Dan Stevens se une a Pierce Brosnan y Rachel McAdams en "Eurovisión"

El actor Dan Stevens se unió este lunes al reparto de "Eurovisión", la nueva cinta que prepara Netflix sobre la competición europea de canciones y que contará con las actuaciones de Will Ferrell, Pierce Brosnan y Rachel McAdams.

Según la revista especializada Deadline, Stevens ("The Beauty and the Beast") interpretará a un concursante ruso que es el máximo rival de los representantes de Islandia, un dúo de cantautores llamados Lars Erickssong y Sigrit Ericksdottir que estarán encarnados por Ferrel y McAdams.

Por su parte, Brosnan, el exagente 007, hará el papel de Erick Erickssong, el padre de Lars calificado por la prensa del festival como "el hombre más atractivo de Islandia".

Precisamente, uno de los protagonistas de la cinta, Ferrell, demostró su afición por el concurso al acudir como espectador al certamen celebrado en Lisboa en 2018, tras la victoria del músico Salvador Sobral en la edición anterior.

Además, Ferrell también firmará el guión de la película, escrito junto a Andrew Steele.

Las labores de producción de esta comedia sobre la competición internacional de canciones más antigua del mundo ya han comenzado en Reino Unido e Islandia, bajo la dirección de David Dobkin ("The Judge"), avanzó la publicación The Wrap.

Los productores de "Eurovisión" serán el propio Ferrell, Jessica Elbaum, Chris Henchy y Adam McKay.

A pesar de que el gigante de contenidos por internet Netflix anunció su apuesta por el proyecto, aún se desconoce la fecha en la que el filme llegará a su catálogo.

El certamen del Festival de la Canción de Eurovisión se celebró este año en Tel Aviv (Israel) con 41 participantes, en su mayoría de Europa pero también de otros continentes como Israel o Australia.

En la última edición hasta la fecha, la número 64, el representante de Países Bajos, Duncan Laurence, y su canción "Arcade" se hicieron con la victoria antes más de 182 millones de espectadores.

Además, la estrella del pop Madonna interpretó dos temas, "Like a Prayer" y "Future", en la gala final, pues debido a la popularidad del festival la competición se desarrolla a lo largo de tres noches.