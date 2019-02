Palmarés de la 69 edición del Festival de Cine de Berlín, la Berlinale

El jurado internacional de la Berlinale, presidido por la francesa Juliette Binoche y con el director chileno Sebastián Lelio entre sus miembro, otorgó hoy los premios oficiales de la 69 edición del festival de cine entre las 16 películas incluidas en su sección a competición.

La siguiente es la lista de los galardones oficiales, más los principales entre los concedidos por los jurados independientes y los obtenidos por películas de España o América Latina:

Oso de Oro a la mejor película:"Synonymes", de Nadav Lapid (Francia, Alemania)

Oso de Plata - Gran Premio del Jurado: "Gracias a Dios", de François Ozon

Oso de Plata - Premio Alfred Bauer: "Systemsprenger" ("System crasher"), de Nora Fingscheidt (Alemania)

Oso de Plata a la mejor dirección: Angela Schenelec, por "Ich war zu Hause, aber" ("I was at home, but") (Alemania)

Oso de Plata a la mejor actriz: Yong Mei ("Di jiu tian chang", "So long, my son" (China).

Oso de Plata al mejor actor: Wang Jingchun ("Di jiu tian chang", "So long, my son" (China).

Premio a la mejor ópera prima: "Oray", de Mehmet Akif Bükükatalay (Alemania)

Oso de Plata al mejor guión: "La paranza dei bambini", de Claudio Giovannesi (Italia)

Oso de Plata a la mejor aportación artística: Ut og stjæle hester" ("Out stealing horses"), de Hans Petter Moland (Noruega, Suecia, Dinamarca).

Oso de Oro al mejor cortometraje: "Umbra", de Florian Fischer (Alemania)

Oso de Plata al mejor cortometraje: "Blue Boy", de Manuel Abramovich (Argentina, Alemania)

Premio al Mejor Documental: "Talking about trees", de Suhaib Gasmelbari (Francia, Sudán, Alemania)

Oso de Oro de Honor: Charlotte Rampling

Premio Audio al mejor cortometraje: "Rise", de Barbara Wagner y Benjamin de Burca (Brasil, Canadá, EEUU)

Jurados independientes:

Premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (FIPRESCI), sección a competición: "Synonymes", de Nadav Lapid (Francia, Alemania)

Premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (FIPRESCI), sección Panorama: "Dafne", de Federico Bondi (Italia)

Federación Internacional de Críticos de Cine (FIPRESCI), sección Forum: "Die Kinder der Toten", de Kelly Copper y Pavol Liska (Austria)

Premio de la Paz Fundación Heinrich Böll: "Espero tua (re) volta", de Eliza Capai (Brasil)

Premio Amnistía Internacional: Espero tua (re) volta", de Eliza Capai (Brasil)

Premio Teddy al mejor largometraje de cine LGTB: "Breve historia del planeta verde", de Santiago Loza (Argentina)

Premio Teddy al mejor documental de cine LGTB: "Lemebel", de Joanna Reposi (Chile)

Premio Teddy Especial del Jurado: "A Dog Barking at the Moon", de Xiang Zi (China, España)

Premio Especial del Jurado de la sección Generation Kplus, mejor cortometraje: "El tamaño de las cosas", Carlos Felipe Montoya (Colombia).