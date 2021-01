Diez tintos para enamorarte de la uva mencía por menos de diez euros

Si no has oído hablar de la mencía, no te sientas raro porque, si bien es una de las uvas más antiguas –de hecho, llegó al norte de España durante el Imperio Romano y se han encontrado cepas hasta en monasterios medievales–, durante un tiempo desapareció del mapa.

Cinco denominaciones de origen de vinos gallegos que van más allá del albariño

Saber más

Actualmente, la mayoría de los viñedos están distribuidos desde la zona castellana de León, protegida por la DO Bierzo, hasta Galicia, donde encontramos mencías en las DO de Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra y hasta Ribeiro.

A caballo entre la jugosa cabernet franc y dos variedades de las DO portugesas del Douro y del Dão, llamadas patorra y alfrocheiro, la mencía tiene su propia personalidad, y es mucha, tanto en el color, intenso, a veces azul oscuro casi negro, pasando por la nariz, donde suelen mezclarse los aromas a violetas y a frutos silvestres, pasando por la boca, potente a la vez que aterciopelada y afrutada.

Eso sí, tinto, porque suelen tener más de 14% en volumen de alcohol, así que se impone empaparlos con comidas de lo más variopintas, pues pega con carnes, con embutidos como el botillo, con quesos, con pizza o con pulpo a la gallega, cómo no.

Hemos probado algunos espectaculares como Paixar 2017 y Art Luna Beberide 2017, o Jarabe de Almázcara Majara 2018pero, por menos de 10 euros, nos quedamos con los siguientes, de calidad-precio intachable.

De la DO Bierzo

1. Baltos 2017, de la Bodega Dominio de Tares

Al principio, resulta un poco alcohólico en nariz, porque es muy expresivo, pero en seguida se vuelve afrutado, también en boca, donde se pone interesante por el sabor a juanola, que lo hace balsámico, redondo, fino y elegante; es de capa ligera pero intenso de sabor. 14% Vol y 8,90 euros.

2. Finca Luna Beberide

Un estupendo vino de paraje de la bodega Luna Beberide, en la zona de Valdetruchas y Villafranca del Bierzo, con una ligera crianza en barrica, muy aromático, con frutos rojos y ribetes balsámicos y un acariciante paso por boca largo y mineral y un final con un puntito ácido y juguetón. 14% Vol y 10 euros.

3. Viñademoya Mencía centenaria 2019

Un vino curioso, con un punto a endrinas, que resulta interesante y alegre, a pesar de su densidad profunda, y con un retrogusto larguísimo, imponente, para los que buscan vinos con mucho carácter e intensidad. 14,5% Vol y unos 7 u 8 euros.

4. Pago de Valdoneje

Un vinazo de Valtuille de Abajo, de la bodega Vinos Valtuille, que merece la alta puntuación que tiene en listas como la de Parker. Seguimos con frutas silvestres pero también es un poquito ahumado y balsámico en nariz, y en boca es elegante, muy bien estructurado, largo en el retrogusto y con la acidez y los taninos en su justa medida. 14% Vol y unos 7 euros.

5. Un culín Mencía

Pareciera que José Antonio García ha querido demostrar con este mosto cómo es la mencía en su más pura esencia berciana, en concreto de los viñedos de Valtuille de Abajo, en Villafranca del Bierzo. Moras y frambuesas, tanto en nariz como en boca, donde tiene un paso muy agradable, sutil y nada estridente. 13,5% Vol y 7,90 euros.

6. Xestal de Gancedo

Un mencía con mucho peso de viñedos de 60 a 100 años de edad con 12 meses de barrica. Un tinto goloso, afrutado, con los taninos perfectos, equilibrio entre fruta roja y madera, y mucha fresa fresca, lo que lo hace muy ligero y fácil de beber. 14,5% Vol y 9 euros.

Nuestros mencías preferidos gallegos

7. Cunqueiro 1920-2020

Una rareza de la DO Ribeiro para enamorarte y enamorar: aterciopelado, jugoso, glicérico, con la lágrima bajando por la copa con la misma sensualidad con la que entra en boca. Desde luego, es un gran homenaje al fundador de la bodega Cunqueiro, de cuyo arte, a todas luces, ha aprendido una generación tras otra durante los últimos 100 años, de 1920 al 2020. Y, aunque es una combinación de variedades autóctonas de la DO Ribeiro, de la que os hablamos en este reportaje, predomina la mencía, pero matizada con matrícula de honor. 12% Vol y 9,90 euros.

8. Ruxe Ruxe

De la línea de vinos Tolo do xisto, es una colaboración de la bodega catalana Coca i Fitó con la enóloga gallega Andrea Obenza, dentro de la DO Ribeira Sacra, en la cual la viticultura heroica es más que evidente por su mineralidad e incluso salinidad en la punta de la lengua. Es muy goloso, muy amplio, con un gusto interesantísimo a violetas y ese deje apimentado típico de la mencía al final que te retrotrae al primer golpe aromático en nariz. 14% Vol y unos 10 euros.

9. P. Mencía 2019

El primero de los vinos de la bodega Ponte da Boga, considerado como la mejor representación del potencial de la reina de la DO Ribeira Sacra, la mencía cultivada en los bancales de las laderas de los ríos Miño y Sil. Ciertamente, es un tinto superfresco, con el característico toque a pimienta, muy afrutado, destacando los sabores a mora y violeta; muy agradable, redondo, suave, nada afilado y muy bien pulido. 12,5% Vol y 9 euros.

10. Maruxa 2019

Rinde homenaje a la madre del fundador de la bodega Virgen de Galir, probablemente le puso tanto amor que por eso está tan rico, potente e interesante en nariz; porque se diferencia de los demás por su mineralidad y amplitud en boca, te pide trago grande para gozarlo más en cada ángulo. Es un gran mencía de la DO Valdeorras, con 13% Vol y por 6,85 euros.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines