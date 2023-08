¿Regar con el agua sobrante del aire acondicionado? El falso mito de que es bueno para tus plantas

En estos días de verano, toda solución es bienvenida para aliviar ese calor que tanto nos agobia y que tanto echamos de menos en invierno. Una bebida bien fría, ropa ligera y, como último recurso, el aire acondicionado. Nos guste o no, es la solución más recurrente en estos días si no tenemos acceso a darnos un chapuzón cada diez minutos. Y ya que lo vamos a tener conectado, ¿podríamos reutilizar el agua que genera para regar las plantas? Veamos qué hay detrás de esta práctica viral y si realmente es buena o no para la salud de nuestras amigas verdes.

¿De dónde procede el agua del aire acondicionado?

Como bien sabemos, el agua producida por estos aparatos es el resultado del proceso de condensación del aire ambiente, generalmente más húmedo, que atraviesa el serpentín frío del equipo de aire acondicionado. Cuando el aire lo atraviesa, se enfría y el exceso de humedad se condensa en forma de pequeñas gotas de agua.

Lo mismo que le sucede a una botella fría de agua en un día caluroso. El exterior de la botella se llena de pequeñas gotas de agua debido a la condensación del aire húmedo que entra en contacto con la superficie fría de la botella. Entonces, ¿podemos recogerla para regar nuestras plantas?

Pues depende, ya que aunque siga teniendo las mismas características físicas que el agua corriente del grifo, tiene algunas particularidades que hace que nos lo pensemos dos veces.

¿Apto para plantas?

Como no estamos hablando de agua al uso, sino procedente del aire, su composición será distinta a la que solemos utilizar con nuestras plantas, por lo que deberemos tener en cuenta varios factores:

Su composición mineral : está directamente relacionada e influenciada por diversas condiciones del ambiente donde esté instalado, pero en general el agua de condensación generada por el aire acondicionado suele ser una concentración muy baja de minerales disueltos en comparación con otras fuentes de agua, como el agua del grifo o el agua subterránea.

: está directamente relacionada e influenciada por diversas condiciones del ambiente donde esté instalado, pero en general el agua de condensación generada por el aire acondicionado suele ser una concentración muy baja de minerales disueltos en comparación con otras fuentes de agua, como el agua del grifo o el agua subterránea. Limpieza : las condiciones del aparato del aire acondicionado son clave para garantizar un agua libre de moho o bacterias, por lo que conviene pensar en ello antes de regar con el agua procedente de un aparato de dudoso mantenimiento.

: las condiciones del aparato del aire acondicionado son clave para garantizar un agua libre de moho o bacterias, por lo que conviene pensar en ello antes de regar con el agua procedente de un aparato de dudoso mantenimiento. Contaminantes : polvo y partículas suspendidas y contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), hidrocarburos y otros gases nocivos pueden disolverse en el agua de condensación y pueden bajar la calidad del agua de riego. Si quisiéramos utilizar el agua del aire acondicionado, lo ideal sería realizar un análisis de laboratorio para asegurarnos de que el agua esté libre de contaminantes.

: polvo y partículas suspendidas y contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), hidrocarburos y otros gases nocivos pueden disolverse en el agua de condensación y pueden bajar la calidad del agua de riego. Si quisiéramos utilizar el agua del aire acondicionado, lo ideal sería realizar un análisis de laboratorio para asegurarnos de que el agua esté libre de contaminantes. Temperatura : el agua de condensación suele estar ligeramente más fría, dependiendo de la temperatura del aire y del serpentín del aire acondicionado. Hay plantas que llevan mal ciertos cambios bruscos en las raíces, así que cuidado si has regado directamente.

: el agua de condensación suele estar ligeramente más fría, dependiendo de la temperatura del aire y del serpentín del aire acondicionado. Hay plantas que llevan mal ciertos cambios bruscos en las raíces, así que cuidado si has regado directamente. pH: en general, el pH del agua de condensación suele ser ligeramente ácido (entre 5,0 y 6,5) debido a la presencia de dióxido de carbono (CO2) en el aire que se disuelve en el agua, formando ácido carbónico (H2CO3). Aunque las plantas tengan más tolerancia de lo que pensamos, hay otras que son más delicadas con el pH, prefiriendo uno ácido como las hortensias o las camelias. Si tienes un huerto, cuidado. Las plantas hortícolas son algo exigentes en este tema y pueden mostrar deficiencias si el pH no es el adecuado. Por otro lado, si el agua de red de tu ciudad es 'dura', como ocurre en Valencia o Barcelona, es posible que tus plantas más sensibles al pH lo pasen regular, ya que el carbonato cálcico tiende a elevarlo. Puedes utilizar el agua de aire acondicionado para controlar esta situación.

El agua libre de cloro

Efectivamente, el agua de condensación generada por el aire acondicionado no contiene cloro, ya que normalmente se utiliza en el tratamiento del agua potable para eliminar bacterias, virus y otros microorganismos patógenos.

El cloro es un micronutriente que la planta necesita en pequeñas cantidades y que absorbe en forma de cloruros, los cuales suelen estar presentes en el agua de red. Al mismo tiempo, tiene la capacidad de elevar el pH del agua, con lo que en exceso puede llegar a ser perjudicial para algunas plantas delicadas. A priori, esta reutilización del agua del aire acondicionado podría parecer una buena noticia para nosotros pero, ¿es tan importante tener en cuenta el cloro presente en el agua?

Para que te hagas una idea, el agua de red posee una cantidad de cloro libre residual (la que nos llega al grifo) por debajo de 1 ppm, menos de 1mg/L de agua. Teniendo en cuenta que hasta las plantas más sensibles (Calatheas o plantas acidófilas) pueden soportar una concentración de varias decenas de mg/L, nos da la información suficiente como para que no tengamos que preocuparnos por este asunto. Si eres de los que utiliza el agua del aire acondicionado o dejas evaporar el cloro del agua del grifo, debes saber que el agua de red sigue cumpliendo con las características químicas que tu planta necesita sin llegar a suponer un problema para ellas.

Cosas que sí puedo hacer

Si entre tus prácticas jardineras está regar con este tipo de agua, ten en cuenta que a la larga no garantiza un suelo sano y unas plantas felices. No pasa nada si recurres a esta práctica alguna vez: el agua es un bien escaso y toda ayuda es poca.

Te proponemos tres tareas que sí puedes hacer con este tipo de agua: