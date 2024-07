¿Es mejor dejar el melón dentro o fuera de la nevera? La mejor forma de conservarlo en casa

Hoy vamos a abrir un melón que divide la opinión pública. Un debate que, aunque no tiene nada de sesudo, protagoniza las sobremesas de muchos hogares. Discusiones breves que surgen solo en el verano, en un par de ocasiones —a no ser que haya un purista en la sala— y en grupos diversos. Uno de los frutos del verano, el melón, ¿mejor dentro o fuera de la nevera? La pregunta tiene varias respuestas.

Lo primero que debemos hacer es cuestionarnos cómo está el melón. Es una pregunta menos trascendental de lo que parece, solo debemos tener en cuenta si está abierto o cerrado, pues esto va a hacer que varíe su conservación preferente.

Cómo guardar un melón sin cortar

Si tu melón está sin abrir, la respuesta es bastante simple. Ten siempre presente la temperatura del lugar en el que estás. Ni quiera el melón más resiliente aguantará un mercurio disparado:

Sin madurar:

Cuando el melón está entero y sin cortar, puede mantenerse a temperatura ambiente. Esto es especialmente útil si el melón aún no ha madurado completamente. Dejar el melón a temperatura ambiente permite que continúe su proceso de maduración. Un melón maduro se caracteriza por tener un aroma dulce y una ligera suavidad al tacto en la base del fruto. Para asegurarte de que el melón madure adecuadamente, colócalo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Es recomendable consumir el melón dentro de una semana de haberlo comprado si se mantiene fuera de la nevera.

Maduro:

Si sospechas que tu melón está en su punto justo, es recomendable que lo guardes en la nevera. Un cajón de la fruta que no esté muy lleno puede ser un buen espacio para guardar tu melón. Como con la mayoría de la fruta, asegúrate que no esté en contacto con manzanas, ya que expulsan un gas oxidante que puede acelerar la maduración del melón. Si lo que quieres es que madure rápido y esté fresco, no dudes en guardarlo junto a este fruto.

Cómo guardar un melón abierto

Una vez que el melón ha sido cortado, es crucial que se conserve en la nevera. La exposición del melón cortado al aire puede acelerar el proceso de deterioro y aumentar el riesgo de crecimiento bacteriano, especialmente en climas cálidos. Una vez abierto, consúmelo en un plazo de tres a cuatro días. Ten en cuenta que una vez en la nevera, es muy importante que esté bien protegido del ambiente de este electrodoméstico. El melón tiene una gran facilidad para que se le peguen los sabores de otras comidas, además de que puede resecarse si no está bien protegido. Para conservar adecuadamente un melón cortado, sigue estos pasos:

Envuelve el melón: utiliza papel film transparente para envolver el melón cortado. Esto ayuda a reducir la exposición al aire y a mantener la humedad de la fruta.

Recipiente hermético: como alternativa, puedes colocar los trozos de melón en un recipiente hermético. Asegúrate de que el recipiente esté bien sellado para prevenir la entrada de aire.

Ubicación en la nevera: coloca el recipiente o el melón envuelto en una de las partes menos frías de la nevera, generalmente en los estantes inferiores o en el cajón de las frutas y verduras.

Consejos adicionales para la conservación

Lava el melón antes de cortarlo: aunque no vayas a consumir la cáscara, es recomendable lavar el melón con agua y un cepillo para frutas antes de cortarlo. Esto ayuda a eliminar posibles contaminantes en la superficie que podrían transferirse al interior de la fruta durante el corte.

Observa signos de deterioro: antes de consumir el melón, verifica que no tenga signos de moho, decoloración o un olor desagradable. Estos son indicativos de que la fruta puede estar en mal estado.

Cómo elegir un melón

Saber elegir un buen melón nos garantizará que dure más tiempo en nuestros hogares y que podamos disfrutar de todo el potencial que este fruto puede ofrecer. Solo hay que tener en cuenta varios factores y ponerlos en práctica: