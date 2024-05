El PSPV pregunta por las funciones del edil de Grandes Proyectos del PP tras ponerse de perfil con el nuevo estadio del Valencia CF

“Sigue el concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València teniendo entre sus cometidos la situación del Nou Mestalla, y de lo conrario, de qué asuntos concretos se está encargando bajo sus competencias?”

Esta es la pregunta que elevó al pasado pleno el concejal socialista, Borja Sanjuán, en referencia al edil del PP, José Marí Olano, a quien la alcaldesa de València, María José Catalá, fichó para su equipo de Gobierno con dos objetivos fundamentales: desatascar jurídicamente los asuntos del coliseo de la avenida de las Cortes Valencianas y de la gestión de la Marina de València.

La respuesta ha causado sorpresa en el edil del PSPV, en concreto, a la mencionada cuestión contesta de forma escueta: “El Nou Mestalla es una acción conjunta y transversal del gobierno municipal”, evitando concretar los temas que gestiona como responsable de Grandes Proyectos.

Olano (PP) anunció el pasado 19 de noviembre la modificación de su dedicación parcial con el Ayuntamiento de València. Hasta ese momento tenía una dedicación a las labores municipales de solo el 25%, por lo que su sueldo como concejal era de 1.650 euros. De esta forma, dedicaba un 75% de su labor profesional a KPMG, de la que era socio y apoderado en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, días antes de ese 19 de noviembre tanto Olano como KPMG acordaron la desvinculación del edil de la firma desde el 1 de diciembre de 2023, momento en que la dedicación parcial de Olano al Ayuntamiento pasó del 25% al 75% y su sueldo municipal se elevó a los casi 70.000 euros. Al respecto, la alcaldesa de València, María José Catalá, justificó el que Olano mantuviera desde junio hasta diciembre su posición como edil vinculado a la consultora en la necesidad de disponer de un “tiempo de transición” para abandonar sus responsabilidades profesionales con la compañía.

Sobre la respuesta recibida, Sanjuán ha criticado la falta de transparencia en cuanto a las actividades privadas a las que dedica el 25% de su actidad: “No quiere declarar ni dónde las hace ni cuánto cobra por esas actividades. De hecho no podemos asegurar que no exista una incompatibilidad entre esas actividades y las que desempeña en el Ayuntamiento porque ha aplicado una política de opacidad, como hace la alcaldesa María José Catalá en otras actividades privadas que hizo, por ejemplo en la Universidad Internacional de València (VIU) que privatizó”.

El también portavoz adjunto del grupo municipal socialista ha afeado también que en su respuesta, Olano no haya enumerado los asuntos municipales en los que trabaja como edil de Grandes Proyectos, en concreto si seguía llevando el tema del nuevo estadio del Valencia CF, “y la realidad es que ha contestado que a eso se dedica todo el Gobierno municipal, es decir, él no se está dedicando en concreto, y no ha sabido decir ni una sola gestión en el ámbito de sus competencias”.

Sanjuán se ha preguntado si Olano es, “además de en la nómina, concejal del Ayuntamiento, si no tiene competencias que se las den y si las tiene que las ejerza”.

Reunión por las fichas urbanísticas

Precisamente este jueves tendrá lugar una reunión convocada por la alcaldesa, María José Catalá, con los portavoces de todos los grupos municipales para tratar de acordar una postura común que sirva para resolver el bloqueo del nuevo estadio, principalmente para acordar los requisitos y garantías que se le deben exigir al Valencia CF, cuyo máximo accionista es el magnate Peter Lim, para que se le otorguen los beneficios urbanísticos que preveía la Actuación Territorial Estratégica (ATE) y que están reflejados en las nuevas fichas urbanísticas que se deben aprobar en el pleno antes del 3 de agosto, ya que de lo contrario el club podría recuperar los activos sin restricciones.

Catalá ha facilitado a los grupos el borrador de las fichas que ya han pasado la fase de alegaciones y que no incluyen cambios sustanciales con respecto a las que dieron trámite Compromís y el PSPV en el pasado mandato. Sin embargo, ambos han criticado que no se les ha facilitado borrador del nuevo convenio ni el estado de situación de la auditoría que se debe hacer sobre el coste de las obras.

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha criticado este martes que Catalá no haya entregado toda la documentación sobre el Nou Mestalla de forma previa a la reunión del jueves, lo cual ha calificado de “falta de transparencia” y ha dicho que, por desgracia, “es a lo que nos tiene acostumbrados ya la alcaldesa: siempre hace muchas declaraciones que, después, no son acordes a la realidad”. Robles exija que tanto las fichas como el convenio se aprueben antes del inicio de las obras y un aval bancario por el coste del total de las obras.

El concejal socialista, Borja Sanjuán, se pronunció en los mismos términos al afirmar que el orden lógico es aprobar primero las fichas, luego el convenio y luego obtener el aval bancario antes del inicio de las obras: “Son las condiciones que exigimos a Lim cuando estábamos en el Gobierno municipal y las que seguimos exigiendo desde la oposición. Nos parece bien que Compromís se haya sumado a esta postura que siempre ha defendido el PSPV”.

Las fichas urbanísticas cuya tramitación inició el anterior ejecutivo municipal de Compromís y el PSPV en enero del pasado año establecían que el Valencia CF recuperaría los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario ubicados en la parcela de la avenida de las Cortes Valencianas una vez abonara al Ayuntamiento los 9,8 millones de euros del coste del pabellón deportivo de Benicalap, y volvería a disponer de los 75.900 metros cuadrados de edificabilidad residencial y de otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón una finalizadas las obras del nuevo estadio.