, lamentó que “de nuevo, el gobierno de Catalá ha mostrado hoy su cara más sectaria”.

La edil socialista Maite Ibáñez criticó a Catalá, puesto que “cada día que se convive con un ultra en un gobierno te conviertes en cómplice y, por lo tanto, eres tan ultra como el original”. “La única responsable de que se esté produciendo una barbaridad diaria en la ciudad de València es María José Catalá”, apostilló.