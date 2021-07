Las 10 medias verdades y 2 mentiras detectadas por el Ayuntamiento en las alegaciones de la propiedad del Valencia CF

El presidente del Valencia CF designado por Peter Lim como máximo accionista del club, Anil Murthy, presentó el pasado lunes 26 de julio el escrito de alegaciones al informe que emitió recientemente la Conselleria de Economía, que proponía una penalización de 2,3 millones por incumplimiento de la primera fase de la actuación territorial estratégica (ATE), denegaba la solicitud de prórroga del club, pero mantenía la vigencia del plan urbanístico diseñado para trasladar Mestalla hasta el año 2025.

En su escrito, el máximo reponsable del club se desvincula de cualquier responsabilidad en la paralización del proyecto y se justifica en la crisis causada por la pandemia, al tiempo que asegura que como promotor ha cumplido con todas sus obligaciones y arremete con dureza contra el Ayuntamiento de València, al que acusa de "inacción" y "falta de colaboración".

Sin embargo, fuentes municipales, tras analizar el documento, aseguran que está plagado de inexactitudes, medias verdades y alguna mentira al menos en lo que hace referencia a la parte de la reparcelación.

A grandes rasgos, aseguran que se ocultan numerosas reuniones informales en las que los técnicos municipales trataron de guiar al club sobre la documentación a presentar y que al mismo tiempo en su escrito de alegaciones la propiedad del club evidencia que no es capaz en cuatro años de definir los usos del subsuelo de la parcela del viejo Mestalla, como le venía requiriendo el Ayuntamiento, lo que propicia que la junta de Gobierno local apruebe el 11 de septiembre de 2020 el desistimiento de la solicitud del Valencia CF del proyecto de reparcelación del antiguo Mestalla al no haber aportado la documentación que se le requirió un año antes, en concreto el 5 de julio de 2019. Esa documentación, siempre según fuentes municipales, es la misma que el Ayuntamiento le viene requiriendo al club desde el año 2016.

El escrito de alegaciones, en el apartado de las "actuaciones desarrolladas por el Club para el cumplimiento de la Fase II de la ATE", afirma que "la inacción por parte de las administraciones ha supuesto un retraso y un evidente obstáculo para el desarrollo de la ATE en su conjunto, en concreto, por parte del Ayuntamiento de Valencia, que evidencia que los retrasos acaecidos no pueden ser imputables al Club", y al respecto, destaca los siguientes hitos en lo que respecta a la reparcelación que son matizados y contextualizados punto por punto desde el Consistorio.

1. Escrito de Meriton: el Proyecto de Reparcelación de la Fase 2 Zona A “Antiguo Mestalla” fue presentado ante el Ayuntamiento de Valencia el 26 de septiembre de 2016. Fuentes municipales aseguran que este es el primer proyecto de reparcelación que se presenta y es un documento muy poco elaborado. Básicamente, no cumple casi ninguno de los requisitos mínimos exigibles y los técnicos municipales empiezan a tener contactos informales con el Valencia para encauzar el documento y poder tramitarlo. Hay mucho interés por parte del Ayuntamiento en que salga adelante porque es un gran proyecto para la ciudad.

2. Escrito de Meriton: Desde el Ayuntamiento de Valencia no se realizó ningún requerimiento oficial hasta transcurrido un año y medio aproximadamente, esto es, el 23 de febrero de 2018, solicitando al Club que detallara la descripción del subsuelo destinado a galería comercial y sobre la que se instalaría una zona verde. Según el Consistorio, no ha habido requerimientos oficiales porque se estaba trabajando con el Valencia CF para que el proyecto alcanzase los parámetros mínimos exigidos por los técnicos municipales y se pudiese avanzar la tramitación. Los contactos son a instancia del Ayuntamiento y los aspectos sobre los que se trabaja, como se verá, son siempre los mismos: la descripción del subsuelo destinado a galería comercial y sobre la que se instalaría una zona verde. Llegado a este punto y viendo que no se van a cumplir los plazos previstos, los técnicos municipales realizan este primer requerimiento oficial porque el Valencia, en realidad, parece no querer avanzar, siempre según fuentes municipales.

3. Escrito de Meriton: Dicho transcurso de plazo sin respuesta, de casi año y medio, demuestra la inacción por parte del Ayuntamiento de València y la falta de cooperación e intención. Falso. Según el Ayuntamiento, durante este casi año y medio se han mantenido contactos informales a instancias municipales para solucionar todas las deficiencias del documento que había presentado el propietario del club.

4. Escrito de Meriton: Posteriormente, no es hasta el 20 de septiembre de 2018 cuando desde el Club se consigue concertar una reunión con el Ayuntamiento de Valencia. Dicha reunión tuvo como objeto acordar la descripción del complejo inmobiliario urbanístico que debía detallarse en el Proyecto de Reparcelación, con el objetivo para el club de obtener el visto bueno del Ayuntamiento de Valencia a la aprobación de dicho proyecto y así poder llevar a cabo una potencial transmisión de las parcelas resultantes de uso residencial a un potencial comprador. Según el Consistorio, con esta afirmación el club pretende dar la sensación de que el Ayuntamiento no quería concertar el encuentro cuando los técnicos siempre han estado a su disposición al tratarse de un gran proyecto para la ciudad. Se convoca una reunión para volver a insistir en el mismo punto, que se describan los usos del subsuelo y la afección a las zonas verdes. En realidad, esta afirmación viene a reconocer que el València no ha avanzado nada con el proyecto de reparcelación desde febrero de 2018.

5. Escrito de Meriton: La descripción del complejo inmobiliario urbanístico fue preparado tras dicha reunión y una vez consensuado por el Club con el Registro de la Propiedad, a fin de evitar problemas para su inscripción registral, fue finalmente presentado en el Ayuntamiento de València con fecha de entrada el 27 de febrero de 2019. Fuente municipales aseguran que presentan, finalmente, un nuevo documento para justificar los usos del subsuelo un año después.

6. Escrito de Meriton: Casi tres meses después, el 20 de junio de 2019, finalmente el Club recibió el requerimiento del Ayuntamiento de Valencia solicitando que fuera aportado un informe preliminar del terciario bajo rasante. El objetivo de dicha solicitud era que por parte del Servicio de Actividades municipales se pudiera comprobar que la correspondiente finca resultante de la reparcelación sería susceptible de obtener licencia. Otra vez se trata del mismo problema que el Valencia no ha subsanado completamente, según insisten desde el Consistorio. Se le requiere al club que presente la documentación sobre los accesos a Actividades para que certifique que el inmueble podrá tener licencia porque está todo correcto. Es decir, no se puede continuar el procedimiento si no hay garantía de que el inmueble resultante podrá optar a la licencia de actividad.

7. Escrito de Meriton: En cuestión de dos semanas aproximadamente, el 5 de julio de 2019, el Club contestó a dicho requerimiento solicitando una extensión del plazo para dar respuesta al requerimiento, pues estaban siendo objeto de análisis y estudio las diversas alternativas para los espacios bajo rasante destinados a terciario. Falso. Según el Ayuntamiento, no consta que se pidiera ninguna prórroga. El club sigue sin definir los usos bajo rasante. Este es el último documento que presenta el Valencia con respecto a la reparcelación.

8. Escrito de Meriton: Cabe destacar la reunión mantenida con el asesor urbanístico municipal de planeamiento, gestión urbanística y programación el día 26 de julio de 2019 por parte del Club y ADU Mediterráneo, S.L. (“ADU”) donde se presentó un borrador regulando el uso de los espacios de bajo rasante y de zonas verdes. Reconocen que, después de año y medio, no tienen más que un borrador de lo que se les lleva reclamando desde febrero de 2018.

9. Escrito de Meriton: Posteriormente, se mantuvieron diversas reuniones entre el Ayuntamiento de Valencia y ADU. Siendo especialmente importante la reunión mantenida el 15 de enero de 2020 con la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia por parte de ADU para optimizar el diseño de los espacios. Otra vez el mismo problema. No se resuelve el uso de los espacios.

10. Escrito de Meriton: Seis días después, el 21 de enero de 2020, el firmante del presente documento, como presidente del Club, mantuvo una reunión con la vicealcaldesa con el objetivo de poner en conocimiento de la administración la situación de avance en los distintos compromisos del Club como promotor de la ATE. Sin embargo, la realidad es que no ha habido avances. Se trata siempre del mismo punto que no acaban de solucionar, tal y como precisan fuentes municipales.

11. Escrito de Meriton: El 11 de marzo de 2020, se mantuvo una reunión con la Concejalía de Espacio Público y ADU, con el objetivo de trasladar la necesidad de obtener un informe vinculante por parte del Ayuntamiento de Valencia sobre los usos permitidos bajo rasante y la necesidad de informar del cumplimiento de evacuaciones de dicho espacio, así como por otro lado de cumplir por parte del Club con la presentación de la descripción del complejo inmobiliario urbanístico que fuera consensuado. Otra vez lo mismo, los usos bajo rasante y el tema de los accesos que se les había requerido. En realidad, esto no es un requerimiento del Ayuntamiento sino que parece más bien un informe que necesita el propio club para poder vender las parcelas.

12. Escrito de Meriton: Pese a todo lo anterior y como evidencia de la inacción y demora que desde el Club se ha experimentado por parte del Ayuntamiento de Valencia, no fue hasta transcurridos 6 meses que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia, es decir, el 11 de septiembre de 2020, comunicó sorprendentemente que daba por desistido al Club de su solicitud de aprobación del Proyecto de Reparcelación de la Fase 2 Zona A “Antiguo Mestalla”, sin haber aportado feed back previo alguno de toda la documentación presentada. Dicen sorprendentemente, pero tal y como consta en el expediente de desistimiento municipal al que ha tenido acceso elDiario.es, desde 2016 se les está tratando de guiar en el proceso y en febrero de 2018 se les pide una documentación sobre los usos del subsuelo que en septiembre de 2020 todavía no han presentado adecuadamente.