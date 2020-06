"Benidorm, una serie romántica, una comedia y mucho más

"Benidorm" es una comedia romántica, pero también tiene su parte dramática, es una serie "con muchísimos ingredientes". Hay risa, pero también escenas que conmueven "porque se habla de la amistad, del amor y de vivir intensamente", señala uno de sus protagonistas, Antonio Pagudo.

La serie, que llega este domingo a AtresPlayer Premium, convierte la ciudad alicantina en el último destino de Xabier Zurita (Pagudo), un notario vasco a quien comunican que le quedan tres meses de vida. Allí vivió su primer amor con María Miranda (María Almudéver), a quien no ha conseguido olvidar y vuelve para recuperarla.

"Todo está contado con un ritmo muy humano", afirma Pagudo en una entrevista telemática con Efe junto con su compañera de reparto.

En un juego de cambio de identidades, el intérprete define el personaje de María como "una chica que se gana la vida como puede" y que en Xabi encontrará a un "hombre absolutamente volcado en ella, que la trata con una dulzura a la que ella no está acostumbrada, pero que le gusta bastante", lo que siembra dudas en su corazón.

Porque María es en realidad Candy, una chica que trabaja en un club de estriptis con la esperanza de que surja una oportunidad para dejarlo y que, por petición de su marido, Tony (Pablo Derqui), se hace pasar por el antiguo amor de Xabi para así hacerse con su millonaria herencia cuando fallezca el notario.

"Ha sido muy divertido interpretar tanto a María como a Candy –apunta la actriz-. Crear un personaje a través de otro personaje, cambiar de registro de repente, así como la manera de hablar de una y de otra y las expresiones, ha sido divertidísimo".

Todo ello ocurre en Benidorm, ciudad a la que deciden poner rumbo los amigos de Xabi, Korta (Gorka Aguinagalde), Patxi (Andoni Agirregomezkorta) y Bego (Lilian Caro), preocupados por la situación de su amigo tras encontrar en su casa del País Vasco un cartel de "cerrado por defunción" y un testamento escrito por él.

Este trío de amigos, o como Pagudo les define, "la patrulla", serán los encargados aportar la trama cómica de la serie: "Sus interpretaciones son magistrales. Van a llenar de luz la serie con unas reacciones geniales que conforme van avanzando los capítulos se van a ir agravando", asegura el actor, muy popular por su papel de Javi en "La que se avecina".

Pero Xabi también vivirá momentos "emocionales" con sus amigos. "Se abrirán de una manera y se dirán cosas que nunca antes se habían dicho, y eso es muy bonito. Le da ese toque humano que la serie también necesita", afirma.

La pareja protagonista habla maravillas del trabajo en Benidorm, de sus playas, su ambiente nocturno y su bullicio -el rodaje se desarrolló antes del confinamiento-, pero tuvieron algunos momentos complicados. Como meterse en una piscina en pleno mes de enero por la noche para una escena en la que simulaban estar en primavera y con buena temperatura.

"Me acuerdo que el momento de rodaje de esa escena se iba retrasando más y cada vez más -recuerda Almudéver- y al final, claro, nos tocó hacerla en pleno mes de enero con un frío que pelaba. Yo ni me atrevía a tirarme a la piscina, le decía a Antonio '¡Por favor empújame tú que yo no puedo!'", cuenta entre risas la actriz.

Con ocho capítulos, producida por Atresmedia TV en colaboración con Plano a Plano y dirigida por Jacobo Martos y Miguel Conde, "Benidorm" tiene una clara moraleja, apunta Almudéver: "¿Por qué tenemos que esperar a sufrir un duro golpe para disfrutar de cada día? La serie es un canto a la vida", concluye.

Silvia García Herráez