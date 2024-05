El helipuerto del Hospital Valdecilla: nueve meses de retraso y sin proyecto para que se inicie la obra

El proyecto para dotar al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander de un helipuerto lleva acumulado un retraso de varios meses desde la adjudicación de los contratos de redacción de proyectos y supervisión de obras, a los cuales habrá que sumar varios meses más para disponer definitivamente de esos estudios, que actualmente no están hechos, según ha reconocido el Gobierno de Cantabria a través de una respuesta el Parlamento autonómico.

La firma de los contratos no fue inmediata. El contrato para el helipuerto fue ultimado in extremis, con el cambio de legislatura el año pasado, pero no acaba de cuajar. Adjudicados en agosto de 2023 a las empresas Aecom Spain DCS (248.050 euros) y Urjato, S.L. (19.586 euros), fueron firmados en diciembre del pasado año. En la comparecencia parlamentaria de la pasada semana, y a preguntas socialistas, el Gobierno de Cantabria presidido por María José Sáenz de Buruaga (PP) ha reconocido que aún no dispone de los proyectos cuya adjudicación se firmó en diciembre.

El medio año tras la firma del contrato debiera haber servido para la entrega del proyecto base (dos meses), la supervisión del mismo (un mes) y otros tres meses para la presentación del proyecto de ejecución definitivo. Una vez se disponga de ello, podrán comenzar las obras que tienen un plazo de duración de 10 meses y dos años de garantía.

“El helipuerto se va a hacer”, enfatizó recientemente el consejero del área, César Pascual (PP), en la Comisión de Salud del Parlamento de Cantabria. Pascual recriminó a los socialistas que pretendan que se agilice el proyecto de helipuerto cuando lo tuvieron cuatro años sin avanzar sustancialmente y recordó, al efecto, que ya en 2020 se licitó un primer contrato y que en 2022 hubo otro para el estudio de ubicaciones.

El consejero señaló también que no había documentos técnicos en la Consejería sobre los que trabajar cuando entró el nuevo equipo gestor. Lo cierto es que actualmente tampoco los hay concluidos. Se están haciendo también diversos informes para adaptar el proceso asistencial que se sigue en Urgencias al incluir el transporte en helicóptero (los pacientes han de cruzar todo el hospital, desde Valdecilla Sur al Norte).

Una excepción

Según se informó en su momento, el helipuerto del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla se instalará en la zona de Valdecilla Sur, sobre una estructura que coronará la nave. La instalación costará más de 800.000 euros, entre el coste de los proyectos básico y de ejecución, así como el de las obras.

Está previsto construir una helisuperficie exenta, que no irá a apoyada directamente sobre la edificación existente en Valdecilla Sur, sino que consistirá en una estructura de pilares sobre la que se colocará una superficie metálica que dará forma a la cubierta sobre la que aterrizarán los helicópteros. Dicha estructura se conectará mediante rampas con los pabellones de la zona de Urgencias de Valdecilla.

Cantabria, al no contar con un helipuerto, es una excepción en su entorno. La puesta en servicio del transporte aéreo de urgencias hace posible una ganancia aproximada de 30 minutos en el traslado al hospital, una variable básica no solo en la asistencia de accidentes, sino en el transporte de órganos para trasplantes.