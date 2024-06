Vox califica de “gasto inútil” las ayudas municipales a la celebración del Día del Orgullo en Castellón

El portavoz de Vox en el Ayuntameinto de Castelló, Antonio Ortolá, ha señalado hoy que su grupo no se puede adherir al apoyo institucional que el consistorio está haciendo para la celebración del Día del Orgullo, puesto que considera las ayudas o subvenciones a tal efecto son “un gasto inútil para las arcas públicas y para los castellonenses”.

Ortolá ha indicado ante los medios de comunicación que Vox defiende que todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, “tal y como está recogido en el artículo 14 de la Constitución”, por lo que ha manifestado su “absoluto respeto” por la libertad individual de las personas y, en este caso, de su orientación sexual.

“Nosotros no metemos en el mismo saco a todas las personas, pues hay derechos individuales de cada persona, y eso lo respetamos, pero la bandera arco iris no representa a todas las personas que no se consideran heterosexuales, y la única bandera que a todos nos hace iguales es la española”, ha dicho.

El portavoz de Vox ha criticado que “la ideología de género que se está metiendo en los colegios, y especialmente con los niños, es perversa y destruye la inocencia que tiene”. “De hecho, una de las entidades que apoya los actos del Día del Orgullo es la plataforma transinfantil, y precisamente la promoción de la transexualidad entre los menores está dando muchísimos problemas por ejemplo en el mundo anglosajón”, ha añadido.

Ortolá ha señalado que todas las personas que no se consideren heterosexuales deben saber que en Vox “tienen amparo, puesto que aquí caben todos”. “En Vox hay gente homosexual sin ningún problema y los que no se vean representados por la bandera arco iris deben saber que tienen nuestro apoyo, así como los que se vean representados por esa bandera”, ha dicho.

“Si alguien se ve discriminado, Vox estará a su lado”

Así mismo, ha subrayado que cada uno puede celebrar lo que quiera, “pero no tiene por qué estár apoyado por las instituciones”. Preguntado si cree que ya no es necesario reivindicar esta fecha, ha señalado que “si alguien se ve discriminado, Vox estará a su lado”. “Defendemos la libertad y los derechos de las personas, pero no solo de las personas que no se consideren heterosexuales, sino de todas. Defendemos a todos por igual”, ha apuntado.

Ortolá ha indicado que el PP es sabedor de su postura respecto a este apoyo a la celebración del Día del Orgullo. “En el gobierno estamos dos partidos políticos distintos que discrepamos en muchas cuestiones, sin mayores traumas, y consensuamos las cosas razonablemente bien, y el gobierno está funcionando muy bien”, ha concluido.