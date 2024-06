Entidades vecinales de València acusan al PP y a Vox de eliminar la mesa para revitalizar Velluters y de “dinamitar” la participación

Las asociaciones vecinales Amics del Carme y Amics de Velluters han denunciado que el PP y Vox aprobaron en la junta de distrito del pasado 3 de junio la eliminación de la mesa de diálogo de Velluters. Este espacio se creó con el anterior ejecutivo municipal de izquierdas y está formado por vecinos, concejales y técnicos municipales con el propósito de coordinar actuaciones para recuperar la llamada zona 0, “el último reducto de prostitución en la vía pública entre las calles Viana y Balmes, un cruce rodeado de solares y abandono”, explican desde Amics del Carme.

Las mismas fuentes comentan que “durante este tiempo se ha realizado una lenta, callada pero efectiva labor de saneamiento contando con todas las entidades que actúan en el entorno además de la AV Amics del Carme y AV Amics de Velluters: Se han tramitado ceses de actividad de locales, impulsado la inscripción de parcelas en el registro de solares, acordado protocolos de limpieza y de vigilancia policial”.

Según Amics del Carme, se han pasado los últimos 12 meses llamando a las puertas de diferentes concejalías: “Movilidad, Seguridad, Urbanismo y Servicios Sociales para retomar la actividad del grupo de trabajo, y en cada una de ellas sus responsables nos habían confirmado la importancia de esta comisión y su disposición a colaborar”.

Sin embargo, “en el último consejo municipal, celebrado el pasado 3 junio, los representantes de Vox y PP han aprobado una moción para desmantelar esta comisión con el argumento de que en Ciutat Vella hay muchos problemas, no solo en Velluters, y que hay que hablar de todo el distrito, lo que es tanto como decir que no piensan hablar de nada”.

La entidad vecinal considera esta decisión “un desprecio por el trabajo realizado entre todos, también el de la Policía Local, siendo su propio concejal Jesús Carbonell, vicepresidente de la junta, quien así lo ha manifestado, a pesar de haber dado su conformidad semanas antes”.

Además, añade que esto supone “mucho tiempo, mucho esfuerzo echado al traste sin razón ni consideración para los residentes de una ciudad regalada sin medida a intereses partidistas y económicos ocultos; es desalentador y preocupante el camino emprendido por la Junta de Distrito bajo el gobierno de la derecha, el vecindario nos preguntamos inquietos e indignados que nos espera ante tanta falta de transparencia y desprecio con el buen hacer de las asociaciones vecinales”.

Bloqueo de propuestas y capeas taurinas “que nadie ha propuesto”

Ahora, según Amics del Carme, “el nuevo Ayuntamiento parece decidido a dinamitar los Consejos de Distrito y todos los espacios de participación creados para abordar esos pequeños problemas de barrio, insignificantes desde una perspectiva de ciudad, pero un dolor de cabeza para los residentes y de una enorme satisfacción vecinal cuando se solucionan”.

La entidad asegura que “las reuniones de los consejos se convocan sin documentación accesible, se bloquean sistemáticamente las propuestas vecinales y se imponen actividades tan peregrinas como capeas taurinas infantiles que nadie ha propuesto salvo el inefable torero sobrevenido a conseller de Cultura”, en alusión a Vicente Barrera.

“El movimiento vecinal de Ciutat Vella no va a renunciar a participar activamente en mejorar el día a día de la convivencia en los barrios degradados, sea por el turismo, la hostelería o la prostitución. Si no es en los Consejos de Distrito será en la calle, pero no nos vamos a callar porque la participación ciudadana es el ingrediente indispensable para mantener una sana democracia”, advierten.