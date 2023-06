La mejor técnica para afilar cuchillos en casa

Aunque todavía se puede escuchar su llamada por las calles, no es tan común que aparezca un afilador a la puerta de nuestra casa para llevarle nuestros cuchillos, navajas o tijeras. Esto hace que, en ocasiones, hayamos dejado un poco abandonado el cuidado de los objetos cortantes de nuestra cocina. Puede parecer que no es algo muy necesario, pero que nuestros cuchillos estén afilados no solo hará que nuestras tareas culinarias sean más fáciles de llevar a cabo, sino que sean más seguras para el chef de la casa.

Mucha gente decide llevar de vez en cuando sus cuchillos a los profesionales para una puesta a punto, pero no es algo que todos hagamos. Por este motivo te vamos a enseñar en este artículo varias herramientas (también objetos cotidianos) y técnicas que podrás llevar a cabo tú mismo para mantener el filo de los utensilios cortantes de tu casa.

Cómo afilar sin afilador

Aunque la 'salud' de tus cuchillos es importante, no todos tenemos en casa las herramientas necesarias para su cuidado. Por ello, te vamos a proponer cinco formas de afilar tus cuchillos con objetos que todos tenemos en casa. Independientemente de cuál escojas, recuerda lavar bien tus cuchillos con agua y jabón después del afilado para eliminar los posibles restos de metal que hayan quedado.

Usar otro cuchillo

Esta forma es tan popular que podemos haber sido testigos de ella tanto en la vida real como en películas. Lo único que tendremos que hacer es deslizar la hoja de un cuchillo contra el otro tantas veces como sea necesario por ambos lados de la hoja.

Papel de aluminio

Corta un trozo generoso de papel aluminio y dóblalo varias veces para que cuente con muchas capas y evitar cortarnos. Una vez hecho esto, envolveremos el filo del cuchillo por ambos lados y lo moveremos arriba y abajo, como si lo estuviéramos limpiando con una esponja.

Taza de cerámica

Coge una taza y dale la vuelta, ya que utilizaremos la base de esta para afilar nuestro cuchillo. Para ello colocaremos el cuchillo en un ángulo de 20 grados y deslizaremos hacia arriba y abajo el cuchillo que queramos afilar, repitiendo el proceso tantas veces como sea necesario y por ambas hojas.

Botella de vidrio

Para este método, te recomendamos que te ayude alguien a sujetar firmemente la botella por la parte de abajo. La persona que tenga el cuchillo que haya que afilar deberá pasarlo por la boca de la botella al igual que hicimos con la base de la taza en el método anterior.

Papel de lija

Tendremos que seguir la misma técnica que con el papel aluminio. Pero ojo, deberemos emplear una lija que no tenga demasiada dureza para no dañar la hoja. Aunque puedes emplear este método en caso de emergencia, te recomendamos que elijas las otras opciones que te planteamos en este artículo.

Como afilar con un afilador

Si bien aquí podemos encontrar también varios métodos para afilar cuchillos, estos vienen determinados por la herramienta que vayamos a utilizar. Te vamos a contar cuáles son las más comunes y cómo se utiliza cada una de ellas, de tal modo que si te estás planteando comprar una herramienta específica para esta tarea, escojas la que más se adecúe a tus necesidades. Al igual que en el apartado anterior, recuerda que después de cada afilado debes limpiar bien el cuchillo.

Afilado con piedra

Aunque antiguamente era común encontrar una piedra de afilado en todas las casas, se ha vuelto un objeto cada vez más raro de ver. La piedra de afilado es bastante eficaz y sencilla de usar, así como barata. La parte negativa es que, para afilar un cuchillo con esta herramienta, deberemos tener algo de fuerza y técnica.

Antes de iniciar el proceso de afilado, tendremos que sumergir la piedra durante 10 minutos en agua y posteriormente ponerla en una superficie plana. Una vez hecho esto, pon tu mano dominante sobre la hoja y la otra mano sujetando el mango. Coloca el cuchillo en un ángulo de 20 grados con la piedra y deslízalo en sentido contrario al corte por la misma, ejerciendo un poco de presión. Repite este proceso varias veces por ambos lados.

Afilador manual

Este método va un paso más allá del afilado con piedra, ya que no deberemos tener tanto cuidado con la técnica empleada. A pesar de ser obviamente más caros que una simple piedra de afilado, los resultados que ofrecen son insuperables.

El uso de este objeto no podría ser más sencillo: cuenta con varias hendiduras muy finas que poseen en su interior piedras de afilado de distinto grosor. Solo tendremos que coger el cuchillo y pasarlo primero por la hendidura que posea la piedra de mayor grosor, desde la zona del mango hasta la punta. Repetiremos este movimiento las veces que sea necesario para después hacer lo mismo por la hendidura con la piedra de menor grosor, terminando de perfilar y pulir la hoja.

Afilador eléctrico

Estos aparatos básicamente afilan tus cuchillos por ti. Es tan sencillo de usar que solo tendrás que meterlos dentro del dispositivo y pulsar un botón, siendo la opción más rápida y cómoda de todas las que te hemos mostrado. Pero hay que tener en cuenta que este método es el más abrasivo: a la larga puede afectar al filo de nuestros cuchillos negativamente, ya que los desgasta muy rápido. Además, no son para todos los bolsillos.

Afilado con chaira

Seguro que todos hemos visto muchas veces una chaira pero no sabíamos que se llamaba así. Es un objeto cilíndrico con mango que utilizan mucho los carniceros, ya que proporciona un buen filo de forma rápida. Tan solo tendremos que deslizar nuestro cuchillo desde la parte del mango hasta la punta por la chaira en un ángulo de unos 20 grados durante aproximadamente un minuto para cada lado de la hoja. La pega es que deberemos emplear la chaira para afilar nuestro cuchillo antes de cada uso.

Trucos para mantener un cuchillo afilado por más tiempo