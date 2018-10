España presume de su ficción en Cannes con "El Embarcadero" a la cabeza

"El Embarcadero", la nueva serie de los creadores de "La Casa de Papel", protagonizó hoy uno de los grandes momentos del foro del mercado audiovisual Mipcom, donde esta edición España ha asumido un papel destacado con varios expertos y profesionales en los paneles de tendencias internacionales.

El primer episodio de "El Embarcadero" -una coproducción de Movistar+, Atresmedia Studios y Vancouver Media creada por Álex Pina y Esther Martínez- fue presentado en el Palacio de Festivales de Cannes, donde la expectación mundial era máxima tras el éxito de "La Casa de Papel", la serie de habla no inglesa más vista de Netflix.

"Hay más miedo, sobre todo por no hacer el ridículo y no defraudar a la gente. Aunque nuestro listón y nivel de trabajo es muy alto, cada vez que te venía una noticia de los seguidores de 'La Casa' daba miedo", confesó a Efe Martínez.

Con Álvaro Morte, protagonista de la anterior producción, Verónica Sánchez ("Los Serrano") e Irene Arco ("Sin Identidad") en los papeles principales, Pina y Martínez han construido en esta ocasión una serie llena de emociones sobre una mujer que descubre, tras el suicidio de su marido, que este llevaba una doble vida.

"Es una serie emocional con las constantes de Vancouver Media: la ambigüedad moral, intentar romper prejuicios para contar algo tan polémico como la historia de un polígamo, sin juzgar a nadie, con brutal honestidad", declaró Pina.

Morte, en la piel de Óscar, encarna a un hombre atormentado por el amor hacia dos mujeres, pero con una visión particular que obliga al espectador a mirarse al espejo y preguntarse si la acción que cambiará la vida de tres personas es en realidad tan mala como parece.

"Era muy difícil arrojar una visión diferente de una historia de infidelidad que hemos visto contada de mil maneras en los últimos cincuenta años de ficción. Nos costó muchísimos meses darle la vuelta y ponerle nuestro ADN", señaló Pina.

El proyecto empezó a cuajarse antes de que "La Casa de Papel" se emitiera en Netflix y de que su hito creara un nuevo camino para la ficción española.

"Tengo ofertas por ahí, la serie me abrió muchas puertas en el extranjero, pero he querido quedarme. No me he eclipsado pensando en lo que viene de fuera. Hoy por hoy, en España tenemos lo mejor de lo mejor, no quiero parecer pretencioso, pero hay una calidad", defendió Morte, recibido en Cannes como una estrella.

Junto a ellos, el sector audiovisual nacional presumió de su buen momento con Pere Vila, director de tecnología, innovación y sistemas de información en RTVE, y Javier Méndez Zori, director de contenidos de Mediapro, entre el puñado de ponentes que intervienen en las conferencias de tendencias que el Mipcom ofrece a especialistas.

Vila presentó LOVEStv como un ejemplo alternativo a servicios como Netflix, mientras Méndez Zori habló de la gestión de talentos en Mediapro dentro del panorama nacional, donde la creación de su propia escuela de guionistas ha sido una de las propuestas para encontrar nuevos creadores, ante una demanda cada vez mayor.

En paralelo, el pabellón de España en la feria, donde buena parte de las productoras del país se reúnen con potenciales clientes de todo el mundo, rebosa este año de visitas.

"Estamos encantados. Vemos el fruto de la visibilidad que la ficción está dando a las empresas españolas con grandes éxitos internacionales que han hecho que las distribuidoras mundiales se fijen en el producto español", apuntó el director de Industrias Culturales del Icex, Pablo Conde.

Para Gonzalo Sagardía, consejero delegado en Onza Distribution y productor de series como "El Ministerio del Tiempo", "España está haciendo una ficción con una muy buena relación calidad-coste de producción con historias que están triunfando en todo el mundo".

"Creo que dentro de los presupuestos españoles vamos a movernos en las mismas líneas. La televisión tradicional no va a incrementarlos, en plataformas sí que está habiendo ejemplos, pero donde yo creo que hay posibilidades de saltos presupuestarios es en las coproducciones", indicó Sagardía.

Onza presenta en este Mipcom, que termina el jueves, "Pequeñas Coincidencias", la primera ficción española no producida junto a una cadena, lo que Sagardía espera que les permita poder controlar el total de los derechos y disfrutar de mayores beneficios, especialmente si logran vender directamente a un cliente internacional.