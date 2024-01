La organización de las Magas de Enero desmonta la denegación de permisos del Ayuntamiento de València: “Es un acto de censura”

“Criticamos abiertamente la censura, porque consideramos que esto es un acto de censura. No nos vale que al final de la resolución el Ayuntamiento nos diga que propongamos una fecha y un espacio físico alternativos para la celebración de este acto con mayores garantías de seguridad y sin que resulte afectada la red viaria principal de la ciudad. No sé en qué espacio físico de València no afectaría al tráfico una actividad como esta. Si desfilaran toros y música de pasodobles, seguro que se habría autorizado”.

La representante de Intersindical, Beatriu Cardona, se pronunció así este lunes tras hacerse pública la denegación por parte del Ayuntamiento de València que gobiernan el PP y Vox de los permisos para la celebración de la que hubiera sido la novena edición de la cabalgata de las Magas de Enero, prevista para el próximo domingo 14 de enero. Como avanzó elDiario.es, a modo de protesta, en su lugar, habrá una manifestación por lo que consideran un acto de censura política.

En su resolución denegatoria, el Ayuntamiento alega que se trata del primer fin de semana de rebajas, que esa misma mañana se disputa la carrera 10K, cuyo recorrido no interfiere en el desfile, y que afecta a las líneas de la EMT, algo que no ha sido impedimento para que se celebre en los últimos ocho años. Por estos motivos, emplaza a la organización a que escoja otra fecha y otro recorrido.

Al respecto, Cardona insistió en que se trata de “excusas técnicas fácilmente rebatibles, lo que hay detrás realmente es una decisión política de no realizar las Magas” y ha añadido con sorna que “sí que hay reconocer que la plaza del Ayuntamiento donde finaliza la cabalgata vuelve a ser una arteria principal de tráfico”.

Cristina Escrivá, también organizadora de la 'Festa de la Infantesa' en la que se enmarca la cabalgata, fue contundente: “Convocamos una manifestación contra la prohibición de la realización de la cabalgata de las Magas de Enero. Opinamos que el Ayuntamiento no ha estado a la altura de la sociedad de nuestro tiempo. Tenemos derecho a festejar de manera diferente, respetando al resto de celebraciones. Hemos preparado poemas dirigidos a la infancia como obsequio porque nosotros siempre hacemos una fiesta muy humana y todo lo damos en la mano. PP y Vox no están la altura de este tiempo y ha hecho de este evento un problema político donde no lo había. Tenemos derecho a realizar una fiesta diferente y en lugar de normalizar un hecho que ha tenido repercusión en otros municipios, se censura una fiesta que ya está en el imaginario colectivo de todos y todas”.

La manifestación es una respuesta a la prohibición de la cabalgata. Esa manifestación popular se hará el domingo 14 de enero, y contará con la presencia de las Magas de Enero y todos los grupos de voluntarios que conforman la fiesta, de manera asamblearia. La nueva ruta se iniciará al Parterre a las 11.00 horas, y continuará por la calle de la Pau y plaza de la Reina, finalizando en la plaza de la Virgen.

A preguntas de elDiario.es sobre estas afirmaciones de la organización de la cabalgata, la alcaldesa de València, María José Catalá, comentó que “tanto el servicio de Movilidad como el de Policía Local emitieron sus informes en los que se dice que el recorrido está ocupado por otros eventos y que son vías principales que, en tanto en cuanto el Ayuntamiento no es colaborador, sí lo era en el anterior mandato pero no en este, evidentemente no se justifica ni por tradición ni por colaboración público privada el hecho de que se desvíen esas vías o que se impidan otras actividades que hay previstas”.

Catalá insistió en que “el Ayuntamiento ya no colabora económicamente con esta actividad y desde ese momento no está justificado el interés general de desviar unas vías principales o impedir otros eventos”.