Los vecinos de Orriols protestan este miércoles por el ninguneo del Ayuntamiento de València del PP y de Vox

“La alcaldesa, María José Catalá, se comprometió a convocar las mesas de trabajo con las diferentes concejalías cada dos o tres meses y de la última hace ya ocho meses. La hemos pedido de forma oficial y oficiosa y nos dicen que ser hará cuando pueda ser. Para nosotros es importante porque es la forma de trabajar y de poder avanzar”.

La presidenta de la asociación Orriols en Lucha, Mari Carmen Tarín, ha explicado así uno de los motivos por los que la entidad se manifiesta este miércoles desde las 9.30 horas frente al Ayuntamiento de València coincidiendo con la celebración del pleno municipal: “Esta concentración surge de una asamblea que tuvimos hace 15 días a la que asistieron muchos vecinos y vecinas y se acordó por mayoría hacerla”.

En el capítulo de promesas incumplidas, Tarín ha recodado que “el Gobierno municipal anterior dejó adjudicada la obra de naturalización y de plantación de 130 árboles en el barrio que serviría para mejorar el paisaje y tener temperaturas más frescas; en octubre del año pasado el nuevo ejecutivo dijo que los árboles ya los estaban recibiendo y que ese mismo otoño, porque hay que hacerlo en otoño, se plantarían”. Sin embargo, según la dirigente vecinal, luego les dijeron que habían tenido un problema burocrático: “Nos hemos enterado que en mayo de este año es cuando han hecho la gestión. La empresa adjudicataria ha renunciado a hacer la obra y además ha exigido una indemnización, es decir, estamos en el punto cero de nuevo y difícilmente lo vamos a ver”.

Por otra parte, “los huertos urbanos ya habían salido a licitación y ninguna empresa se interesó por las obras”, por lo que se desconoce cuándo y cómo se ejecutarán. Tarín ha lamentado también que, sobre la plaza Esteban Dolz, llegaron a ver el proyecto en la anterior legislatura y en octubre del año pasado dijeron “que habían tenido un problema con el arquitecto, pero que se ponían a ello y que volverían a contratar un equipo de redacción, pero no han hecho nada”.

Además ha recordado que siguen teniendo muchas carencias: “Nos han cerrado el polideportivo, estamos pidiendo zonas deportivas para niños y jóvenes, y no es que no las hacen, es que encima nos cierran el polideportivo del barro; estamos de acuerdo en que hay que hacer reformas pero pensamos que podía haber hecho por fases o de otra manera porque no dan fecha de reapertura, pero va a estar cerrado entre dos y tres años. Estamos pidiendo vivienda a precios asequibles para familias y jóvenes, aquí no se pueden pagar los alquileres abusivos. Estamos pidiendo al Ayuntamiento que compren las viviendas vacías de los bancos y los fondos y las pongan en alquiler asequible”.

En cuanto a los problemas de seguridad del barrio, Tarín ha comentado que “es verdad que algo han mejorado, pero no se han resuelto” y ha recordado que siguen “con una biblioteca de 70 metros cuadrados” y ha reivindicado “una rehabilitación del barrio que está muy degradado”. En cuanto a la limpieza, ha reconocido que el concejal Carlos Mundina “se implica, pero hay horas y días que está muy sucio, lleno de basura fuera de los contenedores y enseres, hacen falta campañas de concienciación y sanciones”. La dirigente vecinal ha criticado que Catalá siempre dice que Orriols es prioridad, “pero todo se queda en palabras, hacen falta acciones”.