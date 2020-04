Miriam Rodríguez se encuentra a sí misma en su nuevo álbum, lleno de "verdad"

Miriam Rodríguez baila entre el pop rock y country folk en su nuevo disco, "La dirección de tu suerte", que ha visto hoy la luz en todas las plataformas digitales. Es un álbum donde la artista quería "mucha verdad", así como encontrarse a sí misma y su sitio dentro del panorama musical, según ha explicado a Efe.

"Para mí este año ha sido mirar todo con un poco de perspectiva (…) al principio si es cierto que me preguntaba qué quería hacer, qué podía aportar yo al panorama musical o cuál era mi sitio en la industria musical de mi país, pero con el tiempo fui consciente de quién era yo, de lo que quería hacer y hacia donde iba mi camino, por lo que estoy muy orgullosa", relata la cantante.

Cuenta a EFE Rodríguez (Pontedeume, 1996) que, en este álbum que publica Universal, la suerte "no es algo al azar" sino que "hay que trabajarla día a día". "La buena suerte no te llega por casualidad, tienes que saber cultivarla, hay que ir a buscarla todos los días. Pienso que todo sucede por algo y las circunstancias se provocan aposta", aclara.

De hecho, el título "La dirección de tú suerte", precisa la cantante, tiene un segundo trasfondo: "La suerte la nombro en varias canciones de este álbum, pienso que la dirección la pones tú y, a partir de ahí, la suerte va a llegar. Para que las cosas sucedan tienes que hacer cosas", confiesa.

Una reflexión tras grabar un disco que ha sido como un "proceso terapéutico" para "curar" algunos problemas que ha tenido a lo largo del año.

"Soy una persona a la que le cuesta exteriorizar lo que le pasa, entonces muchas veces lo expreso con la música. La canción 'De vez en cuando' habla claramente de la ansiedad, de esa sensación de que eres incapaz de soltar todo ese lastre que te está arrastrando y que llega un momento en el que explota", confiesa la cantante gallega.

La "leona", como la conocen sus seguidores desde su paso por Operación Triunfo 2017 -edición en la que quedó en tercer lugar-, presenta un álbum de corte pop rock mezclado con el country folk con diez composiciones (dos de ellas en inglés) con ritmos de balada y más bailables, en las que ella misma se ha involucrado en todo momento en el proceso de creación.

"Todas las canciones del disco están compuestas íntegramente por mí, luego he tenido ayuda en algunas en la parte de producción, pero en todo momento he estado en el proceso", señala. En su viaje laboral a Londres, los productores ingleses Nick Atkinson y Ed Holloway la ayudaron a terminar los arreglos de "No fui yo", "Que hablen" y "No vuelvas": "respetaron en todo momento la maqueta que llevé hecha de casa", precisa.

Un disco que, a diferencia del anterior, está pensado desde el primer momento para defender en directo. "Yo me considero una persona que está hecha para los directos, por eso todas las canciones están pensadas para trasladarlas a los conciertos. De hecho, añadimos una guitarra más en la composición para que luego en los conciertos fuera igual de fiel a lo que habíamos trabajado", apunta.

"La dirección de tu suerte", que se ha grabado entre Madrid, Londres y México, es un álbum más maduro con respecto al de su debut, "Cicatrices" (2018). "A este disco le he dedicado más tiempo de trabajo del que tuve para hacer el primero. Recuerdo que las primeras canciones las compuse mientras todavía estaba de gira", afirma.

Gracias a ese trabajo adelantado Rodríguez asegura que ha podido hacer lo que ella quería y trabajar sonidos diferentes con respecto al disco anterior.

Sin embargo, para poderla escuchar "rugir" en vivo y en directo todavía habrá que esperar un tiempo, ya que la cantante gallega ha tenido que aplazar todas las fechas de sus conciertos debido a la pandemia del coronavirus.

Silvia García Herráez