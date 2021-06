El Gobierno valenciano puede multar con 2,3 millones al Valencia CF y reclamar una indemnización si no acaba el nuevo estadio

"El artículo 99 del RD 1098/2001, prevé expresamente que la imposición de penalidades no excluye la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios con motivo del retraso imputable al contratista, y en el artículo 113 concreta determinados aspectos para su determinación".

Así reza el informe sobre la incoación del expediente de imposición de penalidades al promotor de la actuación territorial estratégica Valencia CF, al cual ha tenido acceso elDiario.es.

El documento, redactado por la Conselleria de Política Territorial que dirige el socialista Arcadi España ya ha sido remitido a la Conselleria de Economía que gestiona Rafa Climent (Compromís), tal y como se le había solicitado.

El documento realiza un análisis de las sanciones que se le pueden aplicar al club por los retrasos en el cumplimiento de la ATE y cifra en 2,3 millones la cuantía que se le puede aplicar por incumplir parcialmente la primera fase de la Actuación Territorial Estratégica (ATE), básicamente por no posibilitar la construcción del hotel en la avenida de Aragón.

Sin embargo, este no es el informe definitivo sobre la posible nulidad, mantenimiento o prórroga del plan urbanístico, que deberá elaborar Economía a partir de este documento y de otro que ha solicitado a la propia Conselleria de Política Territorial.

La principal novedad de este documento es que no solo se le puede aplicar la mencionada sanción al club, sino que además se le podría reclamar una indemnización por daños y perjuicios: "A la vista de lo establecido en los mencionados artículos y lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP, si como consecuencia del incumplimiento del promotor (el Valencia CF) se derivan daños y perjuicios para la Generalitat, el órgano competente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, previa audiencia al promotor, resolverá de manera motivada sobre la determinación de los daños y perjuicios efectivamente causados a la Generalitat".

Además, el documento viene a contradecir el informe del Ayuntamiento de València en lo relativo a la primera fase de la ATE puesto que mientras el Consistorio la da por finalizada al entender que no se puede achacar al Valencia CF la no ejecución del hotel de Expo Grupo que debía estar finalizado en 2018 en la parcela en la que se ubicaba el antiguo edificio municipal de la avenida de Aragón, ahora se afirma justo lo contrario.

En concreto, el documento de Política Territorial afirma que "el informe emitido por el Ayuntamiento de Valencia, como responsable del seguimiento y ejecución de la ATE junto con la Conselleria de Economía, concluye que en relación con la Fase I que se ha ejecutado la demolición de las dependencias municipales de la Avda. de Aragón, que se ha ejecutado la urbanización de la Fase I y se ha recepcionado por el Ayuntamiento de Valencia y que no se ha ejecutado el hotel".

El Ayuntamiento de Valencia, en su informe de fecha 17 de mayo de 2021, constata que el hotel no se ha ejecutado, pero no obstante señala que no puede considerarse un incumplimiento de las obligaciones o compromisos del promotor porque no es exigible contractualmente a este la construcción del mismo. Alude al proyecto de reparcelación forzosa de la Fase 1 de la Zona A, que adjudicó a la mercantil Expor Grupo la propiedad de la parcela edificatoria. Y por tanto, desde esta interpretación, considera ejecutada la Fase I de la ATE.

La Conselleria de Política Territorial, sin embargo, considera que "esta exigencia es conocida y asumida por el promotor, tal y como se constata en la documentación que obra en el expediente administrativo, y dota a la ATE de la efectividad que es exigible a esta figura, si bien la realidad ha sido bien distinta ya que sin una motivación adecuada que justifique la falta de ejecución del hotel, en la petición de la prórroga del plazo total de ejecución de la ATE que presenta el promotor propone la finalización del hotel en la fecha de 1 de julio de 2028".

Por lo tanto, entiende que "ha de considerarse que sí es un compromiso del promotor ejecutar el hotel, y en tanto esta edificación no se lleve a cabo y se obtenga, además, la licencia de apertura, la Fase I estará incumplida, incumplimiento que es imputable al promotor", es decir, al Valencia CF.