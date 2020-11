El presidente del Puerto lamenta que València anteponga los costes ambientales frente a los beneficios económicos del recinto

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, ha señalado este miércoles que hay ciudades como Róterdam que "entienden que su vida depende del puerto y asumen los costes que genera y otras como València que desgraciadamente miran más los costes que los beneficios".

Martínez, en un coloquio online organizado por Executive Forum, ha explicado que los puertos generan muchas cosas positivas, como 40.000 empleos en la Comunitat o el 2,4 por ciento de su PIB, pero también tienen costes como causar cambios en los flujos de arena o mayor volumen de tráfico en carreteras.

"Hay ciudades que valoran lo positivo y otras los costes y València está en una de esas segundas; socialmente el Puerto está muy bien reconocido en un 90% pero hay un colectivo importante que sobrevalora esos costes", ha lamentado.

En ese sentido, ha expuesto que hay cosas que la APV no puede evitar, porque no se puede trasladar el Puerto, pero sí que puede reducir los costes que genera como la contaminación. Así, ha destacado que se construirán cuatro aerogeneradores y ha confiado en que no les pongan "verdes" por "el impacto visual que supondrá facilitar esta energía verde". Además, se obligará a la terminal norte de contenedores y a la nueva de pasajeros a conectarse a electricidad para que mientras estén amarrados causen cero emisiones.

Amplicación norte

Respecto a la ampliación norte, ha recalcado que va a ser "muy difícil" que alguien se pueda oponer a que se lleve adelante porque los cambios introducidos en el anteproyecto definitivo de la Terminal de Contenedores "no son sustanciales para nada" ya que se centran en la eliminación de la ampliación del dique de abrigo y la reducción del dragado.

Martínez ha recordado que el plazo que Puertos del Estado dio para responder a estos cambios era de tres meses y concluye el próximo 30 de noviembre. "Espero que cumplan con la palabra, les queda cinco días y se lo voy a recordar al presidente de Puertos del Estado", ha señalado.

En cualquier caso, ha insistido en que como hay que cumplir la ley, y él está para "vigilar que se cumpla", será muy difícil oponerse a la ampliación. "Esa ha sido mi tesis desde el principio y la voy a seguir defendiendo", ha señalado.

Al respecto, ha comentado que, no quiere pensar "mal", pero le parece "interesante y curioso" que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) reclame al Gobierno central la paralización de esta ampliación cuando "no se ha opuesto para nada a ninguna ampliación del Puerto de Barcelona".

"Soy incapaz de pensar mal pero me imagino que a ERC le habrá entrado una conciencia ecológica mucho más importante cuando se trata de inversiones en el puerto de València que cuando se trata del Puerto de Barcelona; no veo otra explicación", ha comentado.

Como informó eldiario.es, la Autoridad Portuaria de Barcelona renunció hace un año a construir una tercera terminal por la baja demanda exisente.

Martínez, preguntado por cómo influirá esta ampliación norte en el eje comercial con Madrid, ha señalado que en estos momento "todavía" no hay problemas de saturación de tráfico en el Puerto, ya que actualmente se está al 73% de la capacidad, aunque sí que pueda haberlos para 2026, cuando debe entrar en funcionamiento la nueva terminal. Por ello, ha recalcado la infraestructura norte es "vital" para "poder continuar con el eje Madrid-València y el tráfico export-import porque, en caso contrario, se saturará el Puerto". "Así de sencillo", ha sintetizado.

Techo de crecimiento

Respecto a la evolución, prevé que si la tendencia de octubre se mantiene en noviembre se tocará "un techo de crecimiento" que, de continuar en diciembre, permitirá cerrar el año con el mismo tráfico de contenedores que el pasado ejercicio frente a los puertos europeos y españoles que "están cayendo". De este modo, para 2021 se registrará "un crecimiento importante" al no tener "el agujero" que se creó entre marzo y junio" por el confinamiento.

Asimismo, ha destacado que mientras que Europa ha perdido casi un 6% en el peso relativo de teus mundial entre 2010 y 2019 y España ha caído un 27% entre 2005 y 2019, València ha aumentado su peso relativo un 4,7%. Así, ha destacado que es el primer puerto de España, el quinto europeo y 27 mundial.

También ha recordado que el próximo año se licitará una terminal polivalente para el Puerto de Sagunto tanto para graneles como para el destino que quiera darle la adjudicataria que tendrá "un futuro muy interesante" por las zonas logísticas de Parc Sagunt I y II, que dará a esta población un crecimiento "muy, muy rico" en los próximos 10 o 15 años. Por ello, prevé que el futuro de este Puerto estará "orientado más en esta línea que estrictamente en el contenedor".

Lanzadera Ford

Por otra parte, ha apuntado que le sorprende que la factoría Ford en Almussafes no quiera poner en servicio una lanzadera como tiene SEAT con el Puerto de Barcelona para el transporte por conexión ferroviaria directa de los vehículos, pero ha señalado que debe ser a iniciativa de la multinacional americana.

Martínez, que ha recordado que Ford tiene ya la plataforma para hacer la lanzadera y dispone en el Puerto de una terminal propia para almacenar los vehículos, ha barruntando que no la pone en marcha por los "costes". Así, supone que le sale más económico transportar los turismos por camiones dado que la factoría está "cerca". "Me sorprende que no se haga porque nos quitaríamos un montón de camiones de la carretera pero en cuanto la quieran que venga que les recibimos, por nosotros ya", ha apostillado.