Anastacia, anfitriona de honor en la ceremonia de la Global Gift de Madrid

La cantante Anastacia acompañará como anfitriona de honor a María Bravo en la tercera edición de la "Global Gift Gala", que se celebrará hoy en el Museo Thyssen, donde se entregarán varios galardones a diferentes proyectos y labores filantrópicas.

"Estoy aquí para apoyar la Global Gift, un evento en el que no participan las típicas estrellas de revistas sino gente que necesita ser reconocida por el trabajo que hacen y por su increíble generosidad", ha declarado Anastacia en la alfombra antes de comenzar la gala.

Al acto, organizado por la Fundación Global Gift e impulsado por la actriz María Bravo, acudirán la cantante Chenoa y la actriz Pamela Anderson como embajadoras, además de conocidos rostros del mundo del cine, la música y la televisión como Borja Thyssen, Blanca Cuesta, Anne Igartiburu, Guillermo Solana o Fiona Ferrer, entre otros.

La maestra de ceremonias de este año será la actriz Norma Ruiz, en una gala amenizada por las actuaciones de diferentes artistas como el ilusionista Jorge Blass, el bailarín Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2018, Rafael Amargo; el cantante Descemer Bueno y la tenor Angélica de la Riva, acompañada en su actuación por la pianista Premio Nacional de Música 2018, Rosa Torres Pardo.

La Fundación Global Gift ha colaborado en un total de veinte causas solidarias durante 2017, recaudando fondos para diversas organizaciones como Harmony House, Great Ormond Street Hospital Charity, Fundación Mensajeros de la Paz, The Pamela Anderson Foundation, The Eva Longoria Foundation o The Diana Award, entre otras.

En esta tercera edición, en Madrid, la misma fundación y el Museo Thyssen serán beneficiados por unir sus fuerzas para conseguir, gracias al arte y la cultura, avanzar en la recuperación de las mujeres en riesgo de exclusión con el proyecto "Nos+Otras en red", creado en 2015 por el área de educación del Museo, Educathyssen.

Otra de las entidades beneficiadas será la Fundación Querer, que tiene como misión concienciar a la sociedad de la importancia de las enfermedades neurológicas infantiles y que, según Bravo, "comparte con la Fundación Global Gift la acción de favorecer la educación, investigación, difusión y terapias relacionadas con niños con necesidades especiales derivadas de enfermedades raras y crónicas".

Uno de los premios más emotivos de esta gala es el Global Gift Humanitarian Award, que se entregará a la coach motivacional Montse Hidalgo por "su trayectoria profesional dedicada a cambiar la vida de cientos de personas a través del empoderamiento de hombres y mujeres" y a la Fundación Atlético de Madrid, "que trabaja día a día para inculcar los valores fundamentales del deporte en la sociedad".

Reconocidas personalidades como David Beckham, Karen Ruimy, Vicente del Bosque, Mariah Carey o el Padre Ángel ya han sido galardonados con este premio en el pasado.