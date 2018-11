Dani Martín se rodea de amigos para el principio del fin de su gira

Iván Ferreiro, Coque Malla y Fito han acompañado esta noche a Dani Martín en su lleno en el WiZink Center de Madrid, donde empezó y donde terminará mañana la gira con la que ha celebrado su mayoría de edad musical con temas en solitario y otros de El Canto del Loco.

Su Madrid no le ha fallado, una vez más, y agotó diligentemente las entradas de este concierto en el que el exvocalista de la gamberra El Canto del Loco ha interpretado "Contigo" ("Acontracorriente", 2002), la canción de la extinta banda que está siendo objeto de polémica por su supuesta letra sexista.

El principio del fin de la gira "Grandes éxitos y pequeños fracasos", que inició allá por abril en el antiguo Palacio de los Deportes y que culminará en el mismo espacio con la doble cita que ha firmado esta noche y replicará mañana, ha estado trufada de éxitos de la época de esa mítica banda y otros propios desde que iniciase su carrera en solitario en 2010.

"Zapatillas", "Peter Pan", "Puede ser", "Besos" o "Volverá" pasarán a la historia como la lista de canciones que han resonado en el WiZink Center en el que ha sido el concierto número 500 de su larga historia, según ha afirmado Martín (Madrid, 1977) en el sobrio escenario.

El madrileño comenzaba el show montando "un pollo": el gallo que le ha "secuestrado" durante esta gira salía en pantalla a las 21:40 horas y más tarde saltaba al escenario con un cartel de "Buenas noches, cabrones" y otro mensaje: "Esta es nuestra noche. Entre todos lo hemos conseguido".

Tras la curiosa introducción, Martín se dejaba ver por fin a las 21:45 horas, arropado por llamaradas y con los tatuajes de sus brazos al descubierto, vestido con una camiseta sin mangas del equipo de baloncesto Portland con el simbólico número 18.

Y llegaba con una declaración de intenciones: "Volver a disfrutar" daba la bienvenida a la noche, seguida por "Las ganas", que ha interpretado con Iván Ferreiro.

"Buenas noches, Madrid. ¿Cómo estáis? Llevo toda la noche sin dormir. Muchas gracias a todos vosotros por venir, un aplauso para todos ustedes", decía el madrileño, antes de asaltar los pulmones de los presentes con "La suerte de mi vida", un tema de El Canto del Loco del álbum "Personas".

Con "Dieciocho" ha recordado que "hace 18 años que nos conocemos, cabrones", mayoría de edad que lleva celebrando el madrileño de 41 años desde abril: "Me siento tan infante todavía... Juvenil, sinceramente. Con 40 años me siento joven. Me miro y no me veo como un señor de 40 años", decía a Efe hace un año, antes de iniciar esta gira.

Ha hecho gala de esa juventud con su frenética y arrolladora presencia en el escenario, donde ha ido enlazando los éxitos "Peter Pan", "Que se mueran de envidia" y "Puede ser" en esta noche en la que también ha compartido micrófonos con Coque Malla, a quien ha admirado "desde que tiene uso de razón", en "Guárdalo" y "Los charcos".

La polémica "Contigo" la cantaba cara a cara con una fan escogida del escenario: "Y sólo quiero vivir contigo. / Y sólo quiero bailar contigo. / Sólo quiero estar contigo", cantaba la pareja, que ha terminado el momento con un abrazo.

Ninguna mención ha hecho Martín a la reciente controversia que ha suscitado esta canción compuesta hace más de 15 años, que ha sido incluida en el programa de coeducación Skolae de Navarra entre otras canciones para analizar el sexismo y la violencia de género en la música.

"Mi teatro" ha continuado el show, seguido de "Son sueños", "Mira la vida", "Insoportable" o "16 añitos", que han hecho las delicias del público junto a otros cortes como "Besos", "Volverá" o "Una foto en blanco y negro".

En los últimos compases de la noche, Fito ha acompañado a Martín en "Ya nada volverá a ser como antes", antes de cerrar la noche con los potentes bises: "Tal como eres" -a la guitarra, sentado en un banco callejero-, "Emocional", enlazada con "Lucía" de Serrat y con "Contigo" de Sabina y con un sorpresivo popurrí de "American Idiot" y "Smells Like Teen Spirit" y, cómo no, "Zapatillas".

Martín ha despedido así el show en el "garito" del WiZink Center, donde mañana dirá adiós a sus "Grandes éxitos y pequeños fracasos", y donde, hace sólo unos días, se llevó el premio Los40 Music Awards precisamente a la mejor gira por este tour con el que ha celebrado su mayoría de edad musical.

La sonrisa más pícara del pop rock español concluía jaleado esta noche en la que aseguraba: "Ahora todavía me gusta más mi puta ciudad, gracias. A veces es una ciudad de mierda y a veces es maravillosa, pero eso me pasa también conmigo". Pepi Cardenete