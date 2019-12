Revelan el tráiler de la última película de Daniel Craig como el agente 007

"No time to die", la nueva película de James Bond en la que se prevé que el actor británico Daniel Craig interprete por última vez al agente secreto 007, lanzó este miércoles su primer tráiler con una fuerte promesa de acción.

En las imágenes, el espía más famoso del mundo protagoniza sus tradicionales persecuciones a gran velocidad, se lanza de un puente y se le ve desempolvar uno de sus míticos autos mientras combate al villano Safin, interpretado por el ganador del Óscar Rami Malek.

El avance de dos minutos y medio revelado por Metro-Goldwyn-Mayer muestra también otra de las subtramas más esperadas de la cinta: la aparición de la actriz Lashana Lynch, quien en la ficción ha heredado el cargo de "agente 007" tras la jubilación de Bond.

En esta nueva película, dirigida por Cary Fukunaga, Bond ha dejado el servicio en activo y vive una vida tranquila en Jamaica, cuando por sorpresa recibe la visita de un miembro de la CIA estadounidense que reclama de nuevo su ayuda.

El agente deberá hacerse cargo de una misión para rescatar a un científico secuestrado, lo que le llevará a enfrentarse al misterioso villano armado con una peligrosa nueva tecnología.

Esta vigésimo quinta cinta de la saga, que fue rodada en Jamaica y en los estudios Pinewood del Reino Unido, llegará a los cines en todo el mundo en abril de 2020.

Su primer tráiler aparece solo un día después de la publicación de los pósteres oficiales de la película, en los que se ve a Craig usando por última vez el famoso traje a medida del espía.

El actor ya había adelantado este año en una entrevista en "The Late Night with Stephen Colbert" que dejaría de darle vida al mítico espía: "Ya he terminado con el personaje", sentenció.

Craig, de 51 años, interpretó al agente 007 en las películas de la serie "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) y "Spectre" (2015).

El británico comparte en este filme de despedida con un elenco de lujo, integrado por Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright o la actriz hispano-cubana Ana de Armas.

Sin embargo, su adiós no escapó a la acción que ha tenido la saga, pues Craig sufrió una lesión en el tobillo durante una escena de acción que detuvo el rodaje y tuvo que enfrentar junto a los demás actores una explosión en los estudios donde grababan.