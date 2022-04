El Valencia CF alega que caducar el plan del nuevo estadio es ilegal y apela a un acuerdo con Caixabank para mantenerlo

El Valencia CF ha presentado a la Conselleria de Política Territorial su escrito de alegaciones en relación al inicio del expediente de resolución anticipada y declaración de caducidad del Plan de Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo estadio, el plan urbanístico diseñado en 2012 y aprobado en 2015 para posibilitar el traslado del Mestalla de la avenida de Aragón a la de las Cortes Valencianas.

El Gobierno valenciano acordó el pasado mes de noviembre iniciar el proceso administrativo para tumbar el plan ante el incumplimiento del club de los plazos marcados, principalmente la reanudación y finalización de las obras del nuevo estadio que según el calendario de la ATE ya debía estar inaugurado.

Aún así, en virtud de dicho acuerdo se le otorgó al Valencia CF un plazo de 90 días para que presentara el proyecto y las garantías económicas necesarias para ejecutarlo, en cuyo caso se le mantendrían las beneficios urbanísticos que prevé el Plan, principalmente los 40.000 metros de suelo terciario en el viejo Mestalla, pero con bajo el paraguas de otra figura urbanística.

El pasado 8 de marzo se le notificó al club este acuerdo y se le dio un plazo de 20 días para presentar las alegaciones que considerara oportunas, unas alegaciones que llegaron este martes mediante un contundente documento de 41 páginas firmado por el presidente de la entidad, Anil Murthy, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Sin duda, se trata del escrito más trabajado y duro que ha presentado hasta ahora el club a la administración y en él abunda en el argumento ya utilizado en otras ocasiones relativo a que no cabe la caducidad de la ATE porque no se pueden achacar los retrasos al promotor, es decir, al propio club, y en este sentido carga con dureza una vez más contra el Ayuntamiento al que culpabiliza de los retrasos en las respuestas a sus escritos y requerimientos, un extremo que el Consistorio negó en su momento. También atribuye una vez más los incumplimientos en los plazos a la pandemia y junto al fallido intendo de la cooperativa ADU Mediterráneo.

“Debemos destacar los retrasos de la Administración (concretamente del Ayuntamiento de Valencia) a pesar de lo dispuesto en la Cláusula X del Convenio que regula la ejecución de la ATE, que expresamente recoge la obligación de la Administración de actuar con celeridad en la tramitación de las solicitudes del Club”, reza el documento, que añade fechas de requerimientos realizados por el club y de las respuestas del Consistorio.

Por ejemplo, afirma el club que en septiembre de 2016 presentó el proyecto de reparcelación, “sin embargo, desde el Ayuntamiento no se realizó ningún requerimiento hasta transcurrido un año y medio después, esto es, el 23 de febrero de 2018”.

Según el escrito del Valencia CF, el propio Ayuntamiento reconoce expresamente su inactividad en su informe de 2 de septiembre de 2021 cuando, “sorprendentemente”, señala, respecto de la Fase 2 de la ATE: “Efectivamente, transcurre ese periodo sin la formulación de requerimiento de subsanación de documentación. Y durante ese periodo de tiempo nada se manifiesta por la entidad Valencia CF S.A.D sobre el hipotético inconveniente en la tardanza en la tramitación”.

A lo que el club responde que “con el debido respeto, no es admisible que el Ayuntamiento de Valencia pretenda justificar el incumplimiento de sus propias obligaciones en relación con la ATE utilizando el argumento de que el Club no mostró inconveniente con esa tardanza; es un sinsentido”.

El escrito está plagado de consideraciones de este tipo y llega a afirmar que la resolución de la ATE es ilegal conformidad con el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, dando a entender que si se consumara la caducidad, irían a los tribunales.

Además, acusa al conseller Arcadi España de mentir al afirmar que el plan urbanístico ya está caducado, puesto que según el club no se puede hacer tal afirmación cuando un proceso de alegaciones abierto y por tanto la resolución no es definitiva.

“La Propuesta de Inicio de Caducidad y Resolución de la ATE no está motivada por cuanto que no ha tenido en cuenta todas las alegaciones presentadas por el Club y asimismo es incongruente si se atiende al comportamiento de esta Administración durante toda la vida de la ATE. Asimismo, no se consigue entender cómo la Administración está vertiendo en medios de comunicación información errónea y falsa sobre el estado de la ATE en contravención de los principios básicos y generales que rigen su actuación”, dice el Valencia CF en su escrito, en el que añade que “no tiene sentido que la Administración inicie un procedimiento de caducidad de la ATE y al mismo tiempo otorgue al Club un plazo de 90 días para presentar una propuesta financiera y continuar con el desarrollo de la ATE”.

Asimismo, insiste en que el club ha cumplido con los compromisos de la fase 1 de la ATE, tal como dice el informe del propio Ayuntamiento, y que ha avanzado en el desarrollo de la segunda fase con la presentación del proyecto y las garantías económicas, por lo que no cabe achacarle inacción, además de considerar desproporcionada la caducidad.

Por todo lo expuesto, solicita “el desistimiento del Expediente de Resolución Anticipada y Declaración de Caducidad de la ATE” y “la autorización de la reorganización de las distintas fases de la ATE para terminar el Nou Mestalla y resto de hitos de la misma”.

Además, como muestra de la viabilidad financiera del proyecto, en su escrito el club adjunta un documento según el cual demostraría que “ha obtenido el compromiso de Caixabank, S.A., de poner a disposición del Club una línea de crédito de hasta 15 millones de euros para cubrir el desfase de tesorería que pudiera producirse, en su caso, para el Club en el proyecto de construcción del Nou Mestalla”.

También afirma que “CBRE Real Estate, S.A. suscribió con el Club, el 14 de marzo de 2022, una novación modificativa no extintiva del contrato de comercialización para la venta en régimen de exclusiva suscrito inicialmente el 27 de diciembre de 2021, con el objetivo de ampliar la duración del citado contrato”. Con dicha novación “el Club demuestra su firme intención en vender determinadas parcelas ubicadas en la Zona B 'Corts Valencianes' y así asegurar la viabilidad del cumplimiento de la ATE, dentro de los términos y plazos de reorganización solicitados en reiteradas ocasiones.