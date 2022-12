El precio de la compra de frescos en supermercados online sube esta Navidad 56 euros respecto a la anterior, según el Observatorio de ConsumoClaro

Según los datos recogidos por el Observatorio Trimestral de ConsumoClaro sobre precios de supermercados online para el mes de diciembre de 2022, la compra básica ha aumentado un 16%.

Datos brutos del Observatorio de precios de ConsumoClaro de diciembre de 2022

Más

En cuanto a la variación anual, el precio de la cesta básica media en supermercados online sube 56 euros; esto es un 69,6% en un año y un 16% desde el último Observatorio de Precios realizado en septiembre, donde la subida fue de 18,9 euros.

En concreto para estas Navidades, la cesta básica se ha situado en 136,6 euros, mientras que en el anterior observatorio, realizado en septiembre, era de 117,68 euros.

La compra básica se sitúa en siembre en 136,6 euros; fue en septiembre de 117,68 euros y hace un año era de 80,55 euros. En resumen, se ha encarecido 56 euros, un 69,6%

Respecto a esta subida interanual, hay que tener en cuenta que ambos observatorios han sido realizados justo al inicio del periodo navideño, cuando los precios suelen aumentar.

En esta comparación, podemos observar que la cesta promedio ha pasado de 80,55 euros a 136,6 a día de hoy, es decir, que la compra básica ha aumentado 56,05 euros en un año.

Para realizar este observatorio se ha seleccionado un listado de productos que busca parecerse lo máximo posible a una compra estándar semanal o mensual y que incluye los siguientes alimentos:

Carnicería

Lomo de cerdo

Hamburguesa de vacuno y cerdo

Filete de ternera

Cordero

Aves

Pechuga de pollo

Pechuga de pavo

Muslo de pollo

Cartón huevos 6 uds.

Pescado fresco

Bacalao fresco

Tronco de merluza

Salmón fresco

Sepia

Langostinos cocidos

Frutas

Naranjas

Aguacate 1 unidades o bandeja

Manzana royal

Plátano/banana 5 uds.

Verduras

Cebolla

Zanahorias

Ajos

Tomate ensalada 4 uds. o bandeja

Pimiento verde freír 3 uds. o bandeja

Pimiento rojo 1 ud. o pack

Patatas

Judías verdes frescas

Unidad de lechuga entera

Legumbres y cereales

Bote de garbanzos

Bote de alubias

Bote de lentejas

Arroz

No se incluyen lácteos, ya que una gran parte de la población está dejando de consumirlos, ni agua, ni otro tipo de bebidas. Tampoco se incluyen aquellos que dependan de la estacionalidad, ni los que no son alimentación pero se encuentran en un supermercado –cosmética, limpieza, etc.– o consumo infantil.

El pan tampoco está incluido en ninguna de sus formas debido a que su compra suele ser diaria y tampoco tenemos en cuenta ofertas temporales, promociones, descuentos, etc. El azúcar, la sal, el aceite o el vinagre tampoco están incluidos porque su duración excede normalmente el periodo entre dos compras sucesivas.

Anotamos las opciones más asequibles en euro/kilo, y el valor de las ofertas dentro de estas opciones en sí, de los siguientes 12 supermercados repartidos por el territorio nacional:

Mercadona

DIA

Alcampo

Consum

Ulabox

Bonpreu

Carrefour

Condis

Hipercor

Eroski

BonArea

Caprabo

Para ilustrar cuánto nos cuesta hacer “la compra básica” a los españoles, eliminamos del ranking a aquellos supermercados que no cuentan con varios de los productos estudiados y mencionados anteriormente.

Por eso, DIA y BonArea han sido eliminados del ranking, pero no del estudio, ya que todos los demás productos han sido incluidos para elaborar las medias de precios en euro/kilo de la manera más completa posible.

También han sido eliminados del ranking Carrefour y Condis, sin embargo, dado que su eliminación era por la falta de un único producto, el bacalao, los hemos utilizado para realizar la cesta básica ponderada.

No obstante, ni Carrefour ni Condis, ni DIA ni BonArea aparecerán en el ranking de supermercados más baratos o más caros, donde solo aparecen aquellos que disponen de la cesta básica completa.

Ranking de los supermercados más baratos en diciembre

Este es el podio de supermercados del más barato al más caro:

Por lo tanto, podemos observar que los supermercados más baratos para realizar nuestra cesta básica son Bonpreu (108,6), Caprabo (122,15) y Mercadona (125,55).

En cambio, los que tienen precios más elevados en la compra básica son los siguientes: Eroski (174,92), Hipercor (144,92) y Alcampo (141,45). Estos dos últimos han bajado 16,54 y 30,91euros respectivamente desde septiembre, debido a que ahora poseen una mayor flexibilidad de oferta, sobre todo en pescados y carnes.

El caso opuesto es el de Eroski, que ha subido casi 41 euros respecto a los datos de septiembre, principalmente por su falta de flexibilidad en la oferta de bacalao y salmón fresco.

En concreto, en bacalao solo permite escoger una oferta de 39 euros en la opción calidad precio más competitiva. Respecto al salmón, nos obligaba a coger una oferta de 35,85 euros, también en la oferta más competitiva.

Si Eroski hubiera ofrecido una mayor flexibilidad de oferta, su cesta básica pasaría a valer 137,5. Para hacer este cálculo hemos ponderado sus valores extremos del salmón y bacalao sustituyéndolos con la media del resto de supermercados.

Evolución de la cesta básica trimestre a trimestre

En este gráfico queda reflejada la evolución de la cesta básica de nuestro Observatorio desde sus inicios en diciembre de 2020 hasta día de hoy, justo dos años después.

En el primer Observatorio de diciembre de 2020 la cesta básica fue de 91,67 euros, mientras que a día de hoy se ha disparado a los 136,6 euros. Es decir, si miramos a dos años el precio de la compra básica ha aumentado 44,93 euros, un 49%.

No obstante, si tomamos como referencia las pasadas Navidades, el aumento de precio es mucho más considerable, concretamente un 69,6%, que se traduce en 56 euros más en un año.

Esta escalada de precios se hizo especialmente pronunciada y evidente a partir de mayo, con las tendencias inflacionarias que comenzaron a principios de 2022 y a las que se sumó la crisis por la Guerra de Ucrania.

Ya entre los dos anteriores observatorios, en junio y septiembre de 2022, se observó una subida trimestral de un 30%, la más pronunciada en nuestro histórico de datos recopilados.

No obstante, en esta última observación trimestral apreciamos una subida del 16% respecto a septiembre de 2022, lo que nos induce a pensar que la escalada podría estar desacelerándose.

Evolución trimestral y anual del precio de los productos

1. Estos son los productos de la cesta básica que más han subido y los que han bajado trimestralmente respecto a septiembre de 2022.

Explicado en palabras:

Lomo de cerdo: ha pasado de costar 6,7 euros a 5,64, es decir que ha bajado 1,06 euros/kilo en un trimestre, un 15,82%.

ha pasado de costar 6,7 euros a 5,64, es decir que 1,06 euros/kilo en un trimestre, un 15,82%. Hamburguesa de vacuno y cerdo: ha pasado de 8,3 a 9,13, es decir que ha subido 0,83 euros/kilo en un trimestre, un 10%.

ha pasado de 8,3 a 9,13, es decir que 0,83 euros/kilo en un trimestre, un 10%. Filete de ternera: ha pasado de costar 13,5 a 14,66, es decir que ha subido 1,16 euros/kilo en un trimestre, un 8,59%.

ha pasado de costar 13,5 a 14,66, es decir que 1,16 euros/kilo en un trimestre, un 8,59%. Cordero : ha pasado de 15,6 euros a 18,51, es decir que ha subido 2,91 euros/kilo en un trimestre, un 18,65%.

: ha pasado de 15,6 euros a 18,51, es decir que 2,91 euros/kilo en un trimestre, un 18,65%. Pechuga de pollo: ha pasado de costar 6,8 a 6,84, es decir que se han mantenido en un trimestre.

ha pasado de costar 6,8 a 6,84, es decir que en un trimestre. Pechuga de pavo: ha pasado de costar 6,8 a 8,95, es decir que ha subido 2,15 euros/kilo en un trimestre, un 31,62%.

ha pasado de costar 6,8 a 8,95, es decir que 2,15 euros/kilo en un trimestre, un 31,62%. Muslo de pollo : ha pasado de costar 4,8 euros a 5,49, es decir que ha subido 0,69 euros/kilo en un trimestre, un 14,37%.

: ha pasado de costar 4,8 euros a 5,49, es decir que 0,69 euros/kilo en un trimestre, un 14,37%. Cartón de media docena de huevos: ha pasado de 1,4 a 1,64, es decir que ha subido 0,24 euros/kilo en un trimestre, un 17,14%.

ha pasado de 1,4 a 1,64, es decir que 0,24 euros/kilo en un trimestre, un 17,14%. Naranjas: han pasado de costar 2,2 euros a 1,2, es decir que han bajado un euro/kilo en un trimestre, un 45,45%

han pasado de costar 2,2 euros a 1,2, es decir que un euro/kilo en un trimestre, un 45,45% Aguacate : ha pasado de 4,1 a 4,68 euros, es decir que ha subido 0,58 euros/kilo en un trimestre, un 14,15%.

: ha pasado de 4,1 a 4,68 euros, es decir que 0,58 euros/kilo en un trimestre, un 14,15%. Manzana royal : ha pasado de costar 2,3 a 2,12, es decir que ha bajado 0,18 euros/kilo en un trimestre, un 7,82%.

: ha pasado de costar 2,3 a 2,12, es decir que 0,18 euros/kilo en un trimestre, un 7,82%. Plátano/banana: ha pasado de 1,6 a 1,7 euros, es decir que ha subido 0,10 euros/kilo en un trimestre, un 6,25%.

ha pasado de 1,6 a 1,7 euros, es decir que 0,10 euros/kilo en un trimestre, un 6,25%. Cebolla: ha pasado de 1 a 1,21 euros, es decir, que ha subido 0,21 euros/kilo en un trimestre, un 21%.

ha pasado de 1 a 1,21 euros, es decir, que 0,21 euros/kilo en un trimestre, un 21%. Zanahorias : han pasado de costar 0,9 a 0,97, es decir que se han mantenido en un trimestre.

: han pasado de costar 0,9 a 0,97, es decir que en un trimestre. Ajos : han pasado de 5,6 a 5,57 euros, es decir que se han mantenido en un trimestre.

: han pasado de 5,6 a 5,57 euros, es decir que en un trimestre. Tomate ensalada : ha pasado de costar 2,3 a 2, es decir que ha bajado 0,30 euros/kilo en un trimestre, un 13,04%.

: ha pasado de costar 2,3 a 2, es decir que 0,30 euros/kilo en un trimestre, un 13,04%. Pimiento verde freír : ha pasado de 2,5 a 2,57 es decir que se ha mantenido en un trimestre.

: ha pasado de 2,5 a 2,57 es decir que en un trimestre. Pimiento rojo: ha pasado de costar 2,8 a 2,6 euros, es decir que ha bajado 0,20 euros/kilo en un trimestre, un 7,14%.

ha pasado de costar 2,8 a 2,6 euros, es decir que 0,20 euros/kilo en un trimestre, un 7,14%. Patatas: han pasado de 1,1 a 1,07, es decir que se han mantenido en un trimestre.

han pasado de 1,1 a 1,07, es decir que en un trimestre. Judías verdes frescas: han pasado de costar 4,2 a 4,27, es decir, que se han mantenido en un trimestre.

han pasado de costar 4,2 a 4,27, es decir, que en un trimestre. Unidad de lechuga entera: han pasado de 1 a 0,96, es decir que se han mantenido en un trimestre.

han pasado de 1 a 0,96, es decir que en un trimestre. Bote de garbanzos: ha pasado de costar 1,8 a 1,83, es decir que se ha mantenido en un trimestre.

ha pasado de costar 1,8 a 1,83, es decir que en un trimestre. Bote de alubias : ha pasado de costar 1,7 a 1,75 euros, es decir que se ha mantenido en un trimestre.

: ha pasado de costar 1,7 a 1,75 euros, es decir que en un trimestre. Bote de lentejas: ha pasado de costar 1,83 a 1,82, es decir que se ha mantenido en un trimestre.

ha pasado de costar 1,83 a 1,82, es decir que en un trimestre. Arroz: ha pasado de costar 1,1 euros a 1,34, es decir que ha subido 0,24 euros/kilo en un trimestre, un 21,82%.

ha pasado de costar 1,1 euros a 1,34, es decir que 0,24 euros/kilo en un trimestre, un 21,82%. Bacalao fresco : ha pasado de costar 16,5 a 14,25, es decir que ha bajado 2,25 euros/kilo en un trimestre, un 13,64%.

: ha pasado de costar 16,5 a 14,25, es decir que 2,25 euros/kilo en un trimestre, un 13,64%. Tronco de merluza : ha pasado de 13,8 a 14,33 euros, es decir que ha subido 0,53 euros/kilo en un trimestre, un 3,84%.

: ha pasado de 13,8 a 14,33 euros, es decir que 0,53 euros/kilo en un trimestre, un 3,84%. Salmón fresco : ha pasado de costar 16,5 a 16,87, es decir que ha subido 0,37 euros/kilo en un trimestre, un 2,24%.

: ha pasado de costar 16,5 a 16,87, es decir que 0,37 euros/kilo en un trimestre, un 2,24%. Sepia: ha pasado de costar 15 a 15,74 euros, es decir que ha subido 0,74 euros/kilo en un trimestre, un 4,9%.

ha pasado de costar 15 a 15,74 euros, es decir que 0,74 euros/kilo en un trimestre, un 4,9%. Langostino cocido: ha pasado de 11,5 a 13,3, es decir que ha subido 1,8 euros/kilo en un trimestre, un 15,65%

2. Estos son los productos de la cesta básica que más han subido y los que han bajado interanualmente respecto a diciembre de 2021

Explicado en palabras:

Lomo de cerdo: ha pasado de costar 6,22 euros a 5,64, es decir que ha bajado 0,58 euros/kilo en un año, un 9,32%.

ha pasado de costar 6,22 euros a 5,64, es decir que 0,58 euros/kilo en un año, un 9,32%. Hamburguesa de vacuno y cerdo: ha pasado de 7,96 a 9,13, es decir que ha subido 1,17 euros/kilo en un año, un 14,69%.

ha pasado de 7,96 a 9,13, es decir que 1,17 euros/kilo en un año, un 14,69%. Filete de ternera: ha pasado de costar 14,3 a 14,66, es decir que ha subido 0,36 euros/kilo en un año, un 2,52%.

ha pasado de costar 14,3 a 14,66, es decir que 0,36 euros/kilo en un año, un 2,52%. Cordero : ha pasado de 14,15 euros a 18,51, es decir que ha subido 4,36 euros/kilo en un año, un 30,81%.

: ha pasado de 14,15 euros a 18,51, es decir que 4,36 euros/kilo en un año, un 30,81%. Pechuga de pollo: ha pasado de costar 6,96 a 6,84, es decir que ha bajado 0,12 euros/kilo en un año, un 1,72%.

ha pasado de costar 6,96 a 6,84, es decir que 0,12 euros/kilo en un año, un 1,72%. Pechuga de pavo: ha pasado de costar 8,14 a 8,95, es decir que ha subido 0,81 euros/kilo en un año, un 9,95%.

ha pasado de costar 8,14 a 8,95, es decir que 0,81 euros/kilo en un año, un 9,95%. Muslo de pollo : ha pasado de costar 5,86 euros a 5,49, es decir que ha bajado 0,37 euros/kilo en un año, un 6,31%.

: ha pasado de costar 5,86 euros a 5,49, es decir que 0,37 euros/kilo en un año, un 6,31%. Cartón de media docena de huevos: ha pasado de 1,33 a 1,64, es decir que ha subido 0,31 euros/kilo en un año, un 23,3%.

ha pasado de 1,33 a 1,64, es decir que 0,31 euros/kilo en un año, un 23,3%. Naranjas: han pasado de costar 1,37 euros a 1,2, es decir que han bajado 0,17 euros/kilo en un año, un 12,41%

han pasado de costar 1,37 euros a 1,2, es decir que 0,17 euros/kilo en un año, un 12,41% Aguacate : ha pasado de 4,63 a 4,68 euros, es decir que se ha mantenido en un año.

: ha pasado de 4,63 a 4,68 euros, es decir que en un año. Manzana royal : ha pasado de costar 1,89 a 2,12, es decir que ha subido 0,23 euros/kilo en un año, un 12,16%.

: ha pasado de costar 1,89 a 2,12, es decir que 0,23 euros/kilo en un año, un 12,16%. Plátano/banana: ha pasado de 2,13 a 1,7 euros, es decir que ha bajado 0,43 euros/kilo en un año, un 20,18%.

ha pasado de 2,13 a 1,7 euros, es decir que 0,43 euros/kilo en un año, un 20,18%. Cebolla: ha pasado de 1,15 a 1,21 euros, es decir, que se ha mantenido en un año.

ha pasado de 1,15 a 1,21 euros, es decir, que en un año. Zanahorias : han pasado de costar 0,78 a 0,97, es decir que han subido 0,19 euros/kilo en un año, un 24,35%.

: han pasado de costar 0,78 a 0,97, es decir que 0,19 euros/kilo en un año, un 24,35%. Ajos : han pasado de 6,52 a 5,57 euros, es decir que han bajado 0,95 euros/kilo en un año, un 14,5%.

: han pasado de 6,52 a 5,57 euros, es decir que 0,95 euros/kilo en un año, un 14,5%. Tomate ensalada : ha pasado de costar 2,08 a 2, es decir que se han mantenido en un año.

: ha pasado de costar 2,08 a 2, es decir que en un año. Pimiento verde freír : ha pasado de 2,05 a 2,57 es decir que ha subido 0,52 euros/kilo en un año, un 25,36%.

: ha pasado de 2,05 a 2,57 es decir que 0,52 euros/kilo en un año, un 25,36%. Pimiento rojo: ha pasado de costar 2,12 a 2,6 euros, es decir que ha subido 0,48 euros/kilo en un año, un 22,64%.

ha pasado de costar 2,12 a 2,6 euros, es decir que 0,48 euros/kilo en un año, un 22,64%. Patatas: han pasado de 1,21 a 1,07, es decir que han bajado 0,14 euros/kilo en un año, un 11,57%.

han pasado de 1,21 a 1,07, es decir que 0,14 euros/kilo en un año, un 11,57%. Judías verdes frescas: han pasado de costar 2,52 a 4,27, es decir, que han subido 1,75 euros/kilo en un año, un 69,4%

han pasado de costar 2,52 a 4,27, es decir, que 1,75 euros/kilo en un año, un 69,4% Unidad de lechuga entera: han pasado de 0,89 a 0,96, es decir que se ha mantenido en un año.

han pasado de 0,89 a 0,96, es decir que en un año. Bote de garbanzos: ha pasado de costar 1,78 a 1,83, es decir que se han mantenido en un año.

ha pasado de costar 1,78 a 1,83, es decir que en un año. Bote de alubias : ha pasado de costar 1,95 a 1,75 euros, es decir que han bajado 0,2 euros/kilo en un año, un 10,25%.

: ha pasado de costar 1,95 a 1,75 euros, es decir que 0,2 euros/kilo en un año, un 10,25%. Bote de lentejas: ha pasado de costar 1,63 a 1,82, es decir que ha subido 0,19 euros/kilo en un año, un 11,65%.

ha pasado de costar 1,63 a 1,82, es decir que 0,19 euros/kilo en un año, un 11,65%. Arroz : ha pasado de costar 0,93 euros a 1,34, es decir que ha subido 0,41 euros/kilo en un año, un 44,09%.

: ha pasado de costar 0,93 euros a 1,34, es decir que 0,41 euros/kilo en un año, un 44,09%. Bacalao fresco : ha pasado de costar 14,96 a 14,25, es decir que ha bajado 0,71 euros/kilo en un año, un 4,74%.

: ha pasado de costar 14,96 a 14,25, es decir que 0,71 euros/kilo en un año, un 4,74%. Tronco de merluza : ha pasado de 9,97 a 14,33 euros, es decir que ha subido 4,36 euros/kilo en un año, un 43,73%.

: ha pasado de 9,97 a 14,33 euros, es decir que 4,36 euros/kilo en un año, un 43,73%. Salmón fresco : ha pasado de costar 18,17 a 16,87, es decir que ha bajado 1,3 euros/kilo en un año, un 7,15%.

: ha pasado de costar 18,17 a 16,87, es decir que 1,3 euros/kilo en un año, un 7,15%. Langostino cocido: ha pasado de 12,26 a 13,3, es decir que ha subido 1,04 euros/kilo en un año, un 8,48%

Conclusiones

Teniendo en cuenta los datos obtenidos y comparados en los distintos Observatorios de ConsumoClaro, se puede observar que aunque la cesta básica ha aumentado respecto al anterior trimestre 18,92 euros, este aumento refleja una subida del 16%, cuando la anterior comparación entre trimestres, esto es entre junio y septiembre, mostró una subida del 30%.

Esto nos hace pensar que la inflación de algún modo podría estarse desacelerando, ya que respecto a la subida de precios entre los observatorios de junio y septiembre de este mismo año, la subida fue de 27 euros, el citado 30%.

Uno de los motivos por los que aparecen estos en ocasiones espectaculares porcentajes es porque nuestra cesta está centrada en los productos frescos, que han sido las grandes víctimas de la inflación.

Por eso nuestra cesta básica se parece más a la que obtenemos al comprar en una frutería, verdulería o pescadería, donde sí percibimos una subida real mucho más alarmante que la que observamos tras comprar en una gran superficie, donde adquirimos otros productos que no son tan esenciales y que no han presentado, seguramente, subidas tan extremas.

La recopilación de los datos de este Observatorio se ha realizado a finales de diciembre, cuando los precios comienzan a aumentar de cara a las Navidades. De hecho, respecto a las Navidades pasadas, se puede decir que el precio de la cesta básica ha aumentado un 69,6% en tan solo un año, es decir, 56 euros en ese periodo.

Ahora bien, no obstante no se puede establecer una comparación entre la cesta básica y los precios en euros por kilo de los productos, porque una cosa es la opción más competitiva (€/kg) y otra la oferta que da el supermercado respecto a esta opción, sí observamos que en estos tres meses la mayoría de productos no experimentan subidas ni bajadas bruscas.

Para ello hemos recopilado las opciones con valores €/kg más competitivos para cada producto y supermercado, los hemos promediado y los hemos comparado con el año pasado y el trimestre pasado.

Dicha comparación refleja que los que más han subido son la pechuga de pavo (31,62%), las cebollas (21%) y el cordero (18,65), porcentajes no tan alarmantes como los calculados en septiembre. En aquella ocasión los ajos subieron un 280,95%, las judías verdes un 296% y el tronco de merluza un 51,6%.

Probablemente la subida del corte de pechuga de pavo se deba a que hay menos oferta de este producto, por razón de la Navidad, que provocaría una mayor reserva de este producto para su venta en pieza entera. El cordero podría estar en una situación similar.

Los productos que mantienen sus precios son: las legumbres, las judías verdes, las patatas, los ajos y las zanahorias no han variado en precio.

Por otro lado, seis son los productos que han bajado el precio: las más notables son las naranjas (45,45%), seguidas del lomo de cerdo (15,82%), el bacalao (13,46%), el tomate (13,04), la manzana royal (7,82%) y el pimiento rojo (7,14%).

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines