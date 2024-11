De la planificación a los gastos de goteo: siete trucos para ahorrar adelantando las compras de Navidad

Parece que la Navidad llega cada año antes. Ya en noviembre, pasado Halloween, aparecen las luces navideñas en las calles, cambian los escaparates, llega el turrón a los supermercados y a veces hasta suenan villancicos. Sin embargo, a pesar de estas señales, hasta una cuarta parte de las personas en España dejan sus compras de Navidad para última hora, y eso puede estar costando un dinero extra a la economía doméstica. A pesar de esto, aproximadamente la mitad de la población sí adelanta sus compras.

El gasto medio en Navidad en España el año pasado fue de 745 euros por persona, en cálculos de la OCU, y los regalos de Navidad y Reyes representan más de la mitad de este gasto, seguidos de las comidas con la familia. Aunque según las encuestas los consumidores esperan habitualmente gastar más que el año anterior, adelantar las compras puede ser una buena estrategia para ahorrar dinero y, además, evitar el estrés de última hora.

Planificar las compras y hacer un presupuesto

El primer paso, que con mucha frecuencia se olvida, es tener claro lo que necesitas comprar y cuánto planeas gastar. Crea una lista de las personas a las que quieres hacer regalos e incluye cualquier gasto adicional, como decoración y alimentos especiales para las comidas y cenas navideñas. Una vez establecida una cantidad específica para cada categoría, será más sencillo evitar gastar de más y empezar a buscar ofertas. Además, tendrás tiempo para observar la evolución de los precios de los productos que quieres comprar.

Aprovechar los descuentos previos y posteriores a la Navidad

En los últimos años, la temporada de compras empieza con descuentos que se presentan antes de que llegue diciembre. Fechas como el Black Friday, el cuarto viernes de noviembre, y el Cyber Monday, el lunes siguiente, ambas importadas de Estados Unidos, han sido adoptadas por los comercios de todo el mundo para ofrecer rebajas en productos como tecnología, moda y juguetes. Incluso las rebajas de enero pueden ofrecer oportunidades interesantes si estás dispuesto a entregar algunos regalos con una nota que indique que llegarán pronto. En España, en 2023, el gasto promedio estimado en el Black Friday, según recoge la OCU, fue de más de 200 euros por persona.

Compra en mayoristas y outlets

Los outlets de moda y electrónica, por su parte, ofrecen la posibilidad de adquirir productos de restos de series con descuentos, lo que puede resultar ventajoso para regalos. Por otro lado, los centros de compras mayoristas como Makro o Costco permiten comprar productos de alimentación o decoración en grandes cantidades a precios reducidos, especialmente en congelados, como carne y pescado, y otros alimentos como chocolate o vino. La ventaja de estas compras en grandes cantidades es que podemos ahorrar mucho dinero si las compartimos con otras personas.

Considera los regalos hechos a mano

En la actualidad muchas personas —y en especial los niños cuando hablamos de juegos y juguetes— tienen todas las cosas que necesitan, e incluso más de las que necesitan, ya que están fácilmente accesibles a través de las compras en Internet en sitios como Amazon o Aliexpress. Optar por regalos hechos a mano es una excelente forma de añadir un toque personalizado y, al mismo tiempo, ahorrar dinero. Los mercados locales y ferias de artesanía ofrecen productos únicos que suelen tener precios competitivos y, además, apoyan a los artesanos. Si se te da bien, también puedes recurrir a fabricar tus propios regalos, como jabones, velas perfumadas o decoraciones navideñas. Estos regalos más personales son más apreciados que los comerciales, según las encuestas.

Reservar entradas y experiencias con antelación

Si en lugar de productos físicos planeas regalar experiencias, como viajes o espectáculos, buscar ofertas en entradas, vuelos o reservas de hoteles con anticipación puede ayudarte a ahorrar, ya que tienden a aumentar de precio en Navidad. Reservar billetes de avión en aerolíneas con políticas de precio dinámico o utilizar aplicaciones de viaje que monitorean las tarifas, te permitirá encontrar mejores precios. Muchas plataformas de reservas ofrecen descuentos especiales o cupones en fechas previas a la Navidad, lo cual es ideal para conseguir una escapada a buen precio. Además, las experiencias no terminan en la basura como muchos objetos que se regalan en estos días.

Evita las compras por impulso

Las compras impulsivas son una trampa común en la que cae mucha gente en Navidad. Volviendo al primer punto, tener una lista clara y específica de lo que realmente necesitas te ayudará a no caer en tentaciones de último minuto. Además, antes de cada compra, evalúa si el artículo es verdaderamente necesario o si es una tentación pasajera, y no te dejes llevar por el precio. Incluso los artículos rebajados son caros si no los necesitas.

Gastos de goteo: piensa también en el envío

Si realizas compras en Internet, incluye los gastos de envío en tu presupuesto, ya que en ocasiones son más elevados en Navidad. Por el contrario, algunas tiendas ofrecen envío gratuito en pedidos mínimos o permiten recoger los productos en tienda para evitar estos gastos adicionales. Realizar compras por lotes también ayuda a reducir el coste de envío, en lugar de realizar múltiples compras pequeñas. En 2022, los gastos de envío aumentaron un 10% en España durante la Navidad, lo cual hace pensar en las ventajas de adelantarse.

Adelantar las compras navideñas no solo nos puede ayudar a reducir el estrés y los gastos. También estaremos ayudando al medio ambiente y evitando atascos, devoluciones y residuos adicionales. Las Navidades, las fiestas familiares por excelencia son para disfrutarlas con los más allegados, pero un poco de previsión puede hacer que este año sean un poco más baratas y relajadas.