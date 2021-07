La Conselleria de Economía mantiene la vigencia del plan del nuevo estadio del Valencia CF hasta el año 2025

"Acordar la continuidad de la ejecución de la ATE, en los términos vigentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 212, punto 6, con relación en su punto 5 del mismo artículo, del texto refundido de la Ley de contratos del sector público".

Así reza la segunda de las conclusiones del documento (informe completo al final de la información) que la Conselleria de Economía que dirige Rafa Climent (Compromís) ha remitido este jueves al Valencia CF, en respuesta a la solicitud de prórroga de los plazos de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que realizó el club a mediados de abril, un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

La ATE es la operación urbanística firmada en el año 2015 entre la entidad deportiva y la Generalitat Valenciana para posibilitar el traslado del Mestalla de la avenida de Aragón a la de las Cortes Valencianas en un plazo de 10 años, es decir, hasta el año 2025.

En su respuesta, además, en la línea de los informes emitidos por el Ayuntamiento de València y por la Conselleria de Política Territorial que también se han remitido al club, Economía concluye que no se dan en estos momentos para aceptar la prórroga: "Denegar la reorganización solicitada por el Valencia Club de Fútbol, SAD, en su escrito de 16 de abril de 2021, en cuanto que compuerta la petición de una prórroga que no puede fundamentarse en los términos exigidos por la legislación aplicable".

No obstante, añade que "esto, se entiende, sin perjuicio de la facultad del promotor de instar una prórroga cuando sea notoria y manifiesta la necesidad de ampliar el plazo de ejecución para finalizar todas o parte de las actuaciones previstas en la ATE y acredito que esto es debido a causas que no le son imputables, y también el periodo al que se extienden estas circunstancias; teniendo en cuenta que la prórroga no podrá exceder de la mitad del plazo inicial de ejecución total".

Por último, cita al Valencia CF a un trámite de audiencia para que presente las alegaciones oportunas: "Notificar en el València C.F., S.A.D. el presente informe previo a la propuesta de resolución, en conformidad con lo dispuesto el artículo 82 de la citada Ley 39/2015 (antes el artículo 84 de la Ley 30/1992), concediéndole trámite de audiencia por un plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la notificación de este, para la presentación de alegaciones, significándole que en caso de no presentar ninguna alegación finalizado el mencionado plazo, se emitirá la correspondiente propuesta y la resolución en el mismo sentido".

Al respecto, fuentes de Economía han explicado que no procede resolver la ATE porque "el club dispone hasta el año 2025 para finalizar las actuaciones y por tanto, sin perjuicio de que se vayan a sancionar los retrasos, si llegado ese momento las obras estuvieran en marcha y necesitaran tiempo para acabarlas, se estudiaría entonces una eventual prórroga".

Esta resolución confirma la información avanzada por elDiario.es el pasado 3 de junio según la cual el Gobierno valenciano ya barajaba entonces esa tercera vía, es decir, ni una prórroga, ni la nulidad, sino mantener los plazos y dejar que fuer ale club el que demostrara si realmente tiene intención de cumplir el calendario propuesta en su petición de prórroga, una postura que daría más garantías legales al Gobierno valenciano ante un posible recurso judicial del Valencia CF en caso de anular la ATE.

La ATE en vigor establece que el nuevo estadio debe estar finalizado como muy tarde el 30 de mayo de 2021, un plazo ya de por sí imposible de cumplir, y el viejo Mestalla derribado como fecha límite en 2023, puesto que entre ese año y 2025 deben estar ejecutados los edificios de viviendas en la parcela de la avenida de Aragón. Si se anulara el plan, el Valencia CF perdería como mínimo los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario incluidos en el suelo del viajo estadio, lo que traducido a euros implicaría la pérdida de entre 15 y 25 millones.

El Valencia CF dirigió a la Conselleria de Economia su petición de prórroga, tal y como estipula la ATE. En su escrito, la entidad se comprometió a iniciar la construcción del polideportivo de Benicalap en 2022 y finalizarlo en diciembre de 2023, así como retomar las obras del nuevo estadio a mediados de 2024 para culminarlo a mediados de 2026.

Una vez recibido, Economía solicitó un informe al Ayuntamiento de València, el cual desaconseja la prórroga salvo que se incorporen garantías suficientes, y dos a la Conselleria de Política Territorial. El primero establece una penalidad de 2,3 millones por el incumplimiento de la primera fase de la ATE y el segundo, hecho público este martes, desaconseja también la prórroga del plan. Con todos estos informes, Economía ha resuelto en la línea mencionada: "La rapidez de la respuesta confirma que ha existido una total coordinación entre los diferentes departamentos en todo momento", han explicado desde el departamento de Climent.

Las mismas fuentes han hecho hincapié en que "lo que se está resolviendo es una petición de prórroga que ha solicitado el Valencia CF, nada que ver con un expediente de nulidad que hasta ahora nadie ha pedido formalmente y que por tanto sería un procedimiento diferente".

El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha defendido en declaraciones a Europa Press que su departamento ha trabajado este tema "siempre con rigor, con arreglo a ley y pidiendo los informes pertinentes" y lamenta que, "durante un tiempo, se ha hablado mucho de esta ATE con opiniones", algo que cree que "no es positivo y más en proyectos de esta envergadura".

En su opinión, "desde la Administración y desde el ámbito político tenemos que ser sensatos y rigurosos, esto no es algo de risa", ha advertido. La decisión sobre el futuro de la ATE depende de su departamento, previos informes de Territorio, por lo que censura que "algunas partes hayan hablado de ir a la caducidad de la ATE sin basarse en criterios técnicos y jurídicos".