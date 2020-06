El boletín del coronavirus: los brotes de riesgo, la médica que tenía razón y 27 ideas para mejorar el mundo

⚠️Los brotes. Ahora que la fase más aguda de contagios de esta primavera está controlada lo esencial es minimizar el riesgo y apagar rápido los brotes locales para que no se conviertan en la temida "transmisión comunitaria". No siempre es fácil, como hemos visto esta semana en Aragón, con cuatro comarcas de Huesca y Zaragoza que han tenido que volver a las restricciones de aforo y las precauciones extra de la fase 2. El brote empezó entre los temporeros de la fruta, pero se ha transmitido a personas no relacionadas con este sector. Fernando Simón dijo que aunque se han detectado hasta 40 brotes en las últimas semanas, hay dos o tres que se consideran de riesgo. Éste de Aragón, otro en Málaga en un centro de la Cruz Roja y otro en Cantabria porque falta información.



👉 Este reportaje con mapa de Belén Remacha y Ana Ordaz hace un repaso a 12 brotes activos en España.

También nos explican qué es un brote. A partir de tres contagios de una misma infección, se puede empezar a hablar de brote. En el caso de las residencias, se considera un solo caso como brote para tomar medidas extra por el especial riesgo en este contexto.

👉 ¿Te acuerdas de la fase 2?Este texto de preguntas y respuestas de Civio recuerda las restricciones, actualizadas a finales de mayo.

⛓El riesgo ahora. El riesgo está en que se escape una cadena de transmisión que los servicios sanitarios no hayan identificado. Por eso, Simón pide a "la gente que tenga cualquier sintomatología por leve que sea que se quede en casa".

🤔 ¿Se pueden confinar? Todavía no hay restricciones a la movilidad, sólo la recomendación de no viajar a estos lugares ni salir de ellos. Hay dos maneras de hacerlo: con un nuevo estado de alarma o con autorización judicial para localidades concretas, como se hizo en Igualada. Aquí lo explica InfoLibre.



📊La epidemia ahora. Algunos datos interesantes que dio Simón el jueves sobre la última semana:

El 60% de los casos detectados no tenían síntomas.

54 casos importados en una semana.

260 casos ingresados en UCI (hace tres semanas eran más de 600)

51.000 casos sospechosos, con tests al 91%



🛃Controlar viajes. "España tiene que vivir y nosotros vivimos de lo que vivimos", dijo Simón el lunes pasado. También admitió que es menos probable que los turistas cumplan los protocolos y puede que no acudan al centro de salud aunque tengan síntomas o no avisen como deben al entorno.



👉 El último BOE con los detalles del control de entrada de viajeros de otros países explicado por Civio.



⚠️ La lista blanca. La UE se reabre a la entrada de algunos turistas de fuera de su territorio a partir de este miércoles 1 de julio. Seguirá limitando la llegada de los viajeros de la mayor parte del mundo por tener una incidencia de la pandemia superior a la actual media de la UE o datos poco fiables. La lista blanca de países no está terminada, pero los viajeros de Estados Unidos, Rusia, Brasil, Chile y prácticamente el resto de Latinoamérica seguirán sin poder entrar a no ser que sean ciudadanos europeos, diplomáticos o sanitarios en misión de trabajo. Según el borrador que la UE seguirá debatiendo este domingo, podrán entrar ciudadanos de más de una docena de países, entre ellos Canadá, Australia y Uruguay.



👩🏻‍⚕️La médica que tenía razón. El 27 de enero, la doctora Camilla Rothe identificó el primer caso de coronavirus de Alemania. Se dio cuenta de que se había contagiado por una colega china que no había mostrado síntomas. Su descubrimiento era clave para entender la enfermedad y contener la pandemia: no valía con aislar y hacer tests a las personas con síntomas. Escribió un artículo con su equipo para lanzar la alerta. El Instituto Robert Koch del Gobierno alemán, ese que hemos citado tanto como ejemplo de excelencia, hizo un gran esfuerzo por contradecir a la doctora e insistir en que su investigación era defectuosa porque otra médico quería publicar su propio artículo oficial. También el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades decidió ignorar a la doctora Rothe y, muy especialmente, la OMS, la que más lejos fue con el dañino argumento de que sólo las personas con síntomas contagiaban. No escuchar a la doctora Rothe ha costado muchas vidas en Europa. ElNew York Times cuenta su historia (el Instituto del Gobierno alemán se ha negado a contestar a sus preguntas, por cierto).



🚗Contaminación post-confinamiento. La contaminación cayó en todo el mundo por la bajada del tráfico y la actividad industrial. Las grandes ciudades tienen menos restricciones, pero todavía se nota que contaminamos menos. Este gráfico del Financial Times muestra que en Madrid, Roma, París o Londres, la contaminación sigue por debajo de los niveles antes del confinamiento. Madrid está entre las que sigue en niveles más bajos de contaminación en comparación con la situación anterior.



👴🏻Las residencias en Madrid. La entrevista de esta semana en El Paísa Antonio Burgueño, asesor médico de Ayuso, es tal vez uno de los mejores textos para entender de dónde vienen los males de la sanidad madrileña y la gestión de esta crisis. La ha hecho Fernando Peinado, un gran reportero y autor de varias exclusivas sobre este asunto.



😮Voluntarios para infectarse. Ya sabes que existe un debate en la comunidad científica, sobre todo en Estados Unidos, sobre si aceptar voluntarios para vacunarse y luego exponerse al virus para comprobar la eficacia de la vacuna. En Estados Unidos, más de 28.000 personas se han inscrito diciendo estar dispuestas en una iniciativa llamada 1DaySooner. El Washington Post ha entrevistado a algunas de estas personas. Una compara el riesgo que está dispuesta a asumir por el bien común con una donación de riñón. Aquí la pieza (traducida al español).



👉La maleta de Carmelo. El periodista Carmelo Machín, ex corresponsal de RTVE, pasó 40 días en el hospital con coronavirus. Ahora arrastra una maleta de oxígeno para respirar por las secuelas que puede dejar la enfermedad. Habla de su caso, parecido al de otras personas que siguen sufriendo los efectos del virus, para hacer una llamada a la precaución por el bien común. "Somos la prueba palpable de que esto es muy serio", dice en este reportaje en el telediario.



🇬🇧 Lo que sigue cerrado en Reino Unido. A partir del sábado que viene Reino Unido reabrirá pubs, restaurantes y peluquerías. La epidemia sigue siendo peor que en España y en casi todos los países de Europa, pero lo más interesante me ha parecido la lista de los establecimientos que siguen cerrados porque son especialmente de riesgo: discotecas y casinos, boleras, polideportivos cerrados, spas, salones de belleza, de uñas o de masaje, gimnasios interiores, piscinas y parques acuáticos.



También sigue apostando por "burbujas" y grupos limitados de familiares o amigos. Por ejemplo, no se debe quedar con personas en un lugar interior que pertenezcan a más de dos casas ni en uno exterior con más de seis personas de diferentes casas. Tampoco celebrar ni participar en fiestas. No se permiten reuniones de más 30 personas. Tampoco representaciones teatrales o conciertos en vivo con público. Las personas mayores de 70 años, además, deben minimizar el contacto con cualquier persona fuera del grupo de personas con las que convivan.



👉Por cierto, el Gobierno británico levantará la cuarentena obligatoria para los visitantes de España y otros países europeos a partir del 6 de julio. Este martes dará más detalles.



🇺🇸 El descontrol en Estados Unidos. La pandemia crece de manera descontrolada en el centro y el oeste del país e incluso está volviendo a estados que tuvieron brotes al principio de la primavera, como cuenta aquí nuestro reportero de Internacional Javier Biosca. Cada día hay cerca de 40.000 nuevos contagios detectados y cientos de personas siguen muriendo. Es muy preocupante por la dimensión del país y la repercusión que tiene en todo el mundo.



👉Este gráfico interactivo extraordinario del New York Timesexplica cómo el virus creció sin ser detectado y cómo se ha difundido por todo el país. El desastre inicial tuvo que ver con la falta de tests y las decisiones políticas equivocadas del presidente pero también del alcalde de Nueva York. La situación ahora tiene más que ver con la falta de confinamiento en parte del país y la ausencia de gestión de Trump.



🤔¿Y qué pasó después? Una de las maneras más útiles de hacer periodismo es volver a contactar con las personas que entrevistaste hace tiempo. Eso hace Univision en esta pieza con tres personas que lo estaban pasando especialmente mal al principio de la pandemia: una se contagió, otro esperaba su transplante de pulmones y otra estaba al borde de su segunda bancarrota. Los tres han superado parte de sus dificultades y ahora se enfrentan a una nueva vida entre la incertidumbre y las ganas de cambiar de ciudad o de país.



🏃🏻‍♀️Cancelado el maratón de Nueva York. Es el más concurrido del mundo y se ha cancelado definitivamente como muchas otras citas deportivas. Su fecha nos ofrece una indicación para evitar planes de grandes viajes o grandes citas en otoño: tenía que haberse celebrado el 1 de noviembre. Era su cincuentenario. La última vez que se canceló fue en 2012 por el huracán Sandy.



👩🏻‍💻¿Adiós a la redacción? El New York Times es el mejor periódico del mundo, tiene una sede lujosa y nueva y emplea a más de 4.000 personas entre redacción, comercial, desarrollo y producción. Y ya ha dicho que no tiene planes de reabrir su redacción hasta el año que viene. En enero de 2021, podría pedir a algunos trabajadores que volvieran a la oficina en función de las circunstancias. Es difícil imaginar una vuelta completa a la normalidad pronto. Continúa el trabajo fuera de la oficina, una prueba especial para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.



📲La revolución tecnológica. Los cambios que se predecían desde hace años pasaron en seis semanas con la adaptación de comercios y usuarios a todo lo que ofrece en internet. El teletrabajo, la compra online y las charlas digitales ya son parte de nuestras costumbres. Lo cuenta este especial de El Mundo con bonitas ilustraciones.



🌳Ideas de vacaciones. Los espacios abiertos, con poca gente y lo más cerca posible de dónde vives para evitar viajes largos son ideas para minimizar el riesgo si quieres irte de vacaciones. Mejor un parque natural o una montaña tranquila que una playa u cualquier otro lugar concurrido. Aquí una lista de diez lugares en España que pueden encajar en esta definición.



💪🏼 Algo bueno. La prueba del bastoncillo en la nariz o en la garganta es el estándar más habitual para detectar la presencia del coronavirus. Pero es incómoda para el paciente, gasta material y exige personal cualificado y bien protegido. Por eso es una buena noticia que avancen las pruebas más sencillas, como la que consiste en recoger saliva sin ninguna intervención especial. De hecho, la puede hacer la persona sospechosa de estar infectada en su casa. Este test ya se está fabricando en Estados Unidos y ahora lo está probando el sistema de salud de Reino Unido con un programa piloto en la ciudad de Southampton. Si funciona, este sistema permitiría hacer más tests, más cómodos y más baratos.