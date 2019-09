Pedro Almodóvar: 70 años de un genio que es "historia del cine"

Brillante, revolucionario, irreverente, provocador? y absolutamente libre. Pedro Almodóvar cumple 70 años mañana, martes, convertido en uno de los directores más reconocidos y aclamados a nivel mundial, alguien que es "historia del cine", como reconoce Juan Antonio Bayona en declaraciones a Efe.

"Lo más notorio de Pedro Almodóvar es que partiendo de referentes tan marcados como la tradición española, el cine clásico estadounidense o la modernidad europea, ha sabido siempre realizar un cine personal que no se parece a nada más que a sí mismo", concede el director catalán, que se encuentra en Nueva Zelanda preparando la serie sobre "El señor de los anillos".

"Su legado será parecido al de Federico Fellini, Jacques Tati o Ingmar Bergman: directores con una expresión artística genuina que son un punto y aparte en la historia del cine. Como ellos, Almodóvar tendrá imitadores, pero no continuadores. Tendrá sin duda un gran impacto en futuros artistas (ya lo tiene, de hecho), pero nadie más podrá ser Pedro Almodóvar", añade el realizador.

Almodóvar llega a los 70 años -que cumple el día 24 pero cada año celebra el 25- en plena promoción de "Dolor y gloria" en tierras estadounidenses, donde la cinta se estrena el 4 de octubre entre grandes alabanzas de la crítica, que pronostica que el cineasta manchego podría regresar a la carrera por los Óscar en varias categorías.

El realizador español recogió a finales de agosto el León de Oro honorífico en el Festival de Venecia, aunque no pudo llevarse la Palma de Oro del Festival de Cannes, donde, en cambio, fue Antonio Banderas quien se llevó el trofeo al mejor actor por su papel en "Dolor y gloria", un personaje que, como reconoció el malagueño, es el álter ego del autor en la gran pantalla.

Almodóvar, que ya colocó "Mujeres al borde de un ataque de nervios" entre las aspirantes a la estatuilla como mejor film de habla no inglesa y se llevó ese premio con "Todo sobre mi madre", también fue candidato como mejor director y mejor guion por "Hable con ella".

Pero al ser preguntados por EFE sobre la escena más impactante de toda la filmografía de Almodóvar, dos actores españoles que han trabajado varias veces con él, como Antonio de la Torre y Javier Cámara, se decantan por "La ley del deseo".

De la Torre escoge la escena del tramo final del film en el que Banderas sale al balcón con una pistola y grita aquello de: "¡¡Que estoy muy loco, hostias!". "Se encierra con Eusebio Poncela y le besa en plena espiral autodestructiva. Le coge y bailan juntos abrazados. Suena: ''Lo dudo, lo dudoooo, que tú llegues a quererme como te quiero yo a ti...'' No he vuelto a ver la escena, pero me la sé de memoria", recuerda.

"El papel de Banderas ahí es impresionante. Es un pedazo de actor. Y esa escena con el cuadro expresionista de fondo mezcla a la perfección pasión, sentido del humor y tragedia a la vez", comenta el actor, que vio la cinta en Madrid, cuando era estudiante de periodismo a mediados de la década de 1980.

"Me impactó cómo trataba ya la homosexualidad con tanta pasión, libertad, sinceridad y desnudo emocional?. Lo que ha fascinado en EE.UU. de él siempre es esa libertad y colorido", sostiene.

Cámara recuerda haber visto la película en el sofá de casa con sus padres al lado. "Me noqueó su libertad sexual y esa creatividad tan pasional", afirma el actor, que no puede quedarse con una sola escena y recuerda especialmente "todas las discusiones de Carmen (Maura) con Eusebio (Poncela)", el momento "¡¡riégueme!" o las escenas del teatro.

"Era la primera vez que veía el delante y detrás del teatro. Me fascinó comprobar cómo es la creación del artista. Es una película a la que vuelvo bastantes veces", explica.

Lola Dueñas, en cambio, tiene claro por cuál se decantaría y apuesta por ese diálogo de "Átame" en el que Antonio Banderas quiere enamorar a Victoria Abril: "Tengo 23 años y 50.000 pesetas".

Una trayectoria única de 21 películas que como bien asegura una de sus musas, Penélope Cruz, todas contienen "un sello único".

"Lo que él crea es pura magia", dijo la actriz a Efe hace justo un año, tras acabar el rodaje de "Dolor y gloria".

Antonio Martín Guirado