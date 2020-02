Eloy Moreno vuelve con "Tierra" y las verdades que no queremos afrontar

El escritor castellonense Eloy Moreno regresa con "Tierra" (Ediciones B), uno de sus libros más "originales y extenso", según confiesa, que habla desde parajes islandeses sobre "las verdades que, a pesar de buscar, preferiríamos no encontrar" para no enfrentarnos a ellas.

"Tierra" narra dos historias paralelas, la de un hombre sin escrúpulos que se convierte en multimillonario tras producir programas de telerrealidad de gran éxito mundial y la de uno de sus concursos más extravagantes, en el que ocho personas son seleccionadas para crear una colonia en Marte, sin posibilidad de retorno.

La protagonista del libro es Nel, periodista de profesión e hija del empresario, que se distanció de su padre tras un incidente cuando tenía 10 años que le llevó a alejarse también de su hermano.

Sus vidas vuelven a encontrarse 30 años después y la protagonista tendrá que enfrentarse a la investigación del concurso y con ello a su pasado, a sus miedos, a su rencor y al lado más oscuro del ser humano.

La novela está ambientada en Islandia, país al que Moreno ha viajado en varias ocasiones y con el que ha querido simbolizar la "pureza" de la naturaleza, de la tierra que da título a la novela y como trasfondo para lanzar un mensaje medioambiental. "El ser humano es un virus para destruir la tierra", dice en un momento de la novela el empresario.

Eloy Moreno (Castelló, 1976) asegura en una entrevista con la Agencia Efe que es la historia "más compleja y extensa" a la que se ha enfrentado, que le rondaba ya en la cabeza cuando empezó a escribir "Invisible", otro de sus éxitos editoriales que aborda el tema del acoso escolar, y también la más transgresora.

El empresario plantea a su hija en un momento determinado qué haría si tuviera que elegir qué cien personas entre miles vivirán, sin otra opción posible, y cómo las designaría. "Yo, en cambio, lo tendría más fácil porque me he dado cuenta de que todas las personas no son iguales", señala el padre.

Con esta historia Moreno ha querido también abordar el fenómeno de las redes sociales y el engaño de los programas de telerrealidad, que muestran "dos realidades: la que queremos mostrar al público, en la que todo es bonito, y la que escondemos, la real", así como la "bajeza del ser humano".

Y también alertar de que "hoy estamos todo el día mirando el teléfono móvil y no lo que pasa a nuestro alrededor", por lo que habría que levantar la cabeza para ver la realidad.

Moreno se hizo popular por el éxito que consiguió con su primera novela, "El bolígrafo de gel verde" (2011), que se autopublicó y promocionó y del que consiguió vender más de 200.000 ejemplares y el interés de las editoriales, y ya va por su quinta novela.

Informático de profesión, dejó hace cinco años su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Castelló para atender su nueva faceta como escritor y las conferencias que da en centros educativos de toda España con las historias humanas de sus "Cuentos para entender el mundo", otro de sus proyectos personales del que se siente más orgulloso porque promueve la lectura entre los jóvenes.

A pesar de que "Tierra" es una crítica mordaz a la falsa realidad que muestran muchas veces las redes sociales, reconoce que para él han supuesto una herramienta fundamental para su éxito, un altavoz, y sobre todo para su relación con sus lectores.

De hecho, con el lanzamiento de "Tierra" la editorial pondrá en marcha en las redes un concurso por el que regalará un viaje a Islandia para dos personas, con el libro como guía.

"Tierra" llegó este jueves a las librerías y antes de su lanzamiento ya estaba entre los diez primeros libros en las listas de preventa.

Moreno decidió hace diez años apostar por su primera novela a pesar del rechazo de editoriales, hasta el punto de autopublicarla y promocionarla puerta a puerta en las librerías. Hoy ha conseguido vivir de la escritura pero advierte de que el camino no es fácil y que al final "siempre dependes de las ventas".

