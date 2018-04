Santiago Fashion Week apuesta por la moda irreverente y los diseños clásicos

Los vestidos monocromáticos del diseñador argentino Nicanor Bravo abrieron hoy la sexta edición del Santiago Fashion Week (SFW) 2018, una de las vitrinas más importantes de Chile para el pret-a-porter nacional y suramericano.

La pasarela más esperada del año se realiza este fin de semana en el Centro de Convenciones Parque Titanium, que tendrá en su cierre la colección otoño-invierno del icónico diseñador español Custo Barcelona.

Nicanor Bravo inauguró el desfile con una decena de vestidos en tonos blancos, verdes, negros, amarillos, rojos y morados, dando especial protagonismo a las transparencias, las mangas vaporosas y aplicaciones en cuero y detalles brillantes.

La marca de la chilena María Jesús Ponce, SaintJesus, fundada en 2016 tras debutar en la reconocida Semana de la Moda de Vancouver, secundó esta primera jornada capitalina de tendencias y destacó como una de las "revelaciones" más jóvenes de esta versión.

La indumentaria versátil compuesta por tenidas bicolor y calzado en rojo sobresalió con su línea urbana, en audaces rojos, negros, blancos, predominante uso de mezclilla y la reaparición del estampado vichy.

También brillaron los vestidos de noche con el sello exclusivo de la autora "SaintJesus The label", con la elegancia puesta en los negros y platas, los cortes irregulares y los bléiser.

En esta nueva versión del SFW se mixtura lo más selecto del diseño independiente nacional y latinoamericano, a través de diversas propuestas para esta temporada otoño-invierno, en línea con las pasarelas de nivel mundial, en capitales como Nueva York, París, Londres, Barcelona, Madrid, Milán o Sao Paulo.

La brasilera Carmen Steffens, dueña de una de las marcas más respetadas de la región, utilizó el terciopelo en vestidos, abrigos y enteros, con estampado en motivos animal y floral, en prendas acompasadas por el retorno de las botas altas.

Una de las apuestas más vanguardistas de la noche llegó de la mano de la argentina Pampa Corral, quien se arriesgó con una propuesta de cortes geométricos, con tops tejidos a mano en lana y vistosas faldas tableadas.

Los accesorios con volumen aportaron el tono futurista a esta colección, en la que se repitieron los fríos grises y platas, y los metálicos azules.

La puesta en escena que deslumbró a los asistentes fue la del siempre creativo diseñador y director de arte Daniel Bagnara, nativo de la ciudad sureña de Punta Arenas, que mezcló luces, música y revolucionó la pasarela.

Las chaquetas vaqueras intervenidas, las texturas, cuerdas, encajes, exceso de brillantina y tachas, se acompañaron de detalles que recordaron a los más prestigiosos diseñadores del mundo y vistieron a los y las modelos en maxi abrigos, capas y enteros, con el resalte de los tonos blancos y rosados.

El cierre de esta primera jornada estuvo a cargo de la marca brasileña Cavalera, que reconquista a pasos agigantados a una rejuvenecida e irreverente América Latina, con propuestas en tonos militar, negros, el clásico dénim y chaquetas estilo motociclista.

El sábado se presentarán en este SFW la chilena Camila Pontikas, las colecciones de To Go By Letty, Paula Errázuriz, Youth Revolt y la aplaudida muestra de autor del español Custo Dalmau.

Son 16 los diseñadores que expondrán en esta pasada, que incluye por primera vez la celebración de la Expo Santiago Fashion Week, una feria en la que los visitantes podrán adquirir más de diez mil artículos y prendas de alta costura de medio centenar de firmas.

Valentina Bastías Atias