Qué es el vino naranja: cinco ejemplos para conocerlos y disfrutarlos

Si recientemente habéis oido hablar de vino naranja u orange wine, pero todavía no os habéis animado a experimentar, no tengáis miedo: ha llegado a vosotros para sacaros del hastío del blanco clásico de librillo No se trata de un vino de moda: simplemente pasa por un resurgir en un momento oportuno, dado que las prácticas naturales en el viñedo y en la viña están en el punto de mira, y su elaboración está íntimamente ligada a la vinificación manual sin intervenciones