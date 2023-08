Cómo hacer que tu aire acondicionado sea inteligente

El aire acondicionado es un elemento que se ha elevado a la categoría de esencial en casa sobre todo si vivimos en ciudades y lejos de una playa o piscina en la que podernos dar un chapuzón. ¿Tienes un aire acondicionado de hace unos años que está nuevo y no quieres invertir en un aire acondicionado inteligente aunque te gustaría tener uno? Puedes convertir tu aire acondicionado en uno inteligente si te informas de lo que hay que tener en cuenta antes de ponerte manos a la obra y tienes en cuenta qué necesitas integrar en tu aparato para ello. Te contamos ambas cosas en este artículo:

Cómo convertir tu aire acondicionado para que sea inteligente

Una de las primeras cosas que debes saber si los asuntos tecnológicos te abruman es que hay una manera sencilla de hacer que tu antiguo aire acondicionado se convierta en un aire acondicionado inteligente con todas las ventajas que tiene uno de estos aparatos de última generación.

Consiste en hacerte con un kit de instalación. Puedes encontrarlos fácilmente en plataformas de venta online, pero tendrás que asegurarte antes de que es compatible con la marca de tu aire acondicionado.

Hay algunos de estos kits que son compatibles con muchas de las marcas que están en el mercado y otros que, incluso, son universales y sirven para todas las marcas. Para decidir cuál te conviene más, haz una búsqueda en la red sobre los kits que tengan las características que deseas y asegúrate de que especifican las marcas con las que son compatibles.

Si son compatibles con la marca de aire acondicionado que tienes en casa estás de suerte, de otro modo, puedes buscar una opción de kit universal.

Una vez hayas hecho esta operación y puedas instalar tu kit podrás manejar tu aire acondicionado desde tu teléfono móvil o desde algunos de los altavoces inteligentes que existen en el mercado. Algunas de las marcas de altavoces más conocidas son Google Home o Amazon Echo.

La gran ventaja de optar por este tipo de kits es que son más asequibles y mucho más sencillos de instalar que una instalación profesional —aunque la garantía de funcionamiento no es la misma en este caso—. Además suelen ser fáciles de aprender a usar e intuitivos, por lo que probablemente su instalación no implique leerse uno de esos extensos libros de instrucciones con letra minúscula.

Gracias a ello tendrás la opción de programar tu aire acondicionado una o dos horas antes de llegar a casa después de un día de oficina o uno de esos largos paseos por la ciudad haciendo recados por el abrasador asfalto.

O mejor aún, cuando estés volviendo de vacaciones si has estado más de una o dos semanas y el calor se ha quedado en casa concentrado por no haber hecho uso del aire ninguno de los días estivales. Incluso puedes ponerlo y quitarlo en medio de las vacaciones para que esto no ocurra.

Otra cosa que tienes que tener en cuenta es cómo es la instalación de tu aire acondicionado. No es lo mismo si tienes un aparato que si la instalación es a través de conductos y tu aire acondicionado sale a través de rejillas de obra. Comprueba que el kit que elijas sea compatible con el tipo de instalación de tu aire, además de serlo con la marca.

Y un vez que has conocido la opción de estos kits que podrán ayudarte a convertir tu aire acondicionado en un aparato inteligente, te contamos lo que puedes añadirle:

Conecta tu aire acondicionado a una red Wi-Fi

Hecho. Pongámonos en que ya tienes tu aparato de aire adaptado. Una vez que tengas tu termostato inteligente, asegúrate de conectarlo a tu red Wi-Fi doméstica.

Esta conexión es crucial para permitir el control remoto y la comunicación con otros dispositivos inteligentes en tu hogar. Te recomendamos que para ello sigas las instrucciones del fabricante ya que no todos los aparatos e instalaciones son iguales y este paso también puede cambiar según sea tu aire acondicionado.

Añade control de voz si deseas una mayor comodidad

También puedes integrar tu sistema de aire acondicionado inteligente con asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant si quieres que tu experiencia sea lo más cómoda posible.

Para ello tendrás que establecer comandos de voz para actividades como ajustar la temperatura o apagar el aire acondicionado, lo que es especialmente útil cuando tienes las manos ocupadas o estás en otra habitación haciendo cosas mientras tanto.

Haz que tu aire acondicionado se convierta en programable

Una de las funciones más importantes de tu aire acondicionado inteligente es la función de programación personalizada en tu termostato. Puedes configurar horarios para diferentes momentos del día en función de tus rutinas.

Esto te permitirá establecer temperaturas para diferentes necesidades. Porque no es lo mismo si quieres programarlo un día de mucho calor que estás llegando a casa a las horas de temperaturas máximas o si llegas a primera hora de hacer ejercicio y aún no hace mucho calor.

Integra en tu aire acondicionado un termostato inteligente

Uno de los pasos más importantes si quieres que tu aire acondicionado funcione realmente de la manera más inteligente y eficiente posible es invertir en un termostato inteligente.

Este dispositivo actúa como el cerebro del sistema, permitiéndote controlar la temperatura y los ajustes de tu aire acondicionado desde tu smartphone o dispositivo conectado.

Añade sistemas de monitoreo y análisis de datos

Esta función es realmente interesante incluso si quieres ahorrar o analizar los patrones de consumo que tienes. Quizás te sorprendan y no sean tan eficientes como crees.

Gracias a esta función podrás llevar análisis a cabo e ir probando las opciones que son mejores para el funcionamiento y la eficiencia de tu aire acondicionado inteligente y también para tu bolsillo.

Integra sensores de movimiento y ventanas inteligentes

Gracias a estos sensores también se regula la temperatura en función de las personas que hay en una habitación y factores similares. De este modo la temperatura se regula si la habitación está vacía y se consume menos.

Las ventanas inteligentes se oscurecen automáticamente cuando están expuestas a la luz solar directa. Función que también ayudará a reducir la carga de enfriamiento en el interior de tu hogar y a mantener una temperatura más constante.

No olvides actualizar tu aparato tras añadir estas opciones y a disfrutar.