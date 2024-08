Las familias afectadas por el incendio de Campanar abandonan las viviendas municipales: “No todos tienen dónde ir”

“Vivir este proceso en estas viviendas que nos cedió gratuitamente el Ayuntamiento con los mismos vecinos que teníamos en Campanar ha sido algo muy importante para sanar a nivel emocional. Nos sentíamos arropados cuando nos cruzábamos en el pasillo con otras familias, porque sabías que habían pasado por lo mismo. Nos inquietaba saber cómo se sentían personas mayores, por ejemplo. Emocionalmente no ha sido fácil, dentro de todo mi hermana, que estaba en la vivienda en el momento del incendio, es el activo más importante que se me salvó. Y por otra parte doy gracias a Dios porque la gratitud no se la llevó el fuego, tanto las autoridades como el pueblo español nos han ayudado mucho, han sido muy solidarios. Hemos mandado cartas de agradecimiento al Ayuntamiento y a la Generalitat”.

Lysber Ramos Sol, de 64 años, y su hermana, forman una de las 99 familias afectadas por el trágico incendio de Campanar del 22 de febrero que se alojaron en el edificio de 131 viviendas adquirido meses antes por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar. Lysber estaba en Venezuela y justamente en el momento en el que se inició el fuego estaba hablando por Zoom con su hermana, quien se encontraba en su vivienda de Campanar: “Vio que cayó un papel incendiado al balcón y me dijo que algo raro pasaba. Le dije que bajara a preguntar al portero y ya no volví a saber de ella hasta que me pudo llamar desde otro teléfono para decirme que estaba bien”, explica a elDiario.es visiblemente emocionada.

A su vuelta a València se reunió con su hermana, quien ya se encontraba en una de las viviendas que le había asignado el Ayuntamiento durante seis meses de forma gratuita. Este lunes culminó el plazo para desalojarlas, puesto que estas viviendas se deben adjudicar en formato de alquiler asequible a las familias que están en lista de espera en el registro municipal de demandantes. Según comenta, han encontrado un piso cercano por 1.000 euros al mes, lo mismo que pagaban en Campanar, pero afirman que hay personas vulnerables que no tienen dónde ir y que no tienen capacidad económica.

“Esta vivienda que nos ha ofrecido el Ayuntamiento durante seis meses ha sido una bendición, nos ha permitido sanar mucho del trauma. Nosotras tenemos dónde ir, pero no es la situación de todo el mundo. Hemos estado pendientes sobre todo de las personas mayores que están en una situación complicada para encontrar un alquiler, hay personas con vulnerabilidad. Otros han tenido que salir de València o volver con sus padres”, advierte Lysber.

La mayoría de las familias afectadas por el incendio de Campanar que estaban alojadas en el edificio nuevo en el barrio de Safranar abandonaron este lunes el inmueble. Fueron 99 las familias (187 adultos y 42 menores) que se trasladaron a este edificio sin estrenar que cedió el Ayuntamiento tras el incendio del pasado 22 de febrero, que se cobró la vida de diez personas y dejó sin hogar a un centenar de familias, aunque algunas se fueron marchando conforme han ido alquilando otras viviendas.

En el edificio de Safranar quedaban 41 familias, que hasta este lunes fueron dejando sus viviendas de forma progresiva. Sin embargo, cinco familias habrían solicitado al Ayuntamiento una prórroga por diferentes motivos al no haber encontrado una alternativa habitacional, eso sí, pagando el correspondiente alquiler al Ayuntamiento. Entre los casos, el de una mujer mayor pensionista o el de una familia bielorrusa sin papeles al haberse quemado su documentación en el incendio. Al cierre de esta edición fuentes municipales no habían confirmado la situación de estas cinco unidades familiares y si iban a permanecer en sus viviendas o si finalmente las desalojaron.

El concejal de Urbanismo de València, Juan Giner, agradeció este lunes a los afectados por el incendio de Campanar “el buen estado” en que han dejado los pisos.“Eso va a permitir una más rápida adjudicación a los nuevos inquilinos de la lista de demandantes del Ayuntamiento”, indicó para recordar que ha habido una “coordinación integral y asistencia para afectados del incendio, de forma que ahora pueden beneficiarse de las ayudas al alquiler que da la Generalitat Valenciana, de entre 1.000 y 1.500 euros mensuales”.