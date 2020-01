Michelle Obama comparte su lista de música que incluye a Bruno Mars y a Ed Sheeran

La exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama compartió este domingo su lista de canciones preferidas entre las que incluyó temas de Cardi B, Bruno Mars y Ed Sheeran, para ofrecer "un poco de inspiración" a sus seguidores con la entrada del nuevo año.

En la lista de reproducción de 35 temas favoritos que la carismática abogada ha configurado, se cuentan entre otras "Soulmate", de Lizzo, "Press", de Cardi B, "Apeshit", de The Carters, "Perm", de Bruno Mars, y "Cross Me", de Ed Sheeran con Chance the Rapper & PnB Rock.

"Es por esta época cuando las resoluciones de Año Nuevo se vuelven un poco más difíciles de cumplir", escribió Michelle Obama en su cuenta de Twitter.

"Para ofrecer un poco de inspiración, quiero compartir mi lista de reproducción #WorkoutPlaylist con usted. Estas canciones siempre parecen darme un impulso extra para superar mis entrenamientos más difíciles. ¿Qué hay en tu lista de reproducción?", pregunta la exprimera dama, quien, según aseguró, escucha música al salir del gimnasio.

Otro de los temas que Michelle Obama enumeró para compartir es "South of the Border", en el que intervienen Camila Cabello, Cardi B y Ed Sheeran.

Con los años, Barack y Michelle Obama han compartido regularmente la música que están escuchando. A finales de diciembre pasado, el ex presidente compartió sus canciones favoritas de 2019, en la que incluyó varios temas de música en español de artistas como Rosalía, J Balvin, Ozuna y Daddy Yankee, entre otros.

Otras de las canciones mencionadas por Obama son "Mood 4 Eva", de Beyoncé; "Juice", de Lizzo; "Go", de The Black Keys; "The London", de Young Thug en colaboración con Travis Scott y J Cole; "Hello Sunshine", de Bruce Springsteen, e "In my room", de Frank Ocean.

Este listado forma parte de una serie de publicaciones en las que el exmandatario destacó sus libros y series y películas favoritas en el 2019.