Cactus y suculentas: cómo lograr que sobrevivan dentro de casa

Un refugio verde dentro casa, ¡con suculentas! 🏡 🌵 🍂✨ El otoño ya está aquí, con su belleza, luces doradas y su nostalgia que todo lo invade; así que estoy construyendo un refugio verde dentro de casa, para cobijarme en él incluso las tardes más frías. ❄️ Y, ¡las suculentas resultan las plantas perfectas para llenarlo! 🌱 Las suculentas son esas plantas generosas que crecen en casi cualquier sitio (en macetas pequeñas, poca tierra) y sin apenas pedirnos nada a cambio. Dales la luz y el agua que necesitan, y estas plantas rechonchas serán tus mejores amigas. ☀️ 💧Permanecen verdes todo el año, crecen tanto fuera como dentro de casa, y aguantan estoicas la calefacción en invierno. No sé vosotros, ¡pero yo no necesito más razones para amarlas!🌵✨ Estos son mis trucos para que estén felices: .🌿Colócalas a no más de un metro de una ventana luminosa. La regla dice esto: por cada metro que te separes del cristal, la incidencia de los rayos ultravioleta que necesitan (UVB) será la mitad. ¡Y a estas habitantes naturales del desierto les encanta la luz! 🌿¿Quieres que se pongan enormes? Riégalas poco en invierno (una vez al mes); y mantenlas secas cuando el sol no calienta tanto, para que no se pudran. Pero en verano, riégalas. Aunque toleran la falta de humedad, con calor su crecimiento se duplica si tienen agua. En verano, intento regarlas cada cinco días; más de lo que necesitan para sobrevivir, ¡pero así crecen mucho más! También nos ofrecen la oportunidad de reconectar, algo tan importante en este momento. ¡Y son tan fáciles de dividir y compartir con otros amantes de la jardinería! ¿Vosotros tenéis alguna planta de interior preferida para cobijaros y tomaros un té caliente? ☕️ ¡Ya estoy pensando en cómo añadir más variedades a mi refugio verde de interior! (Pasa las fotos para verlo) 🌱🏡