¿Problemas de almacenamiento? Cuatro discos duros en red para toda tu familia

Desde que muchos de nosotros teletrabajamos o disponemos de modelos híbridos de estudio –presencial y telemático–, son cada vez más los hogares que tienen a dos, tres o toda una familia utilizando distintos dispositivos electrónicos para realizar su trabajo. Uno de los problemas más habituales con los que nos encontramos es la falta de almacenamiento y la necesidad continua de estar borrando datos y documentos. ¿La solución? Los discos duros externos.

Ahora bien, si somos varias personas en casa las que necesitamos discos duros, puede que no estemos dispuestos a comprar a cada miembro familiar uno. No solo por presupuesto, sino porque puede ser incómodo tener tantos elementos y que nos podamos confundir entre el nuestro y el de otra persona. Por eso, aunque no son tan habituales, puede que los discos duros que funcionan a través de red (Cloud) sean una buena alternativa.

En primer lugar, son discos duros que suelen tener una capacidad algo mayor que un disco duro normal. En segundo lugar, al ser modelos "inalámbricos", se puede dar acceso a todas las personas que compongan nuestro hogar. De esta manera, cada cual podrá guardar o acudir a los datos según lo necesite sin tener que llevarlo encima o conectarlo con un cable.

Eso sí, tienen algunas desventajas. La principal es el precio: este tipo de discos duros pueden llegar a precios desorbitados o, simplemente, no son tan rentables como comprar unos externos por separado. Otro hándicap puede ser la velocidad de subida y bajada, ya que guardar elementos muy pesados puede suponer un problema.

A pesar de ello, los discos duros en red Cloud pueden ser una gran opción si queremos ofrecer a todos los miembros de nuestra familia un sistema de almacenamiento. En ConsumoClaro recogemos algunas opciones que, en relación calidad/precio, pueden ser buenas compras.

SSK 2TB inalámbrico

SSK es una marca reconocida dentro del mundillo de los discos duros y este NAS de 2TB puede ser una buena opción si buscamos un modelo con capacidad baja, pequeño y para momentos puntuales. Se trata de un disco duro con una transmisión inalámbrica de 300 Mbps y sin restricciones geográficas, por lo que también podemos llevarlo con nosotros si es necesario.

Este SSK admite hasta diez dispositivos simultáneos a través de su sistema de red, aunque cuenta con un puerto USB 3.0 por si quisiéramos conectar algún ordenador por cable.

WD Diskless My Cloud EX2 Ultra

Otra opción es comprar un sistema de alojamiento para discos duros –que podemos tener por casa o que nos sobren de un cambio de PC– y así reciclar los componentes y evitar desaprovecharlos. El WD Diskless My Cloud EX2 Ultra es un sistema de red centralizado que nos permite utilizar hasta dos discos duros de manera inalámbrica.

Este modelo de WD cuenta con 1GB de memoria DDR3 para facilitar la transmisión de datos y operaciones, además de que nos permite enviar enlaces privados o públicos para que compartir los datos y documentos de la manera más sencilla.

WD My Cloud 3TB

Si queremos una solución más directa, entonces el My Cloud de 3TB de WD puede ser la mejor opción. Este dispositivo crea un almacenamiento en la nube "personal", es decir, se puede acceder a él estemos o no en nuestra casa, ya que se puede utilizar a través de una aplicación móvil.

Esto es especialmente útil para quienes necesiten, ya sea por trabajo o estudios, acceso constante a los documentos o datos. Al poder acceder desde el móvil al disco duro, siempre llevaremos con nosotros el disco duro. Además, un punto a favor, es que este servicio es gratuito y no requiere de suscripción.

Synology DS218PLAY

Otra de las ventajas que ofrecen este tipo de dispositivos es poder acceder a contenido multimedia –películas, series, etc.– desde cualquier dispositivo de casa. Synology DS218PLAY es un estación de discos duros inalámbrica que está centrada en este aspecto y admite contenido de hasta resoluciones 4K.

Este modelo, como el de WD, acepta hasta un máximo de 2 discos duros y cuenta con 1GB de memoria RAM DDR4, lo que agiliza mucho los procesos. La lectura de datos, por su parte, supera los 112 MB/s, por lo que no deberíamos tener problemas en trasladar información.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, eldiario.es recibe una comisión.

