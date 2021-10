Freidoras de aire sin aceite: las cuatro mejores opciones para cocinar saludable

Seguramente ya habrás tenido que soportar en más de una ocasión al cocinillas de tu jefe, o a la moderna de tu compañera de oficina, preguntándote: "¿todavía no usas freidora de aire para cocinar sin aceite?" Y tú con cara de póker, sin saber si decir que no es una mala idea para tu reputación.

Pero lo cierto es que la idea de hacerlo no te genera el menor interés; es más: no tienes ni puñetera idea de que es una "freidora de aire para cocinar sin aceite". Pero no te preocupes, en ConsumoClaro redimimos tu ignorancia explicándote cómo funciona una freidora sin aceite, cómo de buenas son, qué se fríe en ellas y otras tantas preguntas. Y además te recomendamos 4 modelos con buena relación calidad precio.

¿Cómo funciona la freidora sin aceite?

Estos dispositivos, cada día más populares, sustituyen el aceite que suele impregnar a los fritos por aire a altas temperaturas, que circula por un receptáculo donde se deja el alimento que pretendemos freír.

Dicho espacio puede tener una espátula para remover el producto, de modo que le pueda llegar el aire a todas partes, o bien consistir en una cesta en rejilla como la de las freidoras de aceite, que permita el paso del aire.

Con el aire caliente se pueden conseguir frituras y rebozados de calidad similar a la de los fritos de aceite, así como la elaboración de platos que requieren tiempo pero también temperaturas altas, como guisos con reducciones de salsas.

En este último caso pueden compararse más con un horno que con una freidora, si bien el procedimiento también es sencillo: colocar en la bandeja -en este caso no puede ser de rejilla- los ingredientes y aplicar el tiempo que nos marque las instrucciones del dispositivo o las recetas que corren por internet.

Ahora bien, si lo que se desea es emular la fritura de rebozados, como por ejemplo croquetas o milanesas, deberemos desechar la espátula y optar por el formato rejilla. Además es recomendable rociar ligeramente el alimento antes con un espray de aceite para dar textura crujiente.

Podemos encontrar freidoras de aire en las principales tiendas de cocina y en internet por precios que raramente superan los 100 euros. Y si lo hacen es porque incorporan mayores controles, más capacidad o acceso wifi para que podamos manejarlas con el móvil.

Cuatro modelos con buena relación calidad precio

Cecofry Deluxe Rapid Sun

Freidora dietética disponible en color blanco y negro que permite cocinar con una sola cucharada de aceite o, si se prefiere, sin este ingrediente, para obtener menús y comidas más sanas en el día a día.

Su recipiente ofrece 2,5 litros de capacidad, lo que permite cocinar grandes cantidades de alimentos para toda la familia o si has invitado a cenar a un grupo de amigos. Su diseño es moderno y compacto, y dispone de una pantalla digital en la parte superior para controlar el funcionamiento, amplia y de fácil lectura.

Ofrece ocho modos distintos y configurados para ajustar el tiempo y la temperatura, desde 80 a 200 grados, que requiere la freidora en función de cada necesidad, una herramienta muy útil para cocinar distintos tipos de alimentos. Tanto el cestillo como la rejilla poseen un recubrimiento antiadherente y son aptos para lavar en el lavavajillas. Su precio es aproximadamente 70 euros.

Moulinex EasyFry Deluxe EZ4018

Freidora de aire compacta de 4 litros de capacidad y hasta 6 comensales. Su sistema de cestillo es patentado y óptimo para freír con poco aceite y cocinar de forma saludable. Hace desde crujientes alitas de pollo hasta muffins con pepitas de chocolate, patatas fritas caseras o colas de langostino, etc.

Posee un revestimiento antiadherente para facilitar el cocinado de los alimentos y que estos no se peguen en la freidora, facilitando su posterior limpieza. Presenta ocho programas automáticos para cocinar: patatas fritas, chuletas, gambas, pasteles, pizzas, pescado, grill y asar.

La temperatura es ajustable en un rango de 80 a 200 ºC para unos resultados óptimos con cada receta y con un temporizador electrónico de 60 minutos, con función de apagado automático y alerta sonora. Algunas piezas extraíbles son aptas para lavavajillas (como la rejilla de cocción y el cajón). El cestillo permite extraer la rejilla y captar el aceite de fondo para facilitar la limpieza.

Aunque su precio es de 110 euros, está en oferta por 95,99 euros.

Ariete 4615 Mini freidora saludable Airy

Freidora juvenil y moderna, en tonos amarillos y blancos, de 23 x 23 x 30 cm y 2,6 kilogramos de peso, muy manejable. Su capacidad es de de dos litros y su potencia, de 1000 W. Una opción sencilla y bonita para unidades uni o bifamiliares y con pocos niños. Su precio es de 69 euros.

Taylor Swoden Eva

Con un solo botón iniciará los programas automáticos que le permitirá seleccionar uno de los 6 alimentos: patatas fritas, gambas, tarta, alitas de pollo, filetes o pescado, de tal modo que la freidora ajustará el tiempo y temperatura automáticamente para su cocinado.

Su diseño es perfecto para cocinas con superficies pequeñas ya que ocupa muy poco espacio, a pesar de ello dispone de una capacidad de 2,6 litros, suficientes para una unidad familiar.

Su gran panel de control digital permite la configuración fácilmente de cualquier función o del ajuste manual del tiempo y temperatura, podrá ajustar la temperatura hasta 200ºC y el tiempo hasta 60 min. Su precio es de 80 euros.

