César Brandon: Sólo quiero contar cosas escribiendo, no ser producto de tele

El ganador de la edición de 2018 del concurso televisivo "Got Talent España", César Brandon, tiene claro que su intención es "contar cosas escribiendo" y no ser un "producto de la televisión" tras haber ganado el concurso simplemente con recitar sus poemas.

"No quiero ser un producto de la televisión porque creo que hubiese llegado hasta aquí igualmente", dice a Efe el joven de Guinea Ecuatorial después de inaugurar la Feria del Libro de Ceuta, una ciudad con la que guarda una especial relación.

De hecho, el joven escritor, de 24 años, llegó hace siete años a España para estudiar Educación Social en Ceuta y tras estar en la ciudad cuatro años, al acabar los estudios universitarios estuvo un año en Mérida y ahora lleva dos viviendo en Ciudad Real.

"Nadie me iba a decir que cuando me fui de Ceuta iba a volver así, está siendo bastante increíble, es una especie de sueño donde estoy recibiendo mucho cariño", ha comentado el escritor, que se muestra "abrumado" por los recibimientos que está teniendo allá donde presenta su libro.

"Me da mucha pena no poder atender a todo el mundo, me gustaría estar al menos cinco minutos para hablar con ellos y que me cuenten sus historias, pero lo llevo bien", ha dicho.

Ha entendido que su presencia en el programa de televisión ha supuesto un "cambio radical" en su vida. "El programa ha sido un trampolín para que me conozcan, ha sido un boom. Yo tenía ganas de exponerme pero en ningún momento pensé que mi carrera tenía que pasar por la televisión pero era una oportunidad y decidí cogerla".

De gira nacional presentando su libro "Las almas de Brandon" (Planeta) ha dicho que su carrera profesional "va hacia arriba, va al mismo ritmo que yo como persona. En este libro cuento mi historia, me desnudo y ser sincero y que la gente se identifique".

A la hora de escribir tiene claro que le inspira "todo, el universo, las personas" y ha comentado que "siempre es buen momento para escribir porque la escritura libera".

En relación a las posibilidades de éxito que puede tener un escritor en España comenta que "este país siempre ha sido referente en la literatura y ahora mismo pasa por un buen momento".

César Brandon ha dicho que su objetivo es que le conozcan "como una persona que crea cosas, a veces libros, a veces obras de teatro o a veces juegos de mesa para niños", por lo que ya está pensando en su siguiente trabajo.

No sabría encasillarse en un género: "Me definen como poeta pero yo como una persona que quiere crear cosas porque las personas necesitamos historias y eso es lo que escribo".

Finalmente, el autor ha recomendado "mucha paciencia" a los que se inician en la escritura y que "lo hagan siempre con sinceridad consigo mismo y así podrán conectar con el público".