Vox quiere retirar el nombre del antifascista Guillem Agulló de un paseo en València y pide una calle para Barberá

“Aún no tenemos decidido el nombre que va a llevar ese paseo, pero evidentemente sí que vamos a cambiar el nombre porque eso supone una imposición de una parte de los valencianos que ahora ya no es la mayoritaria porque los electores decidieron que los partidos que gobernamos ahora representamos otras ideas hacia otra parte que ahora es la mayoritaria. Por lo tanto corresponde denominar ese paseo con un nombre que corresponde con lo que la mayoría de los valencianos piensan y sienten”.

El segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, socio de Gobierno de la alcaldesa del PP, María José Catalá, se ha pronunciado así este jueves antes del pleno municipal preguntado sobre la posibilidad de cambiar el nombre del paseo Guillem Agulló de los jardines de Viveros. Fue en 2018 cuando el anterior ejecutivo municipal gobernado por Compromís, Pspv y València en Comú decidió ponerle el nombre del joven antifascista con motivo del 25 aniversario de su asesinato a manos de un grupo de nazis. En aquel momento, Vox no tenía representación y el PP y Ciudadanos se abstuvieron.

El actual portavoz municipal del PP, Juan Carlos Caballero, se ha mostrado sorprendido ante la iniciativa y ha asegurado que no tenía constancia y que se enteraba por la prensa, aunque poco después ha asegurado que no la respaldarán: “Estamos a favor de la convivencia y no del frentismo”.

Badenas ha realizado este anuncio unos días después del acuerdo de Les Corts para eliminar el Premi Guillem Agulló gracias a la mayoría de PP y Vox y a propuesta de este último grupo.

Durante el pleno tanto el PP como Vox han rechazado una moción del PSPV para crear una comisión de investigación sobre el 'caso Azud' en el que se investigan presuntas mordidas de José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, habida cuenta de que el jefe de gabinete de la alcaldesa Catalá, Cristóbal Grau, aparece en un intercambio de mensajes con Corbín, aunque no está imputado. Además, el bipartito de derechas y de extrema derecha ha rechazado la retirada de los honores y del nombre de Barberá del Puente de las Flores que también habían solicitado los socialistas.

Al respecto, Badenas ha comentado que la exalcaldesa fue “una figura muy relevante de la ciudad de València e incluso se merecería algo más que un puente donde no vive nadie; la calle donde vivió o cualquier vía importante de la ciudad debería llevar su nombre”.

El PSPV y Compromís cargan contra la derecha

La portavoz socialista, Sandra Gómez, ha denunciado la decisión “irracional e incomprensible en cualquier país de Europa” del gobierno de María José Catalá en relación con la retirada del nombre de Guillem Agulló del paseo de Viveros.

“Es una decisión inaudita de este gobierno municipal del PP y de Vox contra una persona que luchó contra el fascismo, por la libertad y la democracia de nuestro país y que fue asesinado por ello”, ha enfatizado.

Y ha recalcado: “Habíamos advertido desde el Partido Socialista que esto podía pasar y finalmente el Partido Popular y Vox han confirmado todos nuestros temores porque ya han confirmado que quieren borrar una parte muy importante de nuestra historia”.

“Una vez más, el PP y Vox se ponen en el lado equivocado de la historia, al lado no sólo del fascismo sino también de las personas que asesinaron a Guillem Agulló. Sinceramente, es algo absolutamente sorprendente, que sería irracional e incomprensible en cualquier país de Europa, pero es algo que ocurre, por desgracia, demasiadas veces aquí en nuestra ciudad, en València”, ha concluido.

Desde Compromís, su portavoz, Papi Robles, ha lamentado las palabras de Badenas. “Nos duele en el corazón escuchar estas declaraciones. Debemos recordar que Guillem Agulló fue una víctima del terrorismo fascista que está alentando Vox. Estamos rozando ya la violencia en las calles, porque esta gente está alentando el terrorismo fascista”.

En este sentido, ha aludido al hecho de que en Castelló hay una persona que ha estado ingresada en la UCI tras presuntamente ser agredida “precisamente por grupos de extrema derecha alentados por un partido como es Vox, que están dando pie a volver a la violencia en las calles por una cuestión totalmente ideológica”.

“Desde Compromís nos ponemos de frente, siempre mirándolos de frente y diciéndoles que no van a pasar. No es posible que se pueda consentir que en la ciudad de València se den pasos atrás en la memoria democrática de todas las víctimas que se posicionan en contra del terrorismo, cualquiera que sea. Y Guillem fue una víctima a la que hay que reconocer, y no puede tocarse su reconocimiento en nuestra ciudad”, ha aseverado.