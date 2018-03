Gorillaz y Queens of the Stone Age cierran con fuerza el Vive Latino 2018

La banda virtual británica Gorillaz, los estadounidenses Queens of the Stone Age y las rusas de Pussy Riot cerraron hoy el XIX Festival Vive Latino que en dos días convocó a más de 150.000 personas en el Foro Sol de Ciudad de México.

Junto a las citadas bandas pasaron lista de presente el puertorriqueño Residente y sus letras de alto contenido social, el argentino Fito Páez, los españoles de Vetusta Morla y la rapera Mala Rodríguez.

Fue una jornada en la que los asistentes tuvieron que diseñar con precisión su plan para visitar escenarios ya que las presentaciones se empalmaban y aunque el atractivo residió con Queens y Gorillaz, no fue menos con Vetusta Morla e Infectad Mushroom, encargado de cerrar este Festival que se extendió pasada la medianoche.

La presentación de Queens of the Stone Age resultó inmejorable. La banda liderada por Josh Home enloqueció a los asistentes con su potente stoner rock, del que son los representantes.

"No one knows" fue la más coreada de la banda además de "Go with the flow" y "A song for the dead".

No menos impactante fue la presentación de Gorillaz, la banda más esperada del Festival y que reunió a más de 60.000 personas en el Foro Sol.

El combo virtual liderado por el británico Damon Albarn fue recibido con enorme simpatía por el público que cantó canciones como su clásico "Clint Eastwood", "Feel Good" y "Tomorrow comes today", entre otras, para cerrar con broche de oro.

La nota sobresaliente la recibió el rapero puertorriqueño Residente, quien con sus rimas y ritmos puso a bailar a más de 50.000 personas en una presentación que sirvió como introducción y calentamiento para las bandas estelares.

René Pérez interpretó canciones como "El aguante", "El baile de los pobres", "Vamo a portarnos mal" que fueron ampliamente festejadas al igual que su canción "Latinoamérica".

En los otros escenarios el argentino Fito Páez convenció y complació a su audiencia que también recibió de buena manera a los españoles de Vetusta Morla al igual que la Mala Rodríguez, quien portó un vestido sugerente que dejó poco a la imaginación y se mostró un tanto sexy.

Con la convocatoria de más de 150.000 personas en ambos días del Festival, los organizadores dejaron el listón alto y prepararon la escena para celebrar en 2019 la vigésima edición de la reunión musical.