Todo lo que necesitas saber sobre el SPD o Servicio Personalizado de Dosificación de medicamentos en farmacias

Actualmente en Europa el 40% de la población tiene más de 65 años. Vivimos en sociedades cada vez más envejecidas en las cuales, a la par que la tasa de natalidad cae, crece la esperanza de vida hasta superar los 80 años de media. En este contexto de alta longevidad se disparan las enfermedades, especialmente las crónicas, propias de edades avanzadas, con lo cual cada vez hay más personas que deben tomar más de un tipo de medicación al día, e incluso hacerlo varias veces por día. Son las personas que llamamos polimedicadas.

Según los datos de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria, en la última década la población mayor de 64 años en tratamiento simultáneo con cinco o más medicamentos se ha triplicado. Hoy, el 28,2% de los mayores de 64 años está polimedicado, en un porcentaje similar al de dependientes.

Según el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, “las estadísticas señalan que actualmente hay muchos enfermos que no siguen al pie de la letra su tratamiento farmacológico, y esto resulta más evidente cuando se trata de pacientes afectados por alguna enfermedad crónica o en los que deben tomar varios medicamentos todos los días”.

El Colegio ofrece varios ejemplos: “entre el 29% y el 66% de las personas que toman fármacos para disminuir la tensión arterial incumplen el tratamiento; en el caso de los medicamentos para el colesterol o triglicéridos, este incumplimiento se sitúa entre el 40% y el 60%; en los antiasmáticos, entre el 25% y el 56%”. También destaca que este es un problema que se acentúa entre enfermos que deben tomar varios medicamentos a la vez (polimedicados) y señala que “entre un 20% y un 30% de las prescripciones que se realizan en las consultas médicas corresponden a enfermos crónicos que necesitan de varios fármacos”.

Por otro lado, esta ineficacia o falta de regularidad a la hora de tomar los medicamentos en el horario y las cantidades adecuadas por parte de las y los enfermos polimedicados tiene un coste para su salud y también para el erario público, puesto que su enfermedad avanza y se ven obligadas adoptar tratamientos más agresivos y más caros. Según el citado colegio de médicos de Barcelona, “en Estados Unidos el coste por incumplimiento o mal uso de los medicamentos es superior a los 76 billones de dólares al año”.

Por todos estos motivos, no solo en España, sino en toda la Unión Europea y en la mayor parte de los países considerados del ámbito occidental, se ha creado el sistema SPD o Sistema Personalizado de Dosificación

Qué un SPD

Un SPD o Sistema Personalizado de Dosificación es un servicio que se puede contratar en cada vez más farmacias en nuestro país. Consiste en la organización de toda nuestra medicación, ya sea semanal, mensual o en periodos variables, en diversos compartimentos de forma que la podamos tomar en el momento adecuado simplemente ingiriendo las pastillas de uno de los compartimientos.

En principio no se diferencia apenas de los clásicos pastilleros que muchas personas compran para organizar su medicación, salvo por dos motivos: este pastillero viene ya organizado por la propia farmacia donde nos lo dispensan, que nos da toda la medicación del periodo referido contenida en él. Y además ha sido preparado por empresas profesionales en condiciones de higiene y asepsia, ya que utilizan robots para efectuar las dosificaciones.

A diferencia de los pastilleros domésticos, que son más sencillos y duraderos, los sistemas de dosificación de los SPD suelen ser blísteres desechables o bien bolsas individuales, donde va toda la medicación que corresponde a cada dosis. En cada orificio del blíster se indica el número de la dosis y el día correspondiente, y a su vez también hay un sistema de colores para orientarnos más intuitivamente.

Ventajas de solicitar un SPD

Las personas polimedicadas pueden encontrar numerosas ventajas en el uso de SPD. Por ejemplo, llevar una cuenta más minuciosa sobre la medicación de modo que con un solo golpe de vista puedan saber si se han olvidado o no del turno de ingesta de sus pastillas. Esto es especialmente interesante en el caso de personas que viven solas –un colectivo en ascenso–, ya que generalmente no tienen a nadie al lado para preguntarles o recordarles que se han olvidado de tomar la medicación.

Por otro lado, los sistemas SPD ahorran cargar con numerosas cajas de medicamentos, ya que en los blísteres vienen todas las dosis organizadas por grupos, turnos y días, lo que siempre es más cómodo de transportar y guardar.

Desventajas del SPD

Aunque el servicio SPD puede ser un gran avance a la hora de garantizar la eficacia en la medicación de muchas personas, presenta ciertos inconvenientes. En primer lugar, el de que no todas las farmacias en el país han acogido todavía este sistema.

Por otro lado, a nadie se le escapa que este servicio duplica el desperdicio. Para organizar un dispositivo de SPD deberemos desechar los blísteres y cajas donde iban originariamente los medicamentos y cuando terminemos el periodo, el blíster que hemos usado también deberá desecharse (preferiblemente en un punto Sigre).

Además, no todos los medicamentos ni medicaciones pueden incluirse en el SPD. Así, no podemos incluir inhaladores, tampoco medicamentos, líquidos, fármacos en crema, inyectables, etc. Por otro lado hay algunos medicamentos que por ser muy sensibles al calor o a la luz no pueden incluirse en uno de estos blísteres o bolsas.

Finalmente, hay que destacar que es un sistema que encarece el gasto farmacéutico, cosa que puede ser limitante en personas económicamente vulnerables como pensionistas o personas dependientes. El precio de un blíster se sitúa en torno a los cinco euros, según el Colegio de Farmacéuticos de las Islas Baleares.

Cómo puedo saber qué farmacias ofrecen SPD

Como hasta la fecha no existe una página oficial donde figure un listado o un buscador para encontrar las farmacias que ofrecen este servicio en España, es preceptivo acudir a los diversos colegios de farmacéuticos territoriales o servicios de salud autonómicos para buscar las farmacias indicadas.