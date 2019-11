Rubén Blades: "Sigo en la música a los 71 años porque mis temas son vigentes"

El cantante y compositor panameño Rubén Blades, de 71 años y poco más de 50 en la música, dijo este martes que sigue en activo gracias a que los temas que compuso no han perdido vigencia y se mantienen en el gusto del público.

"La única razón por la cual yo estoy aquí, a los 71 años, todavía trabajando es porque los temas no perdieron vigencia, no tenían fecha de expiración", dijo Blades en conferencia de prensa en Ciudad de México.

"Las canciones se mantuvieron por las letras y las letras me mantuvieron a mí y además, gracias a Dios, tengo la capacidad para poder cantar porque con el tiempo las cosas van cambiando", añadió.

El creador de "Pedro Navajas" y otros himnos de la salsa como "Tiburón", "Plástico" y "Amor y Control" dijo que "cantar es algo que todavía lo puedo hacer y mientras pueda, voy a continuar".

Precisamente, el "Poeta de la Salsa" contó que algo que lo mantiene activo son las colaboraciones con otros artistas, y refirió que una de las últimas fue con René Pérez, excantante de la banda Calle 13, quien le llamó para hacer los coros en una canción.

"René me llamó para que lo ayudara con los coros de una canción que se llama 'Cántalo'; están René, Ricky Martin y Bad Bunny, y ahora me llamó para ver si quiero hacer el video, pero no estoy seguro de poder hacerlo", contó.

El tema fue estrenado por los tres cantantes en la reciente premiación de los Latin Grammy 2019.

También dijo que en 2020 cumplirá giras con los jazzistas estadounidenses Chick Corea y Wynton Marsalis. Con el primero, ganador de 20 premios Grammy, a mediados del año, y con el segundo a partir de diciembre del próximo año para presentar en vivo el concierto que grabaron en el Jazz at Lincoln Center Orchestra en 2014.

Sobre el reguetón, el panameño consideró que en la música "todo tiene su espacio" y lo consideró "una voz que ha creado la juventud". Sostuvo que "ponerse de inquisidor con eso es absurdo" y recomendó lo que también hace con su música: "Si no les gusta no lo escuchen".

Este día Blades además habló de sus facetas como político, actor, abogado, escritor y activista.

Cuestionado por las recientes revueltas en Ecuador, Chile y Bolivia, Blades, quien fue Ministro de Turismo de Panamá, dijo que han sucedido cambios políticos "increíbles", como que la izquierda asumiera la presidencia en distintos países de América Latina, o que Estados Unidos tuviera un presidente negro, en referencia a Barack Obama (2009-2017).

"Lo que yo considero que está ocurriendo ahora es que estamos en un proceso de transformación, que todavía no termina y que va a continuar quién sabe por cuánto tiempo", dijo.

Blades fue Ministro de Turismo de Panamá entre 2004 y 2009 y fundó el Movimiento Papa Egoró, partido político con el que se postuló como candidato presidencial para las elecciones de 1994.

Sobre su etapa como músico independiente, unos 15 años, dijo que para los artistas actuales "este es el mejor momento porque tú puedes definir y decidir qué es lo que vas hacer, cómo y dónde lo vas a presentar".

Pero la dificultad que enfrentan es "cómo hacerse notar" y cómo distribuir su producto. "Internet te da la posibilidad de presentarte, pero hay mucha oferta y la gente no sabe dónde encontrar qué", apuntó.

Además, ser independiente, dijo, "ofrece la posibilidad de ser dueño de tu música", algo que no pasaba antes. De hecho, contó que la canción "Pedro Navajas" es suya, "pero el 'máster' (grabación maestra) no. "Y ahora he grabado todos mis temas para ser dueño de mi propios másters", abundó.

Blades, quien este día asistió a una escuela de educación básica para un conversatorio con niños y adolescentes, se presentará mañana en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, dentro de la gira "Rubén Blades con Roberto Delgado Salsa Big Band" y abrirá el concierto el grupo de rock Making Movies.