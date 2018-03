Livija Pandur homenajea a su hermano Tomaz con "Symphony of Sorrowful Songs"

Livija Pandur, hermana del fallecido dramaturgo y director esloveno Tomaz Pandur, presenta a partir de hoy en Bogotá la obra "Symphony of Sorrowful Songs", junto con el Ballet Nacional Ljubljana, como un homenaje al que es considerado uno de los más destacados de la escena contemporánea en el mundo.

En una entrevista con Efe, Livija relató cómo ha sido continuar con el trabajo de su hermano, del que dijo "sigue vivo mientras sus actuaciones y obras sigan vivas".

Añadió que volver a Colombia, el ultimo país donde presentaron "Fausto" dos semanas antes de la muerte del dramaturgo, ocurrida en 2016 a causa de un infarto, es "completamente diferente y mucho más emocional" ya que hacerlo "tiene un gran impacto en la vida" de las presentaciones del equipo artístico.

Pandur relató como "Symphony of Sorrowful Songs" fue dirigida y presentada por su hermano en Berlín, en el 2010, y que en el 2015 Tomaz "empezó a hablar con Sanja Neskovic, directora artística del Ballet Nacional de Ljubljana, acerca de la nueva presentación" a la que llamarían "Melancolía" pero cuyo proceso quedó estancado por su fallecimiento.

Con emoción aseguró que fue Neskovic quien los invitó a crear esta pieza teatral y que para ella es "la oportunidad de revivir una presentación que no estaba más en el repertorio" y que la fortalece ya que esta aborda esa "experiencia de la pérdida" lo cual le ha permitido a ella y su equipo poner sus emociones en la escena.

"Primero pensé que no podría entrar nunca más al teatro, pero encontré que de verdad el escenario es el único lugar en el que yo puedo sentir mi herida y el recrear de nuevo "Symphony of Sorrowful Songs es lo que me hizo sobrevivir", contó Pandur.

En cuanto a la obra, Pandur dijo que "la música de (Henryk) Górecki es fantástica, una sinfonía muy profunda" lo que le permitió crear "un paisaje emocional pensando en como el movimiento de los bailarines puede mover la atmósfera y el espacio", todo esto ligado al suprematismo, un movimiento artístico surgido en Rusia hacia 1915.

Ronald Savkovic, coreógrafo de la puesta en escena, añadió que todos los elementos se conectaron rápidamente entre sí con el estilo de la música y aseguró que "la coreografía es muy fluida y buena, llena de ideas y pensamientos que convergen como agua".

En cuanto al proceso, Neskovic dijo que "esta pieza tomo un mes y medio aproximadamente" y que el ballet y la orquesta lograron enriquecer la presentación.

Livija, la actual directora de Pandur Theaters, reveló que su "siguiente paso a seguir es un poco fuera del escenario" ya que trabaja en un libro acerca de la obra de su hermano.

"Pienso que es importante porque era un deseo tener el libro, y que para mí es muy difícil incluso decir cuando tu concluyes una obra, y más si es su obra, que es importante capturar todo en un proyecto como el libro con fotografías de Tomaz en sus presentaciones y de su grupo artístico de muchos años" dijo Pandur.

Anunció que el titulo del libro será "100 significados a 100 usos de la soledad", en honor al proyecto no terminado de llevar a las tablas "Cien años de soledad", la obra cumbre del colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura de 1982.

A su vez descartó el llevar a escena la obra de escritor colombiano ya que la idea era de Tomaz y ella tiene un ángulo diferente para ver las cosas, por lo que deja "Cien años de soledad" "para él (Tomaz Pandur) en algún lugar del universo".

Marian Stefanie Candil